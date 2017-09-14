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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13103131041310513106

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 75
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 23:37

еще и рейхсрупия укрепилась

  Denik написав:Враховуючи останнє зниження цін на нафту сьогодні під 69, це означає ціну Юралз в портах - 54. Бюджет орків порахований з ціни 71 з дефіцитом.
РУСНІ-ПИЗДА

Рублевая стоимость российской нефти Urals после пятимесячного перерыва опустилась к уровню 6,1 тыс. руб. за баррель. За месяц она потеряла в цене 23%, что связано как с падением цен на нефть на мировом рынке, так и с укреплением рубля. Столь стремительная коррекция начинает создавать определенные риски для наполнения бюджета, что может потребовать от Минфина поиска дополнительных источников финансирования.
https://www.kommersant.ru/doc/7514822
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 23:46

  барабашов написав:Но первое лето на моей памяти когда температура тела и на градуснике в тени сравнялась уже в мае - 96й год
советские вентиляторы гудели как запорожец без глушителя. Летом был выбор не спать из-за жары или не спать из-за шума вентилятора. Года примерно с 1992 жара начала накатывать не детская. До этого жару не помню.
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 23:46

Макрон - няшка 8)
Він зазначив, що немає жодних причин вірити, що Росія зупиниться на Україні.
«До 2030 року Росія планує мобілізувати 3 млн солдатів і побудувати 4 тисячі танків… Ми уклали Мінські угоди у 2014 році і РФ їх порушила. Ми не можемо довіряти угодам з Росією», – наголосив він. Він додав, що за цієї ситуації залишатися у ролі спостерігача було б божевіллям, тож Франції доведеться ухвалювати серйозні рішення щодо допомоги Україні та задля безпеки своїх громадян і Європи загалом.
https://zn.ua/ukr/europe/makron-vistupi ... nentu.html
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 23:48

  wild.tomcat написав:
  барабашов написав:Faceless
Навіть у аренді це тяжко, бо не дуже багато є вільних квартир з газом у потрібній локації.
Газових духовок майже немає ніде
Та й у мікрорайонах з 12-16ти поверхівками сталінок немає як правило, а 9ти поверхівки все одно на кондиціювання вимагають влітку ЕЕ і багато.


то може ще доплачувати, бо на кондиціювання витратять? немає на ее, махайте віялом. це безкоштовно.

Смотри коткин
15-20% бюджета семьи коммуналка (зимой, отопление недёшево плюс дотапливают хоть чем то)
60-70% бюджета семьи харчи, что подорожали втрое за 4 года
Какой то процент на кредиты и рассрочки(техника и карты)
Какой то процент на одеться и в гости иногда сходить, а то и в МакДак или КФСи
Может даже машина есть и она ломается и бензина требует(+200% за 4 года)
Понятно что при таких тратах и нежелании папы сдохнуть в посадке или стать «самоваром» 100% доходов и 146% расходов не сходятся и у многих они(кривые прихода и расхода) в ЕС только пересекаются???
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 23:58

  барабашов написав:
  wild.tomcat написав:
  барабашов написав:Faceless
Навіть у аренді це тяжко, бо не дуже багато є вільних квартир з газом у потрібній локації.
Газових духовок майже немає ніде
Та й у мікрорайонах з 12-16ти поверхівками сталінок немає як правило, а 9ти поверхівки все одно на кондиціювання вимагають влітку ЕЕ і багато.


то може ще доплачувати, бо на кондиціювання витратять? немає на ее, махайте віялом. це безкоштовно.

Смотри коткин
15-20% бюджета семьи коммуналка (зимой, отопление недёшево плюс дотапливают хоть чем то)
60-70% бюджета семьи харчи, что подорожали втрое за 4 года
Какой то процент на кредиты и рассрочки(техника и карты)
Какой то процент на одеться и в гости иногда сходить, а то и в МакДак или КФСи
Может даже машина есть и она ломается и бензина требует(+200% за 4 года)
Понятно что при таких тратах и нежелании папы сдохнуть в посадке или стать «самоваром» 100% доходов и 146% расходов не сходятся и у многих они(кривые прихода и расхода) в ЕС только пересекаются???


барабан, ну так я ж і запитую - доплачувати бідакам, яким на кондиціювання не вистачає?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 00:47

Напад росії і білорусі на Україну

барабашов написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Хрен его знает, как люди тысячелетиями без кондиционеров жили...
Ну вони й тисячоліттями у квартирах з панорамними вікнами на південь не жили :mrgreen:

Рассказывали что и при советах в новостроях летом спали под мокрыми простынями
До +32 доходило в квартирах
Кондиционеры БК ставил кто мог
Но первое лето на моей памяти когда температура тела и на градуснике в тени сравнялась уже в мае - 96й год
Тогда с утра до +30 показывал градусник за окном в девять
И это сталинка с окном на запад(утром тень) и деревьями выше дома во дворе(за окном)
Поцікавтеся як люди живуть в Єгипті наприклад. Не всі і не завжди могли собі дозволити кондиціонери, рятувалися тими самими мокрими простирадлами (Є там дальні родичі)
А якщо вже мова про сімʼю з бюджетом, де 2/3 йде на харчі, то варто губу закатать зі звичкою догріватися зимою і кондьори ганять літом
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 01:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вам ещё не надоело?
Вы это уже 2 года пишете. Или больше?

фінансові резерви рашки просрані, що аж до розпродажу золота дійшли.
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 02:25

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