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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:28
Banderlog написав: prodigy написав:
Трамп декілька годин товкав спіч в парламенті, республіканці щиро і відчайдушно оплодували (наче на XXVI з'їзді Комуністичної партії Радянського Союзу), демократи волали, що все продано (одного вивели з зали), решта тримала маленькі плакатики
позаду трумпа два п*дара -венс і майк джонсон (той ухмилявся, як люцефер)
ганебна картина для Америки, наслідки будуть трагічні
потім реднекі скажуть, що нас обдурили, так і є
а вам яке діло до америки?))) Ви думайте де місце України в промові трампа. Трагічні наслідки для америки... шо там станеться, мінімальна пенсія стане 100 доларів і третину держави окупує росія? Сходіть краще на воздух, освіжіться.
dumbass, краще перевірь зброю, що все було тип-топ
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:36
budivelnik написав: detroytred написав:
Залужний влучно визначив головне -- потрібно визначення мети війни (продовження війни). Чітке визначення.
Ось в цьому весь теоретик....
( я не про Залужного)
Мета війни - ЗБЕРЕЖЕННЯ України.(стратегічна мета)
Які ТАКТИЧНІ кроки по досягненню цієї мети
Ось в цьому твоя комедія.
Ти перестрибуєш на тактичний рівень з чого? Да хрєн зна з чого))) - стратегічна мета збереження України.
Це не мета.
Це умова існування країни.
А Залужний і т.д. про стратегічні цілі війни і стратегію досягнення цих цілей.
Від цього рівня до твоїх тактичних кроків - як до Києва рачки...
Бо є ще оперативний рівень.
І тільки потім оті тактичні заходи.
Обговорюй що хоч.
Я тобі не заважаю.
Піднімай предмет обговорення та обговорюй.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:39
budivelnik написав: detroytred написав:
Залужний влучно визначив головне -- потрібно визначення мети війни (продовження війни). Чітке визначення.
Ось в цьому весь теоретик....
( я не про Залужного)
Мета війни - ЗБЕРЕЖЕННЯ України.(стратегічна мета)
Які ТАКТИЧНІ кроки по досягненню цієї мети
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Не смог пройти мимо
Если у нас такая стратегия -- тактика будет "пэрэмагаемо потихонечку".
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:42
detroytred написав: Banderlog написав:
detroytred написав:
Саме це зробив Черчіль у 2СВ. Це фундамент. Без нього ніяк.
Шо саме зробив Черчіль? ) а до 2св в нього коаліції не було?
Черчіль програв ту війну, по факту переможці це сша і ссср.
Мова в Залужного не про виграв чи програв Черчіль, а про те, що саме Черчіль створив коаліцію.
вікіпедія спотворює інформацію.)
Як там в стройну ідею союзників вписується потоплений французький флот?
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