RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 131061310713108131091311013111>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 75
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 10:49

У Харкові військовослужбовці ТЦК пошкодили автівку водія та відкрили вогонь: поліція встановлює обставини
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/5/7501459/

узаконені бандформування у державі :shock:

куди там вигаданим бурятам :?
jump
 
Повідомлень: 4611
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 11:02

  adeges написав:Я весь час не можу почути відповіді на питання, чому для України припинення, нехай тимчасове, війни гірше ніж нескінчена війна?

Бо у Зеленського рефреном весь час проходить ненадійність путіна щодо дотримання будь яких домовленостей, і що мир буде лише тимчасовий, а далі він знов нападе і будуть гинути люди. А зараз вони не гинуть?

Крім того, весь час ми скаржимось на те, що росія перевела свою економіку на військові рейки, а ми і захід повільні, і виробляємо в рази менше зброї. То може "перерва" у війні на нашу користь більше?

Я не понимаю -- на форуме "северная корея" из списка запрещенных слов ушла, а "военное положение" -- добавили? :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 9347
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 11:17

Марко Рубио заявил, что США, помогая Украине, ведут «прокси-войну» с Россией

Такую оценку госсекретарь высказал в интервью Fox News.

«Было совершенно ясно с самого начала, что президент Трамп рассматривает это как затяжной, тупиковый конфликт. И честно говоря, это прокси-война между ядерными державами — США, помогающими Украине, и Россией — и ей нужно положить конец», — заявил Рубио.

Он добавил, что «ни у кого нет никаких идей или планов», как положить конец войне. По его словам, российская сторона «добилась определенного прогресса», но при этом «русские не побеждают», поэтому конфликт зашел в тупик.

«Все, что президент [США Дональд Трамп] пытается сделать здесь — это выяснить, есть ли путь к миру. Мы должны взаимодействовать с обеими сторонами, русскими и украинцами», — сказал Рубио.

———

Термин «прокси-война» применительно к российско-украинской войне на протяжении последних трех лет активно используется российскими чиновниками и государственными СМИ.

Предыдущий президент США Джо Байден с формулировкой о прокси-войне не соглашался, настаивая на том, что Украина защищается от вторжения.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28759
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 11:22

Залужного потроху натаскують на роботу з цивільними аудиторіями...

Цікаво, але розтягнуто та занудно, що капець.
Тільки диво (тобто диво-технології)) зможуть і зроблять з нього політика.

Головне:
1. Військове командування може ефективно працювати лише за умов існування чітко визначеної політичної складової мети війни.
Цього не було і досі нема.
2. Перелом у війні з рфією відбудеться лише тоді, коли з'явиться саме коаліція для боротьби з рфією (точніше коаліцією рф-китай-корея).
Саме це зробив Черчіль у 2СВ. Це фундамент. Без нього ніяк.
3. 38-45 хв.
НАТО - фуфло. Гарантій не може дати. (І не приймуть нас туди, щоб не викрити - король голий).
Сенс є в інших об'єднаннях.
(Там якесь експедиційне... ДЖЕФ чи якось так.)
Але дві проблеми з вступом в ДЖЕФ:
- Британі, оскільки їй додаткові проблеми не потрібні. Бо в Британії нема армії... є маршали-генерали, але армії немає
- Польща. Бо вона сама хоче туди. Поперед нас.
4. Европа повинна роздуплитися...
І лише пу з Трампом в цьому їй допоможе.
Інших стимулів нема!!!
5. Гарантії для нас лише ми самі.

Отакі бачення Залужного.
detroytred
 
Повідомлень: 23625
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 11:26

США работают над переговорами Украины и россии, — Рубио

«Это потребует уступок с обеих сторон, но мы должны усадить их обоих за стол переговоров. Украинцы должны быть там, очевидно. Это их страна. Россияне должны быть за этим столом. И только президент Трамп может сделать это возможным. Это было целью, это остается целью, и это то, на чем мы сейчас сосредоточены», — заявил госсекретарь США.

Ранее Ермак и Уолтц провели телефонный разговор, где обсуждали дату, место и команду для мирных переговоров.
Xenon
 
Повідомлень: 5140
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 11:32

  jump написав: У Харкові військовослужбовці ТЦК пошкодили автівку водія та відкрили вогонь: поліція встановлює обставини
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/5/7501459/

узаконені бандформування у державі :shock:

куди там вигаданим бурятам :?

Прочитал вчера на канале Тараса Никифорчука(морской юрист), выложил в ветке ссылку, спросил "это уже перемога?" и не бурятов ли, раз уже разносят машины и стреляют в спину.
Форумные диванные дезертиры сразу окунули в свои помои, потому что там много людей(в комментариях) спрашивают не на мове, а не захватили ли и Киев те же буряты и давно, а их от этого коробит.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4913
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 11:37

  _hunter написав:
  adeges написав:Я весь час не можу почути відповіді на питання, чому для України припинення, нехай тимчасове, війни гірше ніж нескінчена війна?

Бо у Зеленського рефреном весь час проходить ненадійність путіна щодо дотримання будь яких домовленостей, і що мир буде лише тимчасовий, а далі він знов нападе і будуть гинути люди. А зараз вони не гинуть?

Крім того, весь час ми скаржимось на те, що росія перевела свою економіку на військові рейки, а ми і захід повільні, і виробляємо в рази менше зброї. То може "перерва" у війні на нашу користь більше?

Я не понимаю -- на форуме "северная корея" из списка запрещенных слов ушла, а "военное положение" -- добавили? :shock:

тому що диктаторам КНДР краще довше і краще чим південної, от такий парадокс, але служити пересіченому 10 років, тому хто тут за "хвортецю" готуйтеся
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38694
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 11:39

дякую, кєп

  Wirująświatła написав:
Марко Рубио заявил, что США, помогая Украине, ведут «прокси-войну» с Россией

Такую оценку госсекретарь высказал в интервью Fox News.

«Было совершенно ясно с самого начала, что президент Трамп рассматривает это как затяжной, тупиковый конфликт. И честно говоря, это прокси-война между ядерными державами — США, помогающими Украине, и Россией — и ей нужно положить конец», — заявил Рубио.

Он добавил, что «ни у кого нет никаких идей или планов», как положить конец войне. По его словам, российская сторона «добилась определенного прогресса», но при этом «русские не побеждают», поэтому конфликт зашел в тупик.

«Все, что президент [США Дональд Трамп] пытается сделать здесь — это выяснить, есть ли путь к миру. Мы должны взаимодействовать с обеими сторонами, русскими и украинцами», — сказал Рубио.

———

Термин «прокси-война» применительно к российско-украинской войне на протяжении последних трех лет активно используется российскими чиновниками и государственными СМИ.

Предыдущий президент США Джо Байден с формулировкой о прокси-войне не соглашался, настаивая на том, что Украина защищается от вторжения.

Рубіо тру К.О.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38694
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 11:45

  detroytred написав:Саме це зробив Черчіль у 2СВ. Це фундамент. Без нього ніяк.
:lol:
Шо саме зробив Черчіль? ) а до 2св в нього коаліції не було?
Черчіль програв ту війну, по факту переможці це сша і ссср.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2188
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 11:45

Впустив ключове в отому інтерв'ю Залужного:
https://m.youtube.com/watch?v=vgJNOY47zrg
З 10 хв. по 14 хв.
Він прямим текстом визнає, що саме він започаткував зміну елементу систему --- замість роботи на результат виставити на перше місце людину.
Що не сподобалося його вчителям. Яких він все рівно дуже поває.

Замість результату на перше місце людину...
А вже через ставлення до людини і отримати отой результат.

Комедія... Бо як цього він сподівався досягти, маючи повного антагоніста цьому підходу свого вчителя -- тов.Сирського?
От якщо б він добився зміни Сирьського на будь-якого іншого прихильника цього його підходу, то справа б пішла.
А так.... Сирський сам змінив його.

Це треш...
І наче дорослий дядько.
detroytred
 
Повідомлень: 23625
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 131061310713108131091311013111>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88801
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 263170
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 909995
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4649)
06.03.2025 12:07
Ринок ОВДП (7787)
06.03.2025 11:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.