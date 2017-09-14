Denik написав:Враховуючи останнє зниження цін на нафту сьогодні під 69, це означає ціну Юралз в портах - 54. Бюджет орків порахований з ціни 71 з дефіцитом. РУСНІ-ПИЗДА
Рублевая стоимость российской нефти Urals после пятимесячного перерыва опустилась к уровню 6,1 тыс. руб. за баррель. За месяц она потеряла в цене 23%, что связано как с падением цен на нефть на мировом рынке, так и с укреплением рубля. Столь стремительная коррекция начинает создавать определенные риски для наполнения бюджета, что может потребовать от Минфина поиска дополнительных источников финансирования. https://www.kommersant.ru/doc/7514822
барабашов написав:Но первое лето на моей памяти когда температура тела и на градуснике в тени сравнялась уже в мае - 96й год
советские вентиляторы гудели как запорожец без глушителя. Летом был выбор не спать из-за жары или не спать из-за шума вентилятора. Года примерно с 1992 жара начала накатывать не детская. До этого жару не помню.
Макрон - няшка Він зазначив, що немає жодних причин вірити, що Росія зупиниться на Україні. «До 2030 року Росія планує мобілізувати 3 млн солдатів і побудувати 4 тисячі танків… Ми уклали Мінські угоди у 2014 році і РФ їх порушила. Ми не можемо довіряти угодам з Росією», – наголосив він. Він додав, що за цієї ситуації залишатися у ролі спостерігача було б божевіллям, тож Франції доведеться ухвалювати серйозні рішення щодо допомоги Україні та задля безпеки своїх громадян і Європи загалом. https://zn.ua/ukr/europe/makron-vistupi ... nentu.html
барабашов написав:Faceless Навіть у аренді це тяжко, бо не дуже багато є вільних квартир з газом у потрібній локації. Газових духовок майже немає ніде Та й у мікрорайонах з 12-16ти поверхівками сталінок немає як правило, а 9ти поверхівки все одно на кондиціювання вимагають влітку ЕЕ і багато.
то може ще доплачувати, бо на кондиціювання витратять? немає на ее, махайте віялом. це безкоштовно.
Смотри коткин 15-20% бюджета семьи коммуналка (зимой, отопление недёшево плюс дотапливают хоть чем то) 60-70% бюджета семьи харчи, что подорожали втрое за 4 года Какой то процент на кредиты и рассрочки(техника и карты) Какой то процент на одеться и в гости иногда сходить, а то и в МакДак или КФСи Может даже машина есть и она ломается и бензина требует(+200% за 4 года) Понятно что при таких тратах и нежелании папы сдохнуть в посадке или стать «самоваром» 100% доходов и 146% расходов не сходятся и у многих они(кривые прихода и расхода) в ЕС только пересекаются???
барабашов написав:Faceless Навіть у аренді це тяжко, бо не дуже багато є вільних квартир з газом у потрібній локації. Газових духовок майже немає ніде Та й у мікрорайонах з 12-16ти поверхівками сталінок немає як правило, а 9ти поверхівки все одно на кондиціювання вимагають влітку ЕЕ і багато.
то може ще доплачувати, бо на кондиціювання витратять? немає на ее, махайте віялом. це безкоштовно.
Смотри коткин 15-20% бюджета семьи коммуналка (зимой, отопление недёшево плюс дотапливают хоть чем то) 60-70% бюджета семьи харчи, что подорожали втрое за 4 года Какой то процент на кредиты и рассрочки(техника и карты) Какой то процент на одеться и в гости иногда сходить, а то и в МакДак или КФСи Может даже машина есть и она ломается и бензина требует(+200% за 4 года) Понятно что при таких тратах и нежелании папы сдохнуть в посадке или стать «самоваром» 100% доходов и 146% расходов не сходятся и у многих они(кривые прихода и расхода) в ЕС только пересекаются???
барабан, ну так я ж і запитую - доплачувати бідакам, яким на кондиціювання не вистачає?
ЛАД написав:Хрен его знает, как люди тысячелетиями без кондиционеров жили...
Ну вони й тисячоліттями у квартирах з панорамними вікнами на південь не жили
Рассказывали что и при советах в новостроях летом спали под мокрыми простынями До +32 доходило в квартирах Кондиционеры БК ставил кто мог Но первое лето на моей памяти когда температура тела и на градуснике в тени сравнялась уже в мае - 96й год Тогда с утра до +30 показывал градусник за окном в девять И это сталинка с окном на запад(утром тень) и деревьями выше дома во дворе(за окном)
Поцікавтеся як люди живуть в Єгипті наприклад. Не всі і не завжди могли собі дозволити кондиціонери, рятувалися тими самими мокрими простирадлами (Є там дальні родичі) А якщо вже мова про сімʼю з бюджетом, де 2/3 йде на харчі, то варто губу закатать зі звичкою догріватися зимою і кондьори ганять літом
ПАРИЖ, 5 марта (Рейтер) - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телевизионном обращении к нации в среду, что планирует провести на следующей неделе в Париже встречу всех европейских командующих армиями. Он также заявил, что Франция должна быть готова, если Соединенные Штаты больше не будут на ее стороне.
Глава государства весьма торжественным тоном предостерег от «российской угрозы, которая существует и затрагивает страны Европы», а затем обвинил «Россию в превращении украинского конфликта в глобальный конфликт». И чтобы донести эту мысль: Москва «проверяет наши пределы: в воздухе, на море, в космосе и за нашими экранами». Эта агрессия, кажется, не знает границ». Заметив, что Россия «продолжает перевооружаться», Эммануэль Макрон притворился, будто задается вопросом: «Кто в этом контексте может поверить, что сегодняшняя Россия остановится на Украине? Россия стала угрозой для Франции и Европы в ближайшие годы».