З коментарів франц.елоїв (або моск.тролів) до промови Макрона: “ @naofel 9 годин тому La France peut envoyer 967 soldats sur le front dès ce soir : Macron + 41 ministres / secrétaires d'état + 577 députés + 348 senateurs
Соратники Трампа связывались с Юлией Тимошенко и членами партии Петра Порошенко для обсуждения будущих выборов президента Украины — Politico
По информации издания, четверо высокопоставленных членов команды Трампа обсудили с бывшими премьером и президентом Украины, может ли страна провести быстрые президентские выборы.
В окружении президента США убеждены, что Зеленский проиграет их из-за усталости украинцев от войны и «разгула коррупции», пишет Politico. При этом издание отмечает, что рейтинг действующего президента все еще выше, чем у его конкурентов.
Проведение президентских выборов, отмененных из-за военного положения, — ключевой пункт озвученных планов мирного урегулирования. Выборы должны следовать за прекращением огня и предшествовать переговорам о полноценном мире. На выборах настаивает и Кремль, называющий Зеленского «нелегитимным» президентом.
Порошенко и Тимошенко публично выступают против проведения выборов, однако люди из их окружения говорят с командой Трампа, «позиционируя себя как людей, с которыми будет легче работать», утверждает собеседник Politico.
Контакты оппонентов Зеленского с Белым домом активизировались после перепалки в Овальном кабинете и решения о приостановке американской военной помощи. В связи с этим обсуждаются не только президентские выборы, но и перестановки в Верховной раде.
Politico утверждает, что Тимошенко в последние недели пытается переманить депутатов из других партий на свою сторону. Она уверена, что Зеленскому придется назначить выборы, и рассчитывает заполучить парламентское большинство.
В опросе, проведенном британской компанией Survation на этой неделе после скандала в Белом доме, 44 процента респондентов заявили, что поддержат Зеленского на пост президента. Его ближайший конкурент, отстающий от него более чем на 20 процентных пунктов, — Валерий Залужный, бывший командующий армией, ныне посол Украины в Великобритании. Только 10 процентов поддержали Порошенко, которого называют Шоколадным королем из-за его кондитерской империи. Тимошенко получила всего 5,7 процента поддержки.
около четверти населения, в основном военные и их родственники, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока русские не будут изгнаны со всей Украины. Но две трети населения больше сосредоточены на переговорах и хотят, чтобы война закончилась — половина из них готова пойти на крупные уступки со стороны Украины, а другая половина жаждет немедленного прекращения огня
Навіть вибори не змінять нічого, не буде проросійського кандидата. Сьогодні. Тобто будуть нас "принуждати до міру" поки суспільство само не попросить повернути солодкі часи Пєті і Юлі
BRIEFLY: Politico: Ведущие соратники Трампа проводят секретные переговоры с украинскими оппонентами Зеленского.
▪️Четверо высокопоставленных члена окружения Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из главных киевских политических противников Владимира Зеленского. Это происходит как раз в момент, когда Вашингтон объединяется с Москвой в стремлении сместить украинского президента с должности.
▪️Высокопоставленные союзники Трампа провели переговоры с оппозиционным лидером Юлией Тимошенко, безжалостным и амбициозным бывшим премьер-министром, а также с высокопоставленными членами партии Петра Порошенко, непосредственного предшественника Зеленского на посту президента. Об этом сообщили три украинских парламентария и американский республиканский эксперт по внешней политике.
▪️В центре обсуждения был вопрос — может ли Украина быстро провести президентские выборы.
▪️Помощники Трампа уверены, что Зеленский проиграет любые выборы из-за усталости от войны и недовольства населения по поводу разгула коррупции. Действительно, его рейтинги падают уже несколько лет, хотя и выросли после стычки в Овальном кабинете на прошлой неделе.
▪️Согласно последним опросам, Зеленский по-прежнему уверенно лидирует в гонке за президентское кресло.
▪️Официальная линия администрации США заключается в том, что Трамп не вмешивается во внутреннюю политику Украины. На этой неделе министр торговли Говард Лютник отрицал, что его босс «вмешивается в украинскую политику», добавив, что все, что нужно Трампу — это партнер для мира.
▪️Однако поведение Трампа и его чиновников говорит об обратном. Президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов», а директор национальной разведки Тулси Габбард ложно обвинила Киев в отмене выборов.
▪️Но хотя лагерь Трампа может надеяться, что выборы потопят Зеленского, он по-прежнему пользуется гораздо большей популярностью, чем Тимошенко и Порошенко.
▪️В опросе, проведенном британской компанией Survation на этой неделе после скандала в Белом доме, 44% опрошенных заявили, что поддержали бы Зеленского на президентских выборах.
▪️Ближайший соперник Зеленского, отстающий от него более чем на 20% — бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Только 10% поддержали Порошенко, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко получила поддержку всего 5,7%.
▪️Ключевым моментом всех планов, обсуждаемых по закрытым каналам, является проведение президентских выборов после того, как будет достигнуто соглашение о временном прекращении огня, но до начала полномасштабных мирных переговоров.
▪️Идея досрочных президентских выборов также продвигается Кремлем, который уже много лет хочет избавиться от Зеленского.
▪️И Тимошенко, и Порошенко публично выступили против проведения выборов до окончания боевых действий, как и мэр Киева Виталий Кличко. Тем не менее, «люди Порошенко и Юлия, все они разговаривают с представителями Трампа, позиционируя себя как людей, с которыми будет легче работать. И людей, которые согласятся на многое из того, на что не соглашается Зеленский», сказал POLITICO один из ведущих республиканских экспертов по внешней политике на условиях анонимности.
▪️После взрывного столкновения в Белом доме в прошлую пятницу тема «Зеленский должен уйти» только усилилась. Внутриполитические оппоненты украинского лидера публично, хотя и тонко, заявили, что отношения Украины с Вашингтоном имеют огромное значение и должны быть восстановлены.
▪️«Мы видим, что некоторые политические фракции начинают двигаться. Они пытаются установить неформальные связи или использовать те связи, которые у них есть с Республиканской партией или окружением Трампа, и обозначить свою готовность работать с Вашингтоном», — сказал в интервью POLITICO директор Украинского института политики Руслан Бортник.
▪️«Они также подают сигналы публично, хотя их слова очень мягкие. Но они демонстрируют независимое поведение, чтобы показать Трампу, что готовы играть в его игру… Элита чувствует себя очень дезориентированной и шокированной, потому что очень четко понимает, что без поддержки Соединенных Штатов Украина потерпит поражение», — добавил Бортник.
▪️На этой неделе несколько лидеров партий и фракций выступили с заявлениями, что приоритетом для Украины должно стать восстановление отношений с Трампом.
▪️Соратники президента США на Капитолийском холме также поддерживают риторику против Зеленского. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Украине «нужно будет найти кого-то нового», если Зеленский не будет смотреть на вещи также, как Трамп.
▪️На первый взгляд, нападки Трампа не ослабили Зеленского, который поначалу получил широкую похвалу даже от критиков за то, что стоял на своем в Овальном кабинете. Но предсказуемый эффект «сплочения вокруг лидера» ослабевает по мере осознания потенциальных последствий разрыва отношений между Киевом и Вашингтоном, говорит Бортник. По его словам, политика страны очень изменчива.
BRIEFLY The New York Times: После нескольких дней наставлений Зеленский ищет путь к благосклонности Трампа.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон активно советуют Владимиру Зеленскому, как выстраивать отношения с президентом Дональдом Трампом.
▪️Наставничество началось в прошлую пятницу, вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский пережил унизительную выволочку в Белом доме, устроенную президентом Трампом.
▪️Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил Зеленскому вернуться в Белый дом, чтобы помириться с Трампом. По словам британского чиновника, знакомого с ходом обсуждения, эта идея была отвергнута обеими сторонами, которые пришли к выводу, что лучше дать эмоциям утихнуть.
▪️Но это стало началом пяти дней настойчивых уговоров и советов со стороны Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона, которые оба сказали Зеленскому, что ему нужно изменить свой подход Трампу, по словам британского чиновника и французских чиновников, близких к Макрону.
▪️Беседы приобрели еще большую актуальность после того, как накануне Белый дом объявил о прекращении американской помощи Украине.
▪️После беседы с обоими лидерами во вторник Зеленский сделал значительную поправку к курсу, которую делают многие мировые лидеры, пытаясь привлечь на свою сторону Трампа: Он произнес много слов похвалы и благодарности, восхищаясь помощью, которую Америка оказала Украине в ее военных действиях.
▪️Он также попытался успокоить американского президента, который бездоказательно утверждал, что Зеленский не хочет мира, и перечислил конкретные шаги, которые могут быть предприняты на пути к урегулированию — например, прекращение ракетных ударов. Украина «готова работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира», — написал Зеленский на сайте X.
▪️«Я думаю, что Зеленский понял, что ему нужно изменить свою тактику в отношении Трампа в соответствии с мировоззрением Трампа», — заявил председатель комитета по иностранным делам в парламенте Украины Александр Мережко. «Если говорить макиавеллистским языком, то если ты не лев в политике, как Трамп, то ты должен быть лисой», — сказал он.
▪️Это то, что другие мировые лидеры приняли близко к сердцу, и то, к чему Зеленскому было трудно приспособиться. «Чтобы заручиться поддержкой Трампа, нужно вести себя так, будто ты находишься под его защитой и он — крестный отец, которым ты восхищаешься и на которого равняешься», — сказал Мережко в одном из интервью. «Трамп не терпит тех, кто пытается вести себя так, будто они равны ему».
▪️Выступая перед Конгрессом Трамп, казалось, сиял, рассказывая о работе Зеленского с населением и выражая ему благодарность. Он сказал, что получил от Зеленского письмо, в котором украинский лидер писал, что серьезно настроен на мирное урегулирование.
▪️Зеленский не преминул похвалить Трампа. «Мы помним момент, когда все изменилось, когда президент Трамп предоставил Украине «Джавелины», — написал он на сайте X, ссылаясь на ракеты, которые США предоставили Украине в начале войны. «Мы благодарны за это».
▪️По словам высокопоставленного чиновника, близкого Макрону, французская команда даже работала в тесном контакте с украинскими официальными лицами над формулировками заявления. По словам собеседника, было налажено сотрудничество по всем деталям. #США
▪️Не секрет, что лесть — это путь к благосклонности Трампа.
▪️Но пока неясно, насколько успешной окажется эта стратегия даже в отношении лидеров, с которыми Трамп, похоже, ладит, как с Макроном. История показывает, что многие из этих попыток потерпят неудачу.
▪️К концу своего первого срока Трамп разочаровался в нескольких лидерах, с которыми начинал в хороших отношениях, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Столкновения по поводу его торговой политики и неприятие альянсов перечеркнули все отношения, которые лидеры пытались наладить.
▪️Его презрение к Зеленскому проявилось в том, каким тоном он и вице-президент Джей Ди Вэнс отчитали украинского лидера в Овальном кабинете.
▪️Трампа окружают люди, включая его сына Дональда Трампа-младшего и Илона Маска, которые регулярно открыто выражают глубокую, почти личную, ненависть к Зеленскому. В то же время, они излагают кремлевские тезисы.
▪️Заявления Зеленского препарируются Трампом и его союзниками и представляются как критические по отношению к Трампу. Затем эта реакция усиливается на социальной медиаплатформе X Маска и СМИ, поддерживающих президента.
▪️Последним фрагментом цитаты, вызвавшим ярость Трампа, стало предположение Зеленского о том, что до прочного мирного соглашения еще очень далеко. Трамп, похоже, воспринял это как оскорбление его усилий по быстрому урегулированию и использовал его, чтобы обвинить украинского лидера в несерьезном отношении к миру.
▪️Некоторые аналитики считают, что, учитывая дисбаланс сил между двумя лидерами, лучше смириться с тем, что у Трампа своя версия событий, и действовать соответственно.
▪️Перед избранием Трампа Зеленский прекрасно понимал, как быстро может качнуться политический маятник в Вашингтоне, поэтому его команда тщательно пыталась заручиться двухпартийной поддержкой в Вашингтоне.
▪️По меньшей мере в 94 благодарственных обращениях к американскому народу за последние три года, собранных в видеомонтаже, выпущенном United24, украинской государственной благотворительной организацией, он часто благодарил как демократов, так и республиканцев.
▪️После избрания Трампа Зеленский неоднократно льстил новому американскому президенту, заявляя, что согласен с подходом «мир через силу», и снова и снова говорил, что только Трампа хватит сил заставить президента России Владимира В. Путина сесть за стол переговоров.
▪️Зная о хорошо задокументированном транзакционном подходе Трампа к внешней политике, Зеленский был первым, кто предположил, что помощь в защите Украины может отвечать экономическим интересам Америки, поскольку ее страна «богата природными ресурсами, включая важнейшие металлы стоимостью в триллионы долларов США».
▪️Но многие в Украине, как и в Европе, за последние две недели пришли к выводу, что Трамп намерен вступить в союз с Москвой, чего бы это ни стоило Украине или Европе.
▪️«Если мы знаем, что он находится под влиянием России, есть ли у нас шанс сломить это влияние?» — спросил Вадим Пристайко, бывший министр иностранных дел Украины и экс-посол в Великобритании, в интервью украинским СМИ.
▪️«Как же нам это сделать? Какие методы мы используем — культуру, искусство, личные связи, публичные сообщения и так далее? Если мы потерпим неудачу, какой у нас будет второй вариант?», — резюмировал он.
▪️В своем заявлении, восхваляющем Трампа и обещающем работать с ним над прекращением конфликта, Зеленский попытался проверить мнение о том, что Россия готова к миру, предложив немедленно начать частичное перемирие в воздухе и на море, если Россия сделает то же самое.
▪️Хотя Трамп заявил в Конгрессе, что Путин послал «сильные сигналы» о том, что он готов к миру, он не упомянул о предложении украинского перемирия.
▪️Согласие американцев с Москвой заставило многих внутри и за пределами Украины предположить, что Трамп считает, что самый быстрый способ прекратить «войну» — это заставить Киев по сути капитулировать. #США #Украина #Франция #Великобритания
придётся кое кому снять костюм черчилля и надеть костюм лисы
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 06 бер, 2025 09:57, всього редагувалось 1 раз.
d44 написав:около четверти населения, в основном военные и их родственники, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор,
четверть населення це військові і їх родичі за війну? А тут народ проти бусифікації... значить дома вони були ухилянтами і мєчтали здати території Після бусифікації вже хотять довічно воювати без термінів демобілізації. А родичі їхні то взагалі втішні од війни. Потужна зміна свідомості.
Le Monde: Началось обращение к французской нации президента Франции Эмманюэля Макрона, которое посвящено Украине и международной ситуации
Sky News: Ожидается, что заранее записанное выступление Эммануэля Макрона, будет посвящено кризису в Украине, безопасности Европы и угрозе трансатлантической торговой войны на фоне хаоса, вызванного Дональдом Трампом в США.
В начале своего обращения Эммануэль Макрон отметил, что французы «обоснованно обеспокоены» сложившейся международной ситуацией: продолжающейся войной в Украине, которая «не ослабевает», снижением поддержки Киева со стороны США, которые «оставляют неопределенность в отношении будущих шагов», а также их намерением «ввести пошлины на товары из Европы».
▪️«Мир продолжает становиться все более жестоким, а террористическая угроза не ослабевает. В целом, наша процветающая и безопасная жизнь стала более неопределенной – и это необходимо признать»
Le Monde: «Российская угроза присутствует и затрагивает страны Европы»
▪️Глава государства напомнил, что «война в Украине продолжается уже более трех лет», а затем подчеркнул европейскую и французскую поддержку Киева.
▪️«С первого дня мы приняли решение поддерживать Украину и вводить санкции против России. И это было правильное решение. Потому что борьба идет не только за свободу украинского народа, который проявляет невероятное мужество, но и за нашу собственную безопасность.
▪️ (…) Мир больше не может быть гарантирован даже на нашем континенте. Российская угроза присутствует и затрагивает страны Европы, включая нас».
Sky News: «Нам нужно подготовиться к тому, что США могут не быть рядом»
▪️Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает свое выступление, заявляя: «Нам нужно подготовиться».
▪️Он вновь подтверждает свою готовность отправить французские войска в качестве миротворцев на Украину, если будет достигнуто перемирие.
▪️Затем он поднимает очевидный и болезненный вопрос: «Я хочу верить, что США останутся на нашей стороне, но мы должны быть готовы к тому, что этого может не случиться».
▪️Макрон также анонсирует завтрашнюю встречу Европейского совета, на которой будет присутствовать Владимир Зеленский, и называет это важной возможностью для европейских стран взять на себя обязательства по быстрому увеличению оборонных расходов.
▪️«Франция должна признать свой особый статус – у нас самая мощная и эффективная армия в Европе», – говорит он, также напоминая, что у Парижа есть ядерное оружие, если в этом возникнет необходимость.
▪️Тем не менее, по его словам, этого недостаточно, поэтому Макрон объявляет о новых инвестициях, однако не уточняет, как именно они будут распределены, хотя, судя по всему, речь идет об оборонном секторе.
▪️«Эти новые инвестиции позволят нам мобилизовать частное и государственное финансирование без повышения налогов».
The Guardian: «Россия – реальная угроза» для Европы, заявил Макрон, призывая «не бросать» Украину.
▪️Президент Франции Эммануэль Макрон в заранее записанном обращении к нации заявил, что США изменили свою позицию по вопросу войны на Украине, одновременно пытаясь ввести торговые пошлины на европейские товары.
▪️«Мы входим в новую эпоху», — заявил Макрон. По его словам, Франция сделала «правильный выбор», поддерживая Украину на протяжении последних трех лет.
▪️«Сражаются не только украинцы за свою свободу. Под угрозой также наша собственная безопасность. Если одна страна может безнаказанно вторгнуться в другую в Европе… мир больше не может быть гарантирован на нашем континенте».
▪️Макрон подчеркнул, что история учит нас тому, что российская угроза реальна и затрагивает европейские страны. «Украина стала глобальным конфликтом», — добавил он.
▪️«Россия была и останется угрозой для Франции и Европы», — заявил Макрон.
▪️Президент Франции призвал к решительным мерам для обеспечения безопасности Франции, Европы и Украины.
▪️«Путь к миру невозможен через отказ от поддержки Украины», — заявил он.
Le Monde: Эмманюэль Макрон соберет в Париже на следующей неделе начальников штабов стран, готовых гарантировать будущий мир в Украине.
▪️Уже неоднократно поднимавшийся ранее вопрос, президент Франции вновь отметил, что мир в Украине «возможно, потребует развертывания европейских сил» в стране. Эти силы «не будут участвовать в боевых действиях на линии фронта, но, напротив, будут обеспечивать соблюдение мира после его подписания».
▪️Макрон объявил, что на следующей неделе в Париже состоится встреча начальников штабов стран, которые готовы взять на себя ответственность в этом вопросе. Президент также представил «план прочного, долгосрочного и проверяемого мира», разработанный совместно с Украиной и несколькими европейскими партнерами.
▪️«Я хочу верить, что США останутся на нашей стороне, но мы должны быть готовы к тому, что это может быть не так», — заявил Макрон
The Guardian: Макрон заявил, что откроет дебаты о распространении ядерного зонта Франции на европейских союзников.
▪️Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры ЕС в четверг соберутся в Брюсселе на «чрезвычайный» саммит, чтобы договориться об увеличении военных расходов и обеспечении производства вооружений в Европе.
▪️Франция должна признать свой особый статус, поскольку обладает «самой эффективной и боеспособной армией в Европе», а также ядерным оружием.
▪️Он заявил, что поручит правительству Франции разработать новый инвестиционный план, который позволит мобилизовать частное и государственное финансирование без повышения налогов.
▪️«Наш ядерный щит — это наше преимущество», — отметил Макрон. Он добавил, что инициирует обсуждение вопроса о возможном распространении французского ядерного зонта на европейских партнеров.
▪️Макрон также отметил, что вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к дебатам о предоставлении ядерного сдерживания европейским союзникам.
▪️Тем не менее, окончательное решение останется за президентом Франции и командованием армии.
похоже перепалка у Трампа это вершина айсберга. Такие заявления фактически кирпич в его адрес и в адрес "будущего перемирия" которое по мнению Макрона приведет к новой войне.
Утро 20 февраля 2022 года, до вторжения России в Украину осталось четыре дня. Президент Франции Эмманюэль Макрон, который тогда был в авангарде западной дипломатии, направленной на то, чтобы уговорить Россию не вводить в Украину войска, сконцентрированные на ее границе, ведет последний довоенный разговор по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.
Во время этой беседы, которая длился один час и 45 минут, дипломатические помощники Макрона находятся в другой комнате Елисейского дворца - и внимательно следят за разговором по громкой связи, пишут заметки и отправляют прямые сообщения президенту в напряженной атмосфере.
Политики обращаются друг к другу по имени и на "ты". "Владимир, я хотел бы, чтобы ты сначала изложил мне свое видение ситуации и, возможно, прямо, как обычно, рассказал мне о своих намерениях", - говорит Макрон Путину.
"Что я могу сказать? Вы сами видите, что происходит", - отвечает Путин, обвиняя Украину в нарушении Минских соглашений, заключенных в 2014 и 2015 годах, которые должны были положить конец войне с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.
Далее Путин сетует на президента Украины Владимира Зеленского, которого он обвиняет в желании получить ядерное оружие, чем вызывает недовольство советников Макрона. "Наш дорогой коллега господин Зеленский ничего не делает для выполнения Минских соглашений, - говорит Путин. - Он вас обманывает".
"Сложность политики" Съемки команды Макрона, показывающие деликатный обмен мнениями между Макроном и Путиным, являются ключевым эпизодом французского документального фильма "Президент, Европа и война", (ссылка на фильм https://hdrezka.ag/films/documentary/70 ... -2022.html) снятого журналистом Ги Лагашем, который проработал в Елисейском дворце более пяти месяцев.
На французском телевидении этот фильм был показан в конце июня. В январе Франция стала председателем Совета ЕС, поэтому изначально Лагаш намеревался снять картину о работе Евросоюза. Но когда риск конфликта в Европе начал нарастать, он изменил планы.
"Достоинство этого фильма, особенно в период популизма, заключается в том, чтобы показать... в данном случае, конечно, через войну... как функционирует политика, сложность политики", - указал Лагаш на предварительном показе фильма в Париже на прошлой неделе. Документальный фильм помогает взглянуть с закулисной перспективы на лихорадочные дипломатические усилия Макрона, предпринятые в последнюю минуту, его частые звонки и встречи с Путиным, направленные на то, чтобы не дать тому начать войну против Украины, - попытки, которые в конечном итоге оказались безрезультатными.
Хотя Макрона хвалят за его дипломатическое упорство и за то, что он держит открытым канал связи с Путиным, его критики полагают, что он был чересчур уверен в своей силе убеждения и наивно полагал, что имеет какое-либо влияние на российского лидера.
Перед выборами в апреле военная дипломатия Макрона поначалу повысила его рейтинг в опросах. Однако противники действующего президента Франции обвиняли его в использовании международной сцены для повышения своих шансов на переизбрание.
"Что меня интересует, так это то, почему он (Макрон. - Ред.) продолжил разговаривать с Путиным, когда Путин лгал, когда его войска оказались виновны в военных преступлениях. В чем состоит его политическая стратегия, когда он повторяет, что Россия не должна быть унижена?" - задается вопросом Лагаш в эфире одной из французских радиостанций на этой неделе.
"Не знаю, где ваш юридический советник изучал право" В какой-то момент во время разговора 20 февраля Макрон повышает голос, когда Путин обвиняет его в стремлении пересмотреть Минские соглашения. Российский лидер говорит, что во внимание должны быть приняты предложения сепаратистов на востоке Украины.
"Я не знаю, где твой юрист изучал право, - говорит Макрон, вызывая хихиканье у своих помощников, - чтобы утверждать, что в суверенной стране юридические тексты предлагаются сепаратистскими группами, а не демократически избранными властями".
"Они (украинское правительство. - Ред.) не являются демократически избранными", - отвечает Путин. "Они пришли к власти в результате кровавого переворота. Людей сжигали заживо, это была кровавая баня. Зеленский - один из тех, кто несет за это ответственность", - добавляет российский президент, ссылаясь на пожар в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, в котором погибли пророссийские активисты.
"Я хотел пойти поиграть в хоккей" Несмотря на трения, Макрон играет роль посредника в урегулировании конфликта. Он говорит Путину: "Ты должен мне немного помочь. Ситуация очень напряженная".
Макрон обещает, что призовет Зеленского "успокоить всех", не только в украинских вооруженных силах, но и в социальных сетях, и призывает Путина призвать к сдержанности свои войска, сосредоточенные на границе: "Если ты хочешь дать диалогу шанс, ты должен успокоить регион".
Наконец Макрон предлагает Путину провести в Женеве саммит с Байденом. Путин в принципе соглашается, но отмечает, что поговорит со своими помощниками, настаивая, что встреча должна быть тщательно подготовлена.
Когда спустя несколько дней Россия начинает полномасштабное вторжение в Украину, глава дипломатии Елисейского дворца Эмманюэль Бонн пытается дозвониться до своего кремлевского коллеги Юрия Ушакова по мобильному телефону, но ответа не получает.
"У них хватает наглости вести войну, но не хватает смелости говорить", - вздыхает Бонн.
Через несколько дней после начала российского вторжения, которое привело к масштабным санкциям ЕС против России и кардинальным изменениям в оборонной политике Германии, Макрон разговаривает по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и спрашивает немецкого лидера о его утренней беседе с Путиным.
"Один аспект, который впечатлил меня больше, чем все переговоры, это то, что он (Путин) ни разу не пожаловался на все санкции", - говорит Шольц на английском языке. - Он не поднимал этот вопрос".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 06 бер, 2025 10:21, всього редагувалось 2 разів.
Я весь час не можу почути відповіді на питання, чому для України припинення, нехай тимчасове, війни гірше ніж нескінчена війна?
Бо у Зеленського рефреном весь час проходить ненадійність путіна щодо дотримання будь яких домовленостей, і що мир буде лише тимчасовий, а далі він знов нападе і будуть гинути люди. А зараз вони не гинуть?
Крім того, весь час ми скаржимось на те, що росія перевела свою економіку на військові рейки, а ми і захід повільні, і виробляємо в рази менше зброї. То може "перерва" у війні на нашу користь більше?