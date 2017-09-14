Додано: Чет 06 бер, 2025 12:40

ціла сторінка про тактику/стратегію....

Жодного слова про спосіб заохотити/змусити тих хто геніальні стратегії повинен виконувати.

В світі є дві геніальні стратегії

Одна - це дати максимум свободи і хай сам виконавець за свої дії відповідає

Друга - це обмежити ініціативу і зобовязати виконувати генеральну лінію...



І перша і друга мають як свої плюси так і мінуси

В довготривалій перспективі - перша стратегія краща від другої

В кризові моменти - друга ефективніша від першої( умова -якщо керівник адекватний)



Те що в Україні прийняте правильне рішення-БОРОТИСЬ

ніби в нормальних громадян-сумнівів немає , а неадекватів слухати-себе не поважати.

Отже

Стратегія -є

а тепер про тактику...

От тут і виникає вакум в тутешніх теоретиків.

Адже одне діло з розумним виглядом писати щось типу

респи мстять демам і мстя їх буде страшною....

але ж цей геніальний напис це просто вода....



А от що таке РЕАЛЬНИЙ інструмент

реальний-це волонтерка яка заміняє/доповняє геніальні стратегічні рішення влади.. і чим ці рішення геніальніші-тим більше треба напрягатись.

як приклад геніального далі нікуди це закупка атомного реактора який запрацює через 10 років під соусом зміцнення енергосистеми під час війни... так якщо війні ще 10 років то може рішення й вірне... , але проста людина бере купує акамуляторну батарею і фотопанель і вуа-ля заміняє своєю примітивною дією геніальну стратегічну заяву про 4Гвт генерації...