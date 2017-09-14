Потім: Юридичне оформлення Антигітлерівської коаліції завершилося підписанням 1 січня 1942 року у Вашингтоні Декларації 26 держав, які вважалися членами військового союзу. Проте фактично з гітлерівським блоком воювали тільки Велика Британія з домініонами, СРСР і США.
Тобто Залужний каже, що для перемоги над рфією Україні потрібні не партнери, а союзники. Коаліція союзників. Для боротьби з коаліцією рф-китай-корея.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 06 бер, 2025 11:57, всього редагувалось 1 раз.
d44 написав:около четверти населения, в основном военные и их родственники, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор,
четверть населення це військові і їх родичі за війну? А тут народ проти бусифікації... значить дома вони були ухилянтами і мєчтали здати території Після бусифікації вже хотять довічно воювати без термінів демобілізації. А родичі їхні то взагалі втішні од війни. Потужна зміна свідомості.
Командуванню може й норм царювать. Ризики малі. Холопів багато.
Аби рядові (фронтові, і які ще не в сзч) і були за війну -- то це, мабуть, задля уникнення катівень у випадку капітуляції. Таки ж простіше й безболісніше загинути на фронті. У мить поранення і день-два(?, до торкань чи медич.втручань) болю ж взагалі нема. Просто ніби чимось гупнуло. І о -- фонтанчик крові. Хоча дехто таки верещав... Але може то від вигляду крові-ран? Палець порізати -- і те більше болить.
Але якщо капітуляція буде дуже неявна, переслідування наростатимуть повільно, буде час виїхати, і потреба цього буде видна вже після демобілізації... -- то всі (крім вати) спокійно виїдуть, мабуть... 🤔
detroytred написав:Замість результату на перше місце людину...
это хорошо подтверждается количеством жертв в контрнаступлении. нельзя одновременно быть частью системы и идти против неё.
Справа в тому, що Залужний і нову систему свою не впровадив і стару зруйнував. Нову не впровадив, бо це апріорі неможливо при К-чу Сухвійськ, який проти. А стару зруйнував, бо підрізав основи єдиноначалія, як скелету саме армійської системи.
Тобто він і армійске зруйнував, і АТБ-не (ефективний цивільний менеджмент) не впровадив.
Точніше залишився гибрид --- трохи старого і трохи нового. І частинки, що від старого, що від нового, не тільки кращі.
prodigy написав:Трамп декілька годин товкав спіч в парламенті, республіканці щиро і відчайдушно оплодували (наче на XXVI з'їзді Комуністичної партії Радянського Союзу), демократи волали, що все продано (одного вивели з зали), решта тримала маленькі плакатики
позаду трумпа два п*дара -венс і майк джонсон (той ухмилявся, як люцефер) ганебна картина для Америки, наслідки будуть трагічні потім реднекі скажуть, що нас обдурили, так і є
а вам яке діло до америки?))) Ви думайте де місце України в промові трампа. Трагічні наслідки для америки... шо там станеться, мінімальна пенсія стане 100 доларів і третину держави окупує росія? Сходіть краще на воздух, освіжіться.
Лучше смотреть без звука https://youtu.be/T8JvnG0r8vM?t=2036 Спектакль шикарный "Король Дональд". Как они ему подыгрывают, всей партией. Голливуд отдыхает. Трамп там как маленький ребёнок в турецкой семье - разрешается любой каприз, при одном маленьком условии. Снижение налогов на корпорации. Подписал - и чуди как хочешь. Хоть на Канаду нападай, хоть на Кимченыне женись. "Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королём!" (С) Вот это выражение лица Майка Джонсона, следящего за массовкой в зале, - бесподобно. Ибо земное богатство - угодно протестантскому богу.
Востаннє редагувалось anduzenko в Чет 06 бер, 2025 12:41, всього редагувалось 2 разів.
ціла сторінка про тактику/стратегію.... Жодного слова про спосіб заохотити/змусити тих хто геніальні стратегії повинен виконувати. В світі є дві геніальні стратегії Одна - це дати максимум свободи і хай сам виконавець за свої дії відповідає Друга - це обмежити ініціативу і зобовязати виконувати генеральну лінію...
І перша і друга мають як свої плюси так і мінуси В довготривалій перспективі - перша стратегія краща від другої В кризові моменти - друга ефективніша від першої( умова -якщо керівник адекватний)
Те що в Україні прийняте правильне рішення-БОРОТИСЬ ніби в нормальних громадян-сумнівів немає , а неадекватів слухати-себе не поважати. Отже Стратегія -є а тепер про тактику... От тут і виникає вакум в тутешніх теоретиків. Адже одне діло з розумним виглядом писати щось типу респи мстять демам і мстя їх буде страшною.... але ж цей геніальний напис це просто вода....
А от що таке РЕАЛЬНИЙ інструмент реальний-це волонтерка яка заміняє/доповняє геніальні стратегічні рішення влади.. і чим ці рішення геніальніші-тим більше треба напрягатись. як приклад геніального далі нікуди це закупка атомного реактора який запрацює через 10 років під соусом зміцнення енергосистеми під час війни... так якщо війні ще 10 років то може рішення й вірне... , але проста людина бере купує акамуляторну батарею і фотопанель і вуа-ля заміняє своєю примітивною дією геніальну стратегічну заяву про 4Гвт генерації...