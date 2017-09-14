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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 бер, 2025 12:53
budivelnik написав:
ціла сторінка про тактику/стратегію....
Жодного слова про спосіб заохотити/змусити тих хто геніальні стратегії повинен виконувати.
В світі є дві геніальні стратегії
Одна - це дати максимум свободи і хай сам виконавець за свої дії відповідає
Друга - це обмежити ініціативу і зобовязати виконувати генеральну лінію...
І перша і друга мають як свої плюси так і мінуси
В довготривалій перспективі - перша стратегія краща від другої
В кризові моменти - друга ефективніша від першої( умова -якщо керівник адекватний)
Те що в Україні прийняте правильне рішення-БОРОТИСЬ
ніби в нормальних громадян-сумнівів немає , а неадекватів слухати-себе не поважати.
Отже
Стратегія -є
а тепер про тактику...
От тут і виникає вакум в тутешніх теоретиків.
Адже одне діло з розумним виглядом писати щось типуреспи мстять демам і мстя їх буде страшною....
але ж цей геніальний напис це просто вода....
А от що таке РЕАЛЬНИЙ інструмент
реальний-це волонтерка яка заміняє/доповняє геніальні стратегічні рішення влади.. і чим ці рішення геніальніші-тим більше треба напрягатись.
як приклад геніального далі нікуди це закупка атомного реактора який запрацює через 10 років під соусом зміцнення енергосистеми під час війни... так якщо війні ще 10 років то може рішення й вірне...
Саме дебільне це коли мова йде про стратегію (тобто предметом обговорення, розгляду є стратегія. Хоч міждународна,хоч військова, хоч ринкова - тобто про Штати-Європа, виступ Залужного, розвиток ринку країни) чомусь лізти з тактикою.
Хоч про інший предмет. Про тактику. То обговорюй окремо.
І для цього тобі не потрібен Детройт та ті предмети, які він розглядає.
Розглядай волонтерку, акумулятори і т.д.
Все рівно здібностей зрозуміти, що тактика завжди знаходиться в межах, які їй виставляє стратегія, ти не маєш.
Але ти чомусь вперто лізеш з намаганнями підміни предмету.
Тому напрям знаєш. Прямуй.
______________________________
Від того, що ти впускаєш адресат, суть не змінюється.
Не довго ти протримався не лізти. День чи два.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 06 бер, 2025 13:09, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 12:58
Shaman написав:
як тільки Зе скаже, що згоден на ЛБЗ - то москалі відразу візьмуть це як умови перемовин, від яких треба ПОСТУПУТИСЯ. москалі з чого починають - 4 області? так й ми заявляємо те, від чого можна відступитися. з бажаного складні перемовини не починають - це ж очевидно, пан аналітег
Те що ви за вічну війну я давно зрозумів, не потрібно це в 10 раз підкреслювати.
Якщо нічого не пропонувати і тилдичити тільки "кордони 91" або НАТО, ні те ні те є нереальним, то війна буде йти повного знищення однієї з сторін. Я навіть можу озвучити якої.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:06
Ірина_ написав:
Это качественный контент?
Видя новости о повышении импортных пошлин в США с целью оживить американскую экономику путем создания новых рабочих мест за счет скорого роста стимулов на производство товаров именно на территории США, а не где попало, мне вспоминается экономическая политика Кучмы с начала 2000-х. Эта экономическая политика была практически скопирована с китайской. Суть заключалась в экспортно-ориентированном подходе в национальной экономике, ограничении некритичного импорта всеми путями (высокие пошлины, прямые запреты - эмбарго, искусственная постоянная ускоренная девальвация национальной валюты) и привлечением прямых иностранных инвестиций (в Уставные фонды предприятий в Украине).
Так делает Китай до сих пор, так делали и мы до 2005 года. Как итог, напомню, что рост национальной экономики в Китае составлял больше 13-16%, а в Украине до 12% в те года. В Украине рост экономики сдерживался в то время ... все тем же прессингом Газпрома, выставившего к оплате крупнейший штраф Нафтогазу Украины, размер которого сравним с годовым бюджетом всей Украины на тот момент.
Считать размер экономики можно, конечно, по разному, но и в натуральном товарном выражении рост экономики при ведении такой политике был заметен без всякого сомнения в Украине. В те годы впервые сальдо внешней торговли стало положительным - объемы экспорта превышали объемы импорта. А это основание для формирования реальных собственных валютных резервов в стране, которые очень нужны во времена мировых кризисов, войн и тому подобному.
Получается, что Трамп сегодня уже повторяет удачный опыт Китая и даже Украины в экономической политике. К его сожалению, быстрого положительного результата от смена экономической политики не бывает. Сначала должно стать хуже - ведь инвестиции, реализация увеличенных планов национального производства сильно отстанут по времени от роста цен на все товары, который начнется мгновенно. Для положительного эффекта от таких изменений экономической политики в США необходимо больше ~двух-трех лет. В Украине к примеру в то время на это понадобилось около 5-7 лет.
И конечно же, реализация смены экономической политики потребует авторитарного жесткого подхода в управлении. Трамп его избрал, это соответствует его личным качествам. Будет много недовольных. Очень недовольных. Причина - необходимо меняться, чего каждый делать не очень любит, временное падение многих показателей, по которым люди привыкли оценивать качество жизни в США (сильная инфляция, появление дефицита, падение качества товаров, рост контрабанды).
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:07
andrijk777 написав: Shaman написав:
як тільки Зе скаже, що згоден на ЛБЗ - то москалі відразу візьмуть це як умови перемовин, від яких треба ПОСТУПУТИСЯ. москалі з чого починають - 4 області? так й ми заявляємо те, від чого можна відступитися. з бажаного складні перемовини не починають - це ж очевидно, пан аналітег
Те що ви за вічну війну я давно зрозумів, не потрібно це в 10 раз підкреслювати.
Якщо нічого не пропонувати і тилдичити тільки "кордони 91" або НАТО, ні те ні те є нереальним, то війна буде йти повного знищення однієї з сторін. Я навіть можу озвучити якої.
Поки колещатко рулетки вертиться, шанси завжди є. І на виграш, і на програш.
Тому і опонент правий, і ви праві.
Сенс є тільки розглянути лінію піррової перемоги.
Але й тут буде все дуже суб'єктивно.
Залужний влучно визначив головне -- потрібно визначення мети війни (продовження війни). Чітке визначення.
Якщо навіть вважати нею "покращення позицій для перемовин", то до яких саме позицій? Що це таке?
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:10
detroytred написав:
Саме дебільне це коли мова йде про стратегію (тобто предметом обговорення, розгляду є стратегія. Хоч міждународна,хоч військова, хоч ринкова - тобто про Штати-Європа, виступ Залужного, розвиток ринку країни) чомусь лізти з тактикою.
Саме дебільне-це не розуміти
З стратегією - РОЗІБРАЛИСЬ
....
А от тепер пора приймати рішення на тактичному рівні
як заповнювати військові частини якщо примусом не вдається
як змінити митні правила - щоб збільшити кількість евакавтомобілів і цим зменшити втрати
як змінити виплати - зараз 15 млн за смерть..
але для того щоб виплатити 15 млн як мінімум треба не програти..
то може
а - зменшити виплати за смерть до 5 млн
б - суму в 1 трлн грн(100 000 загиблих*10млн зекономлених) -перерозподілити на тих хто СЬОГОДНІ в окопах...
і так далі і тому подібне
а написати сотню стратегічно вірних стрілочок на карті - можна
от тільки коли тактично це нікому буде виконати - то вся стратегія-коту під хвіст.
Комуняки описали класну стратегію руху в комунізм...
Стратегія гартна, от тільки вони забули прописати тактично кроки і коли виявилось що на одного потенційного жителя комунізму треба трьох комсомольців з нагайками - то вийшло що такий комунізм нафіг-не потрібен
То як
вплинула відсутність ТАКТИЧНИХ рішень на гарне стратегічне?
detroytred написав:
лізеш з намаганнями підміни предмету.
це ти не в стані зрозуміти
скільки не співай халва-в роті солодко не стане.
Ти тому й лізеш в СТРАТЕГІЮ бо до неї НІЯКОГО відношення не маєш
і знань як наблизити досягнення мети стратегії з допомогою великої кількості маленьких тактичних кроків - ти не можеш
бо в своєму житті жодного разу не приймав рішення на кінцевий результат.
От розскажи
коли написане стратегічне рішення про створення дронових частин?
а коли перші дрони потрапили в частини?
то як
виявляється спочатку тактично була виявлена перевага у використанні а потім вже стратегічно(через трри роки тактичних дій) і були прийняті зміни в структурі ЗСУ
але до тебе ж не дійде.
Це Василь набиваючи шишки на лобі створює акамуляторні збірки для дронів ще до того як ти зрозумів що Байрактар це не єдиний дрон....
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:16
budivelnik написав: detroytred написав:
Саме дебільне це коли мова йде про стратегію (тобто предметом обговорення, розгляду є стратегія. Хоч міждународна,хоч військова, хоч ринкова - тобто про Штати-Європа, виступ Залужного, розвиток ринку країни) чомусь лізти з тактикою.
Саме дебільне-це не розуміти
З стратегією - РОЗІБРАЛИСЬ
....
А от тепер пора приймати рішення на тактичному рівні
як заповнювати військові частини якщо примусом не вдається
як змінити митні правила - щоб збільшити кількість евакавтомобілів і цим зменшити втрати
як змінити виплати - зараз 15 млн за смерть..
але для того щоб виплатити 15 млн як мінімум треба не програти..
то може
а - зменшити виплати за смерть до 5 млн
б - суму в 1 трлн грн(100 000 загиблих*10млн зекономлених) -перерозподілити на тих хто СЬОГОДНІ в окопах...
і так далі і тому подібне
а написати сотню стратегічно вірних стрілочок на карті - можна
от тільки коли тактично це нікому буде виконати - то вся стратегія-коту під хвіст.
Комуняки описали класну стратегію руху в комунізм...
Стратегія гартна, от тільки вони забули прописати тактично кроки і коли виявилось що на одного потенційного жителя комунізму треба трьох комсомольців з нагайками - то вийшло що такий комунізм нафіг-не потрібен
То як
вплинула відсутність ТАКТИЧНИХ рішень на гарне стратегічне?
Не розібрались.
Навіть Залужний про це прямим текстом лупить в очі ВГК.
Також зі стратегією на рівні військової системи -- бо Залужний одне, а вчитель-наступник інше.
З НАТО та іншими гарантіями теж не розібрались.
Отой весь двохголинний виступ Залужного - це про те, що зі стратегією не розібрались.
Там він і про вироблення зброї державою... (і ніяка волонтерка це не замінить).
А ти зі стелі -- зі стратегією розібрались)))))))
І, як завжди, на цій хибному твердженні будуєш далі ...
Тому:
- або не лізь з вигадками, перекручення ми;
- або прямуй...
- або розглядай окремо свої предмети.
ГК Залужного звільнили саме з-за не розібрались зі стратегією...
Це надподія.
І наднаслідки.
А не дрібниці.
Саме про те і мова, що комуняки обрали саме хибну стратегію.
Про це і мова.
Про значення помилки в стратегії.
Мільойни людей в землю поклали... з-за отої стратегії.
З.и. ти апріорі досі не в стані допетрити елементарну річ:
- стратегічні помилки управлінців може компенсувати сама для себе окрема людина (про що ти постійно і пишеш), але суспільство-країна не може компенсувати.
Тобто ота сама різниця між Кіосакі і Кейнсом. Заходами Кіосакі питання ринку країн апріорі не вирішуються.
А ти оцим натягуванням кіосак на ринок країни -- робиш відкриття аля Шнобелівської.
І вважаєш, що тільки ти допетрив до такого простого рішення.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 06 бер, 2025 13:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:18
Shaman написав: freeze написав:
Вместо Монополии можно выпускать национальную украинскую игру Переговоры.
Вот если Зеленский скажет так, тогда путин ответит так, а Трамп покроет сверху козырем.
Как Квестор мудро говорил - Никто не знает будущего. Наверное, это главная цитата, произнесенная на этом форуме с момента его запуска.
Мы не знаем истинных целей участников гипотетических переговоров, мы не знаем как они будут себя вести и на что готовы пойти, пока не начнутся переговоры.
але цей принцип перемовин від цього не змінюється
Не змінюється.Але те що відбувається зараз це ніякі не перемовини, а гра!
Трамп реально хоче перемовин, а путін і Зе грають в гру.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:21
The New York Times: Европа спешит разработать план эпохи Трампа для Украины и обороны
▪️Европейские лидеры оказались втянуты в новую враждебную эпоху, когда сотрудничество с США ослабевает, угроза со стороны России возрастает, а перспективы Украины становятся все более неопределенными. Сегодня они соберутся в Брюсселе, чтобы попытаться понять, что с этим делать.
▪️Им придется пройти по тонкой грани — выяснить, как поддержать Украину, укрепить собственную оборону и при этом не допустить дальнейшего отчуждения своих буйных союзников в Вашингтоне.
▪️Специально созванная и долгожданная встреча глав государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза станет последней в серии быстро организованных саммитов, посвященных обороне.
▪️Ожидается, что они обсудят, как финансировать увеличение европейских военных расходов, чтобы справиться с Россией без особой поддержки с другой стороны Атлантики. Они также рассмотрят, как может выглядеть мирный план для Украины и как они могут его поддержать.
▪️В некотором смысле эта встреча знаменует собой начало новой главы для Евросоюза. Созданный для укрепления сотрудничества и мира, блок вынужден задуматься о своей роли в мире, раздираемом конфликтами и враждой даже между союзниками.
▪️Актуальный вопрос в том, сможет ли ЕС с его неуклюжей структурой, ориентированной на консенсус, адаптироваться достаточно быстро и гарантировать, что Европа не останется позади, поскольку Трамп стремительно меняет мировой порядок.
▪️Одним из признаков того, что Европа, похоже, становится более сплоченной, является то, что несколько стран, не входящих в блок, включая Великобританию, Норвегию и Турцию, как ожидается, будут проинформированы высшими должностными лицами ЕС после встречи в четверг, по словам чиновника ЕС.
▪️Владимир Зеленский приглашен на встречу и, как ожидается, примет в ней участие, по словам другого чиновника ЕС
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:24
detroytred написав:
Залужний влучно визначив головне -- потрібно визначення мети війни (продовження війни). Чітке визначення.
Ось в цьому весь теоретик....
( я не про Залужного)
Мета війни - ЗБЕРЕЖЕННЯ України.(стратегічна мета)
Які ТАКТИЧНІ кроки по досягненню цієї мети
можна заявити що ми відмовляємось від захоплених територій ( це збільшить шанси на зупинку бойових дій сьогодні) а якщо погодитись відступити від Херсона і здати Запоріжжя - то вінй закінчиться завтра.
Отже найгірший варіант - вже є
Наступний по гіршості
Волонтери+ЗСУ+Економіка+Союзники....
чим кращі ТАКТИЧНІ кроки будуть вищеописаними прийматись тим далі від найгіршого варіанту і ближче до найкращого(розвал педерації) ми будемо.
Звідси питання до набундючених стратегів
Так може саме час обговорювати ТАКТИЧНІ кроки - бо з стратегією то все ясно?
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:26
freeze написав:
Почему Зеленский был так категорично против прекращения огня, загадка. Его же коронная фраза предвыборной компании - Просто перестать стрелять.
Ну чому загадка? Все просто, як двері. "Прекращения огня" це вибори. Вибори, на яких Зе 90%-100% програє.
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