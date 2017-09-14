adeges написав:Я весь час не можу почути відповіді на питання, чому для України припинення, нехай тимчасове, війни гірше ніж нескінчена війна?
Бо у Зеленського рефреном весь час проходить ненадійність путіна щодо дотримання будь яких домовленостей, і що мир буде лише тимчасовий, а далі він знов нападе і будуть гинути люди. А зараз вони не гинуть?
Крім того, весь час ми скаржимось на те, що росія перевела свою економіку на військові рейки, а ми і захід повільні, і виробляємо в рази менше зброї. То може "перерва" у війні на нашу користь більше?
Я не понимаю -- на форуме "северная корея" из списка запрещенных слов ушла, а "военное положение" -- добавили?
Марко Рубио заявил, что США, помогая Украине, ведут «прокси-войну» с Россией
Такую оценку госсекретарь высказал в интервью Fox News.
«Было совершенно ясно с самого начала, что президент Трамп рассматривает это как затяжной, тупиковый конфликт. И честно говоря, это прокси-война между ядерными державами — США, помогающими Украине, и Россией — и ей нужно положить конец», — заявил Рубио.
Он добавил, что «ни у кого нет никаких идей или планов», как положить конец войне. По его словам, российская сторона «добилась определенного прогресса», но при этом «русские не побеждают», поэтому конфликт зашел в тупик.
«Все, что президент [США Дональд Трамп] пытается сделать здесь — это выяснить, есть ли путь к миру. Мы должны взаимодействовать с обеими сторонами, русскими и украинцами», — сказал Рубио.
———
Термин «прокси-война» применительно к российско-украинской войне на протяжении последних трех лет активно используется российскими чиновниками и государственными СМИ.
Предыдущий президент США Джо Байден с формулировкой о прокси-войне не соглашался, настаивая на том, что Украина защищается от вторжения.
Залужного потроху натаскують на роботу з цивільними аудиторіями...
Цікаво, але розтягнуто та занудно, що капець. Тільки диво (тобто диво-технології)) зможуть і зроблять з нього політика.
Головне: 1. Військове командування може ефективно працювати лише за умов існування чітко визначеної політичної складової мети війни. Цього не було і досі нема. 2. Перелом у війні з рфією відбудеться лише тоді, коли з'явиться саме коаліція для боротьби з рфією (точніше коаліцією рф-китай-корея). Саме це зробив Черчіль у 2СВ. Це фундамент. Без нього ніяк. 3. 38-45 хв. НАТО - фуфло. Гарантій не може дати. (І не приймуть нас туди, щоб не викрити - король голий). Сенс є в інших об'єднаннях. (Там якесь експедиційне... ДЖЕФ чи якось так.) Але дві проблеми з вступом в ДЖЕФ: - Британі, оскільки їй додаткові проблеми не потрібні. Бо в Британії нема армії... є маршали-генерали, але армії немає - Польща. Бо вона сама хоче туди. Поперед нас. 4. Европа повинна роздуплитися... І лише пу з Трампом в цьому їй допоможе. Інших стимулів нема!!! 5. Гарантії для нас лише ми самі.
США работают над переговорами Украины и россии, — Рубио
«Это потребует уступок с обеих сторон, но мы должны усадить их обоих за стол переговоров. Украинцы должны быть там, очевидно. Это их страна. Россияне должны быть за этим столом. И только президент Трамп может сделать это возможным. Это было целью, это остается целью, и это то, на чем мы сейчас сосредоточены», — заявил госсекретарь США.
Ранее Ермак и Уолтц провели телефонный разговор, где обсуждали дату, место и команду для мирных переговоров.
Прочитал вчера на канале Тараса Никифорчука(морской юрист), выложил в ветке ссылку, спросил "это уже перемога?" и не бурятов ли, раз уже разносят машины и стреляют в спину. Форумные диванные дезертиры сразу окунули в свои помои, потому что там много людей(в комментариях) спрашивают не на мове, а не захватили ли и Киев те же буряты и давно, а их от этого коробит.
adeges написав:Я весь час не можу почути відповіді на питання, чому для України припинення, нехай тимчасове, війни гірше ніж нескінчена війна?
Бо у Зеленського рефреном весь час проходить ненадійність путіна щодо дотримання будь яких домовленостей, і що мир буде лише тимчасовий, а далі він знов нападе і будуть гинути люди. А зараз вони не гинуть?
Крім того, весь час ми скаржимось на те, що росія перевела свою економіку на військові рейки, а ми і захід повільні, і виробляємо в рази менше зброї. То може "перерва" у війні на нашу користь більше?
Я не понимаю -- на форуме "северная корея" из списка запрещенных слов ушла, а "военное положение" -- добавили?
тому що диктаторам КНДР краще довше і краще чим південної, от такий парадокс, але служити пересіченому 10 років, тому хто тут за "хвортецю" готуйтеся
Марко Рубио заявил, что США, помогая Украине, ведут «прокси-войну» с Россией
Такую оценку госсекретарь высказал в интервью Fox News.
«Было совершенно ясно с самого начала, что президент Трамп рассматривает это как затяжной, тупиковый конфликт. И честно говоря, это прокси-война между ядерными державами — США, помогающими Украине, и Россией — и ей нужно положить конец», — заявил Рубио.
Он добавил, что «ни у кого нет никаких идей или планов», как положить конец войне. По его словам, российская сторона «добилась определенного прогресса», но при этом «русские не побеждают», поэтому конфликт зашел в тупик.
«Все, что президент [США Дональд Трамп] пытается сделать здесь — это выяснить, есть ли путь к миру. Мы должны взаимодействовать с обеими сторонами, русскими и украинцами», — сказал Рубио.
———
Термин «прокси-война» применительно к российско-украинской войне на протяжении последних трех лет активно используется российскими чиновниками и государственными СМИ.
Предыдущий президент США Джо Байден с формулировкой о прокси-войне не соглашался, настаивая на том, что Украина защищается от вторжения.
Впустив ключове в отому інтерв'ю Залужного: https://m.youtube.com/watch?v=vgJNOY47zrg З 10 хв. по 14 хв. Він прямим текстом визнає, що саме він започаткував зміну елементу систему --- замість роботи на результат виставити на перше місце людину. Що не сподобалося його вчителям. Яких він все рівно дуже поває.
Замість результату на перше місце людину... А вже через ставлення до людини і отримати отой результат.
Комедія... Бо як цього він сподівався досягти, маючи повного антагоніста цьому підходу свого вчителя -- тов.Сирського? От якщо б він добився зміни Сирьського на будь-якого іншого прихильника цього його підходу, то справа б пішла. А так.... Сирський сам змінив його.