RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 131021310313104131051310613107>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 75
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:17

  Wirująświatła написав:
  холява написав:може ви дасте пораду як йому (ЗЕ) себе поводити , коли спочатку кажуть я зупиню війну , потім зупиняють допомогу і пропонують стати на куліна (обов'язково у фраці ), і кажуть -МИ З РОСІЯНМИ домовились ?
консультация платная.
.


послухай , не треба включати морозко
тут всі завзято на Президента нападки роблять ,навіть не розумія які умови повиставляли Україні .
всі думають що ЗЕ повинен зняти штани і лягти ... , але це не так.

мені дуже шкода , що така велика і могуча по демократії країна як США знехтувала демократієй , а наші завзяті гойропійці намагаються сховатись від біди за спину України .
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5175
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4534 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:19

холява
ну как бы это было предсказуемо,хотя бы помня афганцев цыпляющихся за шаси самолетов улетающих с Кабула
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1601
З нами з: 20.01.09
Подякував: 58 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:20

холява
Ви тричі голосували за виродка навесні 19го, а потім пропхнули у Раду якесь слугенародне чмо та зрадника(схожого на Бужанського) з вашої дільниці осінню?
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 05 бер, 2025 22:28, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4916
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:25

  холява написав:мені дуже шкода , що така велика і могуча по демократії країна як США знехтувала демократієй , а наші завзяті гойропійці намагаються сховатись від біди за спину України
трамп оказался ублюдком. вся надежда на вас, только вы можете спасти мир от русской чумы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 05 бер, 2025 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28751
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:26

Faceless
Навіть у аренді це тяжко, бо не дуже багато є вільних квартир з газом у потрібній локації.
Газових духовок майже немає ніде
Та й у мікрорайонах з 12-16ти поверхівками сталінок немає як правило, а 9ти поверхівки все одно на кондиціювання вимагають влітку ЕЕ і багато.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4916
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:38

мир сошел с ума

Молоссия, официально Республика Молоссия (англ. Republic of Molossia)

В августе 2003 года Молоссия впервые расширила свои границы и приобрела землю в Северной Калифорнии, создав свою первую колонию Фарфалла. Эта колония была сдана в конце 2005 года только для того, чтобы почти одновременно быть вытесненной новой территорией, провинцией Дезерт-Хоумстед, расположенной в Южной Калифорнии.

22 мая 2006 года у Молоссии начался вооружённый конфликт с Мусташистаном. Мусташистан был микронацией, созданной другом Кевина Бо, который называл себя султаном Али-Али Ахсенфри. Мусташистан был основан при помощи Молоссии и был де-факто опирающимся на нее марионеточным государством. Корни конфликта кроются в противоречивых территориальных претензиях, ситуации, агрессивно преследуемой Мусташистаном. После начала вооруженного конфликта в конце мая 2006 года мусташистанцы потерпели поражение в двух отдельных сражениях и попросили мира. Поступали сообщения о раненых, один солдат Мусташистана погиб. 8 июня 2006 года был подписан мирный договор между Республикой Молоссия и ее марионеточным государством Мусташистан, согласившийся на полное прекращение боевых действий и прекращение войны между двумя странами. В соответствии с договором, войска Мусташистана, находившиеся в плену у Молоссии, были немедленно репатриированы в Мусташистан.

Зображення

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 05 бер, 2025 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28751
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:42

  freeze написав:Почему Зеленский был так категорично против прекращения огня, загадка. Его же коронная фраза предвыборной компании - Просто перестать стрелять.
Прекратили обстрелы, и переговаривайся хоть несколько лет по гарантиям, по условиям переговоров, налаживай оборонку, проводи выборы, чтобы стать легитимным, решай что-то с экономикой.
грав наполеона тепер черчіля :lol: шо спільне між ним і черчелем? в брєду не придумаю. Обидва гуманоїди? Чи мож і тут хтось рептілоїд?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2186
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

барабашов написав:Faceless
Навіть у аренді це тяжко, бо не дуже багато є вільних квартир з газом у потрібній локації.
Газових духовок майже немає ніде
Та й у мікрорайонах з 12-16ти поверхівками сталінок немає як правило, а 9ти поверхівки все одно на кондиціювання вимагають влітку ЕЕ і багато.
Якщо опалення не на електриці то не розумію з приводу чого скиглити.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35462
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 8145 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:47

UA

Потім, я навіть згоден безкоштовно працювати в агенціях по безоплатній конфіскації майна українців. На таку справу потрібні неупереджені фахівці в сфері нерухомості."

Так ще на цьому форумі ніхто не (писав) обсирався .
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5175
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4534 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:52

  холява написав:UA

Потім, я навіть згоден безкоштовно працювати в агенціях по безоплатній конфіскації майна українців. На таку справу потрібні неупереджені фахівці в сфері нерухомості."

Так ще на цьому форумі ніхто не (писав) обсирався .

Колив в мене тут майно було, то я не згоден.
Коли не має то я згоден. Що не так?
UA проти монополії ТЦК в фінансово майнових питаннях.
UA
 
Повідомлень: 9274
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2318 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
  #<1 ... 131021310313104131051310613107>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88791
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 263154
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 909933
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1435)
05.03.2025 22:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.