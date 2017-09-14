Молоссия, официально Республика Молоссия (англ. Republic of Molossia)В августе 2003 года Молоссия впервые расширила свои границы и приобрела землю в Северной Калифорнии, создав свою первую колонию Фарфалла. Эта колония была сдана в конце 2005 года только для того, чтобы почти одновременно быть вытесненной новой территорией, провинцией Дезерт-Хоумстед, расположенной в Южной Калифорнии.22 мая 2006 года у Молоссии начался вооружённый конфликт с Мусташистаном. Мусташистан был микронацией, созданной другом Кевина Бо, который называл себя султаном Али-Али Ахсенфри. Мусташистан был основан при помощи Молоссии и был де-факто опирающимся на нее марионеточным государством. Корни конфликта кроются в противоречивых территориальных претензиях, ситуации, агрессивно преследуемой Мусташистаном. После начала вооруженного конфликта в конце мая 2006 года мусташистанцы потерпели поражение в двух отдельных сражениях и попросили мира. Поступали сообщения о раненых, один солдат Мусташистана погиб. 8 июня 2006 года был подписан мирный договор между Республикой Молоссия и ее марионеточным государством Мусташистан, согласившийся на полное прекращение боевых действий и прекращение войны между двумя странами. В соответствии с договором, войска Мусташистана, находившиеся в плену у Молоссии, были немедленно репатриированы в Мусташистан.