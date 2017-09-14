Denik написав:Враховуючи останнє зниження цін на нафту сьогодні під 69, це означає ціну Юралз в портах - 54. Бюджет орків порахований з ціни 71 з дефіцитом. РУСНІ-ПИЗДА
Рублевая стоимость российской нефти Urals после пятимесячного перерыва опустилась к уровню 6,1 тыс. руб. за баррель. За месяц она потеряла в цене 23%, что связано как с падением цен на нефть на мировом рынке, так и с укреплением рубля. Столь стремительная коррекция начинает создавать определенные риски для наполнения бюджета, что может потребовать от Минфина поиска дополнительных источников финансирования. https://www.kommersant.ru/doc/7514822
барабашов написав:Но первое лето на моей памяти когда температура тела и на градуснике в тени сравнялась уже в мае - 96й год
советские вентиляторы гудели как запорожец без глушителя. Летом был выбор не спать из-за жары или не спать из-за шума вентилятора. Года примерно с 1992 жара начала накатывать не детская. До этого жару не помню.
Макрон - няшка Він зазначив, що немає жодних причин вірити, що Росія зупиниться на Україні. «До 2030 року Росія планує мобілізувати 3 млн солдатів і побудувати 4 тисячі танків… Ми уклали Мінські угоди у 2014 році і РФ їх порушила. Ми не можемо довіряти угодам з Росією», – наголосив він. Він додав, що за цієї ситуації залишатися у ролі спостерігача було б божевіллям, тож Франції доведеться ухвалювати серйозні рішення щодо допомоги Україні та задля безпеки своїх громадян і Європи загалом. https://zn.ua/ukr/europe/makron-vistupi ... nentu.html
барабашов написав:Faceless Навіть у аренді це тяжко, бо не дуже багато є вільних квартир з газом у потрібній локації. Газових духовок майже немає ніде Та й у мікрорайонах з 12-16ти поверхівками сталінок немає як правило, а 9ти поверхівки все одно на кондиціювання вимагають влітку ЕЕ і багато.
то може ще доплачувати, бо на кондиціювання витратять? немає на ее, махайте віялом. це безкоштовно.
Смотри коткин 15-20% бюджета семьи коммуналка (зимой, отопление недёшево плюс дотапливают хоть чем то) 60-70% бюджета семьи харчи, что подорожали втрое за 4 года Какой то процент на кредиты и рассрочки(техника и карты) Какой то процент на одеться и в гости иногда сходить, а то и в МакДак или КФСи Может даже машина есть и она ломается и бензина требует(+200% за 4 года) Понятно что при таких тратах и нежелании папы сдохнуть в посадке или стать «самоваром» 100% доходов и 146% расходов не сходятся и у многих они(кривые прихода и расхода) в ЕС только пересекаются???
барабашов написав:Faceless Навіть у аренді це тяжко, бо не дуже багато є вільних квартир з газом у потрібній локації. Газових духовок майже немає ніде Та й у мікрорайонах з 12-16ти поверхівками сталінок немає як правило, а 9ти поверхівки все одно на кондиціювання вимагають влітку ЕЕ і багато.
то може ще доплачувати, бо на кондиціювання витратять? немає на ее, махайте віялом. це безкоштовно.
Смотри коткин 15-20% бюджета семьи коммуналка (зимой, отопление недёшево плюс дотапливают хоть чем то) 60-70% бюджета семьи харчи, что подорожали втрое за 4 года Какой то процент на кредиты и рассрочки(техника и карты) Какой то процент на одеться и в гости иногда сходить, а то и в МакДак или КФСи Может даже машина есть и она ломается и бензина требует(+200% за 4 года) Понятно что при таких тратах и нежелании папы сдохнуть в посадке или стать «самоваром» 100% доходов и 146% расходов не сходятся и у многих они(кривые прихода и расхода) в ЕС только пересекаются???
барабан, ну так я ж і запитую - доплачувати бідакам, яким на кондиціювання не вистачає?
ЛАД написав:Хрен его знает, как люди тысячелетиями без кондиционеров жили...
Ну вони й тисячоліттями у квартирах з панорамними вікнами на південь не жили
Рассказывали что и при советах в новостроях летом спали под мокрыми простынями До +32 доходило в квартирах Кондиционеры БК ставил кто мог Но первое лето на моей памяти когда температура тела и на градуснике в тени сравнялась уже в мае - 96й год Тогда с утра до +30 показывал градусник за окном в девять И это сталинка с окном на запад(утром тень) и деревьями выше дома во дворе(за окном)
Поцікавтеся як люди живуть в Єгипті наприклад. Не всі і не завжди могли собі дозволити кондиціонери, рятувалися тими самими мокрими простирадлами (Є там дальні родичі) А якщо вже мова про сімʼю з бюджетом, де 2/3 йде на харчі, то варто губу закатать зі звичкою догріватися зимою і кондьори ганять літом