Марко Рубио заявил, что США, помогая Украине, ведут «прокси-войну» с Россией



Такую оценку госсекретарь высказал в интервью Fox News.



«Было совершенно ясно с самого начала, что президент Трамп рассматривает это как затяжной, тупиковый конфликт. И честно говоря, это прокси-война между ядерными державами — США, помогающими Украине, и Россией — и ей нужно положить конец», — заявил Рубио.



Он добавил, что «ни у кого нет никаких идей или планов», как положить конец войне. По его словам, российская сторона «добилась определенного прогресса», но при этом «русские не побеждают», поэтому конфликт зашел в тупик.



«Все, что президент [США Дональд Трамп] пытается сделать здесь — это выяснить, есть ли путь к миру. Мы должны взаимодействовать с обеими сторонами, русскими и украинцами», — сказал Рубио.



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Термин «прокси-война» применительно к российско-украинской войне на протяжении последних трех лет активно используется российскими чиновниками и государственными СМИ.



Предыдущий президент США Джо Байден с формулировкой о прокси-войне не соглашался, настаивая на том, что Украина защищается от вторжения.