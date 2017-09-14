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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 75
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:36

  freeze написав:Почему Зеленский был так категорично против прекращения огня, загадка. Его же коронная фраза предвыборной компании - Просто перестать стрелять.
Прекратили обстрелы, и переговаривайся хоть несколько лет по гарантиям, по условиям переговоров, налаживай оборонку, проводи выборы, чтобы стать легитимным, решай что-то с экономикой. После Минска-2 аж семь лет о чем-то переговаривались.


Зеленский: Мы ближе к окончанию войны, чем думаем
ОЛЬГА ГЛУЩЕНКО — ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ 2024,
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/24/7476464/
Зеленский: До окончания войны еще долгий путь, территориальных уступок не будет
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/03/3/7500958/
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАРТА 2025,

большие сомнения в его адекватности
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:43

  Wirująświatła написав:
  freeze написав:Почему Зеленский был так категорично против прекращения огня, загадка. Его же коронная фраза предвыборной компании - Просто перестать стрелять.
Прекратили обстрелы, и переговаривайся хоть несколько лет по гарантиям, по условиям переговоров, налаживай оборонку, проводи выборы, чтобы стать легитимным, решай что-то с экономикой. После Минска-2 аж семь лет о чем-то переговаривались.


Зеленский: Мы ближе к окончанию войны, чем думаем
ОЛЬГА ГЛУЩЕНКО — ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ 2024,
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/24/7476464/
Зеленский: До окончания войны еще долгий путь, территориальных уступок не будет
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/03/3/7500958/
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАРТА 2025,

большие сомнения в его адекватности


Я не розумію , а що ви хотіли ?
Щоб він не дивлячись на зміну обставин промовив , я казав 24.09.24 "про ближе к окончанию войны, чем думаем"
то я про це наголошую !

велики сумніви в вашій адекватності
холява
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:45

  холява написав:Щоб він не дивлячись на зміну обставин промовив , я казав 24.09.24 "про ближе к окончанию войны, чем думаем"

Сегодня мы, как никогда за эти 3 года войны, близки к миру, – Владимир Зеленский
2 ФЕВРАЛЯ 2025
https://sud.ua/ru/news/ukraine/322220-s ... -zelenskiy
Зеленский: До окончания войны еще долгий путь, территориальных уступок не будет
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/03/3/7500958/
3 МАРТА 2025,


обстоятельства это что ломка? почему они то появляются, то исчезают?
  холява написав:велики сумніви в вашій адекватності
я вроде не президент, от моей адекватности/неадекватности чужие жизни не зависят. Знаете что меня не перестаёт удивлять? элементарные вещи объясняю ВЗРОСЛЫМ ЛЮДЯМ. Что требования к пэрэсичному и президенту РАЗНЫЕ. У меня нет 1/1000000 доли тех ресурсов которые есть у Зеленского. Но вам по барабану, вы можете поставить знак равенства между чем угодно, чтобы оправдать некомпетентность вашего любимчика.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 05 бер, 2025 21:53, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:52

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  freeze написав:Тут путаница, переговоры это где-там вдали и непонятно когда, и непонятно с какими реальными уступками.
Речь о прекращении огня и прекращение обстрела гражданских территорий, это можно установить хоть с завтрашнего утра.
Почему Зеленский был так категорично против прекращения огня, загадка. Его же коронная фраза предвыборной компании - Просто перестать стрелять.
Прекратили обстрелы, и переговаривайся хоть несколько лет по гарантиям, по условиям переговоров, налаживай оборонку, проводи выборы, чтобы стать легитимным, решай что-то с экономикой. После Минска-2 аж семь лет о чем-то переговаривались.

Жорін прямо каже --- за перемир'я спокійно будуй бетонні укрплення, лінії оборони.
Так, що навіть лише через півроку, не шибко схочеться ворогу поновити БД , знову штурмувати.

Тут очевидная "засада": если обстрелы прекратились -- нужно, наверное ВП отменять?

А обстрелы прекратились ?
Дальше можно не читать, все це пустопорожне
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:56

  Wirująświatła написав:
  холява написав:Щоб він не дивлячись на зміну обставин промовив , я казав 24.09.24 "про ближе к окончанию войны, чем думаем"

Сегодня мы, как никогда за эти 3 года войны, близки к миру, – Владимир Зеленский
2 ФЕВРАЛЯ 2025
https://sud.ua/ru/news/ukraine/322220-s ... -zelenskiy
Зеленский: До окончания войны еще долгий путь, территориальных уступок не будет
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/03/3/7500958/
3 МАРТА 2025,


обстоятельства это что ломка? почему они то появляются, то исчезают?


ви маєте на увазі рудий чубчик ?
... я згоден з вами , коли у рудого настрія нема , йому треба казати те що він бажає почути .

Ми ще всі за це будемо на виході отримувати чеки !
І в тому числі амери ....
вибрати "царапінку " а потім всі разом кидати чепчики у повітря ...
холява
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:01

  Wirująświatła написав:
  холява написав:Щоб він не дивлячись на зміну обставин промовив , я казав 24.09.24 "про ближе к окончанию войны, чем думаем"

Сегодня мы, как никогда за эти 3 года войны, близки к миру, – Владимир Зеленский
2 ФЕВРАЛЯ 2025
https://sud.ua/ru/news/ukraine/322220-s ... -zelenskiy
Зеленский: До окончания войны еще долгий путь, территориальных уступок не будет
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/03/3/7500958/
3 МАРТА 2025,


обстоятельства это что ломка? почему они то появляются, то исчезают?
  холява написав:велики сумніви в вашій адекватності
я вроде не президент, от моей адекватности/неадекватности чужие жизни не зависят. Знаете что меня не перестаёт удивлять? элементарные вещи объясняю ВЗРОСЛЫМ ЛЮДЯМ. Что требования к пэрэсичному и президенту РАЗНЫЕ. У меня нет 1/1000000 доли тех ресурсов которые есть у Зеленского. Но вам по барабану, вы можете поставить знак равенства между чем угодно, чтобы оправдать некомпетентность вашего любимчика.


може ви дасте пораду як йому (ЗЕ) себе поводити , коли спочатку кажуть я зупиню війну , потім зупиняють допомогу і пропонують стати на куліна (обов'язково у фраці ), і кажуть -МИ З РОСІЯНМИ домовились ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:02

  холява написав:може ви дасте пораду як йому (ЗЕ) себе поводити , коли спочатку кажуть я зупиню війну , потім зупиняють допомогу і пропонують стати на куліна (обов'язково у фраці ), і кажуть -МИ З РОСІЯНМИ домовились ?
консультация платная.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прохожий написав:
  барабашов написав:И когда ... наконец то подешевеет ЭЭ хотя бы для домов, где всё на электрике?

в принципе это решаемо прямо сейчас
самостоятельно
если есть хозяин в доме
особенно если это пентхауз)))
Ви про панелі?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

барабашов написав:
  Прохожий написав:
  барабашов написав:И когда ... наконец то подешевеет ЭЭ хотя бы для домов, где всё на электрике?

в принципе это решаемо прямо сейчас
самостоятельно
если есть хозяин в доме
особенно если это пентхауз)))

Огласите пути решения
Особенно для квартир в 16ти этажках с балконами на север и северо-запад
Переїхать)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:12

Мобилизовал в ВСУ россиянина: на Ивано-Франковщине осудили чиновника ТЦК
:lol: :lol: :lol:
https://24tv.ua/ru/mobilizacija-v-ukrai ... l_n2768134
konstantin kirovograd
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