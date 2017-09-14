холява написав:може ви дасте пораду як йому (ЗЕ) себе поводити , коли спочатку кажуть я зупиню війну , потім зупиняють допомогу і пропонують стати на куліна (обов'язково у фраці ), і кажуть -МИ З РОСІЯНМИ домовились ?
консультация платная.
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послухай , не треба включати морозко тут всі завзято на Президента нападки роблять ,навіть не розумія які умови повиставляли Україні . всі думають що ЗЕ повинен зняти штани і лягти ... , але це не так.
мені дуже шкода , що така велика і могуча по демократії країна як США знехтувала демократієй , а наші завзяті гойропійці намагаються сховатись від біди за спину України .
Faceless Навіть у аренді це тяжко, бо не дуже багато є вільних квартир з газом у потрібній локації. Газових духовок майже немає ніде Та й у мікрорайонах з 12-16ти поверхівками сталінок немає як правило, а 9ти поверхівки все одно на кондиціювання вимагають влітку ЕЕ і багато.
Молоссия, официально Республика Молоссия (англ. Republic of Molossia)
В августе 2003 года Молоссия впервые расширила свои границы и приобрела землю в Северной Калифорнии, создав свою первую колонию Фарфалла. Эта колония была сдана в конце 2005 года только для того, чтобы почти одновременно быть вытесненной новой территорией, провинцией Дезерт-Хоумстед, расположенной в Южной Калифорнии.
22 мая 2006 года у Молоссии начался вооружённый конфликт с Мусташистаном. Мусташистан был микронацией, созданной другом Кевина Бо, который называл себя султаном Али-Али Ахсенфри. Мусташистан был основан при помощи Молоссии и был де-факто опирающимся на нее марионеточным государством. Корни конфликта кроются в противоречивых территориальных претензиях, ситуации, агрессивно преследуемой Мусташистаном. После начала вооруженного конфликта в конце мая 2006 года мусташистанцы потерпели поражение в двух отдельных сражениях и попросили мира. Поступали сообщения о раненых, один солдат Мусташистана погиб. 8 июня 2006 года был подписан мирный договор между Республикой Молоссия и ее марионеточным государством Мусташистан, согласившийся на полное прекращение боевых действий и прекращение войны между двумя странами. В соответствии с договором, войска Мусташистана, находившиеся в плену у Молоссии, были немедленно репатриированы в Мусташистан.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 05 бер, 2025 22:40, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Почему Зеленский был так категорично против прекращения огня, загадка. Его же коронная фраза предвыборной компании - Просто перестать стрелять. Прекратили обстрелы, и переговаривайся хоть несколько лет по гарантиям, по условиям переговоров, налаживай оборонку, проводи выборы, чтобы стать легитимным, решай что-то с экономикой.
грав наполеона тепер черчіля шо спільне між ним і черчелем? в брєду не придумаю. Обидва гуманоїди? Чи мож і тут хтось рептілоїд?
барабашов написав:Faceless Навіть у аренді це тяжко, бо не дуже багато є вільних квартир з газом у потрібній локації. Газових духовок майже немає ніде Та й у мікрорайонах з 12-16ти поверхівками сталінок немає як правило, а 9ти поверхівки все одно на кондиціювання вимагають влітку ЕЕ і багато.
Якщо опалення не на електриці то не розумію з приводу чого скиглити.