холява написав:Мені не потрібні поради зрадників , які відкрито пишуть як будуть працювати на варварів . мені дуже прикро що "п'яна шуба "- спочатку розповідає як він воював ,а потім поносе державу . дізертири - які не дізертири ...
Ти ж за чиєсь життя не турбуєшся? Чому хтось повинен турбуватися про твоє. Тебе хтось на війну не пускає?
барабашов написав:Faceless Навіть у аренді це тяжко, бо не дуже багато є вільних квартир з газом у потрібній локації. Газових духовок майже немає ніде Та й у мікрорайонах з 12-16ти поверхівками сталінок немає як правило, а 9ти поверхівки все одно на кондиціювання вимагають влітку ЕЕ і багато.
то може ще доплачувати, бо на кондиціювання витратять? немає на ее, махайте віялом. це безкоштовно.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Сер 05 бер, 2025 23:07, всього редагувалось 1 раз.
The New York Post: Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США «готовы» к войне с Китаем из-за угроз тарифов.
▪️Министр обороны США Пит Хегсет заявил в среду утром, что США «готовы» к войне с Китаем, спустя несколько часов после тревожных угроз со стороны Пекина в ответ на жесткие новые тарифы, введенные президентом Трампом.
▪️«Мы готовы», — сказал Хегсет в эфире Fox News, отвечая на заявление Китая о том, что он «готов сражаться» в «любой войне».
▪️«Те, кто стремится к миру, должны готовиться к войне», — подчеркнул Хегсет, добавив, что важно «быть сильными».
▪️«Именно поэтому мы восстанавливаем нашу армию. Именно поэтому мы вновь укрепляем политику сдерживания и воинский дух. Мы живем в опасном мире с мощными странами, находящимися на подъеме, и имеющими совершенно иную идеологию; они стремительно увеличивают свои расходы на оборону, развивают современные технологии, они хотят вытеснить Соединенные Штаты», — продолжил глава Пентагона.
▪️«Если мы хотим предотвратить войну с Китаем или кем-либо еще, мы должны быть сильными», — добавил он.
▪️Заявление Хегсета прозвучало после того, как Китай накануне поздно вечером объявил о своей готовности дать ответ, если США намерены вести тарифную или торговую войну. Это произошло вскоре после того, как первоначальный 10%-й тариф на китайский импорт, введенный Трампом, был увеличен до 20%.
▪️«Если США хотят войны, будь то тарифная война, торговая война или любая другая война, мы готовы сражаться до конца», — заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
▪️В ответ на новые американские тарифы Китай объявил о введении собственных пошлин в размере 10-15% на импорт ряда американских сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Кроме того, Пекин внес 25 американских компаний в список с ограничениями на экспорт и инвестиции по соображениям национальной безопасности.
▪️Позже Хегсет подчеркнул, что у президента Трампа «отличные отношения» с председателем КНР Си Цзиньпином, и США продолжат добиваться «исторического мира и исторических возможностей».
▪️«Моя работа как министра обороны — убедиться, что мы готовы», — сказал он. «Нам необходимы расходы на оборону, военные возможности, вооружение и соответствующее стратегическое расположение в Индо-Тихоокеанском регионе — и именно на этом мы сейчас сосредоточены», — указал Хегсет
і при цьому рудий андон шось варнякав в сторону зе, що світ нібито на порозі 3ї світової і саме через зе. ну реально, рудий андон.
барабашов написав:Faceless Навіть у аренді це тяжко, бо не дуже багато є вільних квартир з газом у потрібній локації. Газових духовок майже немає ніде Та й у мікрорайонах з 12-16ти поверхівками сталінок немає як правило, а 9ти поверхівки все одно на кондиціювання вимагають влітку ЕЕ і багато.
Хрен его знает, как люди тысячелетиями без кондиционеров жили...
барабашов написав:Faceless Навіть у аренді це тяжко, бо не дуже багато є вільних квартир з газом у потрібній локації. Газових духовок майже немає ніде Та й у мікрорайонах з 12-16ти поверхівками сталінок немає як правило, а 9ти поверхівки все одно на кондиціювання вимагають влітку ЕЕ і багато.
Хрен его знает, как люди тысячелетиями без кондиционеров жили...
Ну вони й тисячоліттями у квартирах з панорамними вікнами на південь не жили
Объем нефтегазовых доходов России снизился в феврале 2025 года в годовом выражении на 18,4% — до 771,3 млрд рублей против 945,6 млрд рублей годом ранее, следует из статистики Минфина РФ.
В январе — феврале нефтегазовые доходы уменьшились на 3,8%, до 1,56 трлн рублей. По данным министерства, налоги на добычу и экспорт нефти и газового конденсата (НДПИ, экспортная пошлина и НДД) принесли бюджету в феврале 2025 года 937,5 млрд рублей, что на 12,6% меньше, чем годом ранее.
При этом НДПИ и экспортная пошлина на газ выросли в феврале на 6,5% и составили 161,2 млрд рублей.
Враховуючи останнє зниження цін на нафту сьогодні під 69, це означає ціну Юралз в портах - 54. Бюджет орків порахований з ціни 71 з дефіцитом.
Объем нефтегазовых доходов России снизился в феврале 2025 года в годовом выражении на 18,4% — до 771,3 млрд рублей против 945,6 млрд рублей годом ранее, следует из статистики Минфина РФ.
В январе — феврале нефтегазовые доходы уменьшились на 3,8%, до 1,56 трлн рублей. По данным министерства, налоги на добычу и экспорт нефти и газового конденсата (НДПИ, экспортная пошлина и НДД) принесли бюджету в феврале 2025 года 937,5 млрд рублей, что на 12,6% меньше, чем годом ранее.
При этом НДПИ и экспортная пошлина на газ выросли в феврале на 6,5% и составили 161,2 млрд рублей.
Враховуючи останнє зниження цін на нафту сьогодні під 69, це означає ціну Юралз в портах - 54. Бюджет орків порахований з ціни 71 з дефіцитом.
Вам ещё не надоело? Вы это уже 2 года пишете. Или больше?
барабашов написав:Faceless Навіть у аренді це тяжко, бо не дуже багато є вільних квартир з газом у потрібній локації. Газових духовок майже немає ніде Та й у мікрорайонах з 12-16ти поверхівками сталінок немає як правило, а 9ти поверхівки все одно на кондиціювання вимагають влітку ЕЕ і багато.
Хрен его знает, как люди тысячелетиями без кондиционеров жили...
Ну вони й тисячоліттями у квартирах з панорамними вікнами на південь не жили
Рассказывали что и при советах в новостроях летом спали под мокрыми простынями До +32 доходило в квартирах Кондиционеры БК ставил кто мог Но первое лето на моей памяти когда температура тела и на градуснике в тени сравнялась уже в мае - 96й год Тогда с утра до +30 показывал градусник за окном в девять И это сталинка с окном на запад(утром тень) и деревьями выше дома во дворе(за окном)