Додано: Чет 06 бер, 2025 13:10

detroytred написав: Саме дебільне це коли мова йде про стратегію (тобто предметом обговорення, розгляду є стратегія. Хоч міждународна,хоч військова, хоч ринкова - тобто про Штати-Європа, виступ Залужного, розвиток ринку країни) чомусь лізти з тактикою. Саме дебільне це коли мова йде про стратегію (тобто предметом обговорення, розгляду є стратегія. Хоч міждународна,хоч військова, хоч ринкова - тобто про Штати-Європа, виступ Залужного, розвиток ринку країни) чомусь лізти з тактикою.

detroytred написав: лізеш з намаганнями підміни предмету. лізеш з намаганнями підміни предмету.

Саме дебільне-це не розумітиЗ стратегією - РОЗІБРАЛИСЬ....А от тепер пора приймати рішення на тактичному рівніяк заповнювати військові частини якщо примусом не вдаєтьсяяк змінити митні правила - щоб збільшити кількість евакавтомобілів і цим зменшити втратияк змінити виплати - зараз 15 млн за смерть..але для того щоб виплатити 15 млн як мінімум треба не програти..то можеа - зменшити виплати за смерть до 5 млнб - суму в 1 трлн грн(100 000 загиблих*10млн зекономлених) -перерозподілити на тих хто СЬОГОДНІ в окопах...і так далі і тому подібнеа написати сотню стратегічно вірних стрілочок на карті - можнаот тільки коли тактично це нікому буде виконати - то вся стратегія-коту під хвіст.Комуняки описали класну стратегію руху в комунізм...Стратегія гартна, от тільки вони забули прописати тактично кроки і коли виявилось що на одного потенційного жителя комунізму треба трьох комсомольців з нагайками - то вийшло що такий комунізм нафіг-не потрібенТо яквплинула відсутність ТАКТИЧНИХ рішень на гарне стратегічне?це ти не в стані зрозумітискільки не співай халва-в роті солодко не стане.Ти тому й лізеш в СТРАТЕГІЮ бо до неї НІЯКОГО відношення не маєші знань як наблизити досягнення мети стратегії з допомогою великої кількості маленьких тактичних кроків - ти не можешбо в своєму житті жодного разу не приймав рішення на кінцевий результат.От розскажиколи написане стратегічне рішення про створення дронових частин?а коли перші дрони потрапили в частини?то яквиявляється спочатку тактично була виявлена перевага у використанні а потім вже стратегічно(через трри роки тактичних дій) і були прийняті зміни в структурі ЗСУале до тебе ж не дійде.Це Василь набиваючи шишки на лобі створює акамуляторні збірки для дронів ще до того як ти зрозумів що Байрактар це не єдиний дрон....