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The New York Times: После нескольких дней наставлений Зеленский ищет путь к благосклонности Трампа.



Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон активно советуют Владимиру Зеленскому, как выстраивать отношения с президентом Дональдом Трампом.



▪️Наставничество началось в прошлую пятницу, вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский пережил унизительную выволочку в Белом доме, устроенную президентом Трампом.



▪️Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил Зеленскому вернуться в Белый дом, чтобы помириться с Трампом. По словам британского чиновника, знакомого с ходом обсуждения, эта идея была отвергнута обеими сторонами, которые пришли к выводу, что лучше дать эмоциям утихнуть.



▪️Но это стало началом пяти дней настойчивых уговоров и советов со стороны Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона, которые оба сказали Зеленскому, что ему нужно изменить свой подход Трампу, по словам британского чиновника и французских чиновников, близких к Макрону.



▪️Беседы приобрели еще большую актуальность после того, как накануне Белый дом объявил о прекращении американской помощи Украине.



▪️После беседы с обоими лидерами во вторник Зеленский сделал значительную поправку к курсу, которую делают многие мировые лидеры, пытаясь привлечь на свою сторону Трампа: Он произнес много слов похвалы и благодарности, восхищаясь помощью, которую Америка оказала Украине в ее военных действиях.



▪️Он также попытался успокоить американского президента, который бездоказательно утверждал, что Зеленский не хочет мира, и перечислил конкретные шаги, которые могут быть предприняты на пути к урегулированию — например, прекращение ракетных ударов. Украина «готова работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира», — написал Зеленский на сайте X.



▪️«Я думаю, что Зеленский понял, что ему нужно изменить свою тактику в отношении Трампа в соответствии с мировоззрением Трампа», — заявил председатель комитета по иностранным делам в парламенте Украины Александр Мережко. «Если говорить макиавеллистским языком, то если ты не лев в политике, как Трамп, то ты должен быть лисой», — сказал он.



▪️Это то, что другие мировые лидеры приняли близко к сердцу, и то, к чему Зеленскому было трудно приспособиться. «Чтобы заручиться поддержкой Трампа, нужно вести себя так, будто ты находишься под его защитой и он — крестный отец, которым ты восхищаешься и на которого равняешься», — сказал Мережко в одном из интервью. «Трамп не терпит тех, кто пытается вести себя так, будто они равны ему».



▪️Выступая перед Конгрессом Трамп, казалось, сиял, рассказывая о работе Зеленского с населением и выражая ему благодарность. Он сказал, что получил от Зеленского письмо, в котором украинский лидер писал, что серьезно настроен на мирное урегулирование.



▪️Зеленский не преминул похвалить Трампа. «Мы помним момент, когда все изменилось, когда президент Трамп предоставил Украине «Джавелины», — написал он на сайте X, ссылаясь на ракеты, которые США предоставили Украине в начале войны. «Мы благодарны за это».



▪️По словам высокопоставленного чиновника, близкого Макрону, французская команда даже работала в тесном контакте с украинскими официальными лицами над формулировками заявления. По словам собеседника, было налажено сотрудничество по всем деталям. #США



▪️Не секрет, что лесть — это путь к благосклонности Трампа.



▪️Но пока неясно, насколько успешной окажется эта стратегия даже в отношении лидеров, с которыми Трамп, похоже, ладит, как с Макроном. История показывает, что многие из этих попыток потерпят неудачу.



▪️К концу своего первого срока Трамп разочаровался в нескольких лидерах, с которыми начинал в хороших отношениях, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Столкновения по поводу его торговой политики и неприятие альянсов перечеркнули все отношения, которые лидеры пытались наладить.



▪️Его презрение к Зеленскому проявилось в том, каким тоном он и вице-президент Джей Ди Вэнс отчитали украинского лидера в Овальном кабинете.



▪️Трампа окружают люди, включая его сына Дональда Трампа-младшего и Илона Маска, которые регулярно открыто выражают глубокую, почти личную, ненависть к Зеленскому. В то же время, они излагают кремлевские тезисы.



▪️Заявления Зеленского препарируются Трампом и его союзниками и представляются как критические по отношению к Трампу. Затем эта реакция усиливается на социальной медиаплатформе X Маска и СМИ, поддерживающих президента.



▪️Последним фрагментом цитаты, вызвавшим ярость Трампа, стало предположение Зеленского о том, что до прочного мирного соглашения еще очень далеко. Трамп, похоже, воспринял это как оскорбление его усилий по быстрому урегулированию и использовал его, чтобы обвинить украинского лидера в несерьезном отношении к миру.



▪️Некоторые аналитики считают, что, учитывая дисбаланс сил между двумя лидерами, лучше смириться с тем, что у Трампа своя версия событий, и действовать соответственно.



▪️Перед избранием Трампа Зеленский прекрасно понимал, как быстро может качнуться политический маятник в Вашингтоне, поэтому его команда тщательно пыталась заручиться двухпартийной поддержкой в Вашингтоне.



▪️По меньшей мере в 94 благодарственных обращениях к американскому народу за последние три года, собранных в видеомонтаже, выпущенном United24, украинской государственной благотворительной организацией, он часто благодарил как демократов, так и республиканцев.



▪️После избрания Трампа Зеленский неоднократно льстил новому американскому президенту, заявляя, что согласен с подходом «мир через силу», и снова и снова говорил, что только Трампа хватит сил заставить президента России Владимира В. Путина сесть за стол переговоров.



▪️Зная о хорошо задокументированном транзакционном подходе Трампа к внешней политике, Зеленский был первым, кто предположил, что помощь в защите Украины может отвечать экономическим интересам Америки, поскольку ее страна «богата природными ресурсами, включая важнейшие металлы стоимостью в триллионы долларов США».



▪️Но многие в Украине, как и в Европе, за последние две недели пришли к выводу, что Трамп намерен вступить в союз с Москвой, чего бы это ни стоило Украине или Европе.



▪️«Если мы знаем, что он находится под влиянием России, есть ли у нас шанс сломить это влияние?» — спросил Вадим Пристайко, бывший министр иностранных дел Украины и экс-посол в Великобритании, в интервью украинским СМИ.



▪️«Как же нам это сделать? Какие методы мы используем — культуру, искусство, личные связи, публичные сообщения и так далее? Если мы потерпим неудачу, какой у нас будет второй вариант?», — резюмировал он.



▪️В своем заявлении, восхваляющем Трампа и обещающем работать с ним над прекращением конфликта, Зеленский попытался проверить мнение о том, что Россия готова к миру, предложив немедленно начать частичное перемирие в воздухе и на море, если Россия сделает то же самое.



▪️Хотя Трамп заявил в Конгрессе, что Путин послал «сильные сигналы» о том, что он готов к миру, он не упомянул о предложении украинского перемирия.



▪️Согласие американцев с Москвой заставило многих внутри и за пределами Украины предположить, что Трамп считает, что самый быстрый способ прекратить «войну» — это заставить Киев по сути капитулировать. #США #Украина #Франция #Великобритания



