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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:07
andrijk777 написав: Shaman написав:
як тільки Зе скаже, що згоден на ЛБЗ - то москалі відразу візьмуть це як умови перемовин, від яких треба ПОСТУПУТИСЯ. москалі з чого починають - 4 області? так й ми заявляємо те, від чого можна відступитися. з бажаного складні перемовини не починають - це ж очевидно, пан аналітег
Те що ви за вічну війну я давно зрозумів, не потрібно це в 10 раз підкреслювати.
Якщо нічого не пропонувати і тилдичити тільки "кордони 91" або НАТО, ні те ні те є нереальним, то війна буде йти повного знищення однієї з сторін. Я навіть можу озвучити якої.
Поки колещатко рулетки вертиться, шанси завжди є. І на виграш, і на програш.
Тому і опонент правий, і ви праві.
Сенс є тільки розглянути лінію піррової перемоги.
Але й тут буде все дуже суб'єктивно.
Залужний влучно визначив головне -- потрібно визначення мети війни (продовження війни). Чітке визначення.
Якщо навіть вважати нею "покращення позицій для перемовин", то до яких саме позицій? Що це таке?
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detroytred
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:10
detroytred написав:
Саме дебільне це коли мова йде про стратегію (тобто предметом обговорення, розгляду є стратегія. Хоч міждународна,хоч військова, хоч ринкова - тобто про Штати-Європа, виступ Залужного, розвиток ринку країни) чомусь лізти з тактикою.
Саме дебільне-це не розуміти
З стратегією - РОЗІБРАЛИСЬ
....
А от тепер пора приймати рішення на тактичному рівні
як заповнювати військові частини якщо примусом не вдається
як змінити митні правила - щоб збільшити кількість евакавтомобілів і цим зменшити втрати
як змінити виплати - зараз 15 млн за смерть..
але для того щоб виплатити 15 млн як мінімум треба не програти..
то може
а - зменшити виплати за смерть до 5 млн
б - суму в 1 трлн грн(100 000 загиблих*10млн зекономлених) -перерозподілити на тих хто СЬОГОДНІ в окопах...
і так далі і тому подібне
а написати сотню стратегічно вірних стрілочок на карті - можна
от тільки коли тактично це нікому буде виконати - то вся стратегія-коту під хвіст.
Комуняки описали класну стратегію руху в комунізм...
Стратегія гартна, от тільки вони забули прописати тактично кроки і коли виявилось що на одного потенційного жителя комунізму треба трьох комсомольців з нагайками - то вийшло що такий комунізм нафіг-не потрібен
То як
вплинула відсутність ТАКТИЧНИХ рішень на гарне стратегічне?
detroytred написав:
лізеш з намаганнями підміни предмету.
це ти не в стані зрозуміти
скільки не співай халва-в роті солодко не стане.
Ти тому й лізеш в СТРАТЕГІЮ бо до неї НІЯКОГО відношення не маєш
і знань як наблизити досягнення мети стратегії з допомогою великої кількості маленьких тактичних кроків - ти не можеш
бо в своєму житті жодного разу не приймав рішення на кінцевий результат.
От розскажи
коли написане стратегічне рішення про створення дронових частин?
а коли перші дрони потрапили в частини?
то як
виявляється спочатку тактично була виявлена перевага у використанні а потім вже стратегічно(через трри роки тактичних дій) і були прийняті зміни в структурі ЗСУ
але до тебе ж не дійде.
Це Василь набиваючи шишки на лобі створює акамуляторні збірки для дронів ще до того як ти зрозумів що Байрактар це не єдиний дрон....
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:16
budivelnik написав: detroytred написав:
Саме дебільне це коли мова йде про стратегію (тобто предметом обговорення, розгляду є стратегія. Хоч міждународна,хоч військова, хоч ринкова - тобто про Штати-Європа, виступ Залужного, розвиток ринку країни) чомусь лізти з тактикою.
Саме дебільне-це не розуміти
З стратегією - РОЗІБРАЛИСЬ
....
А от тепер пора приймати рішення на тактичному рівні
як заповнювати військові частини якщо примусом не вдається
як змінити митні правила - щоб збільшити кількість евакавтомобілів і цим зменшити втрати
як змінити виплати - зараз 15 млн за смерть..
але для того щоб виплатити 15 млн як мінімум треба не програти..
то може
а - зменшити виплати за смерть до 5 млн
б - суму в 1 трлн грн(100 000 загиблих*10млн зекономлених) -перерозподілити на тих хто СЬОГОДНІ в окопах...
і так далі і тому подібне
а написати сотню стратегічно вірних стрілочок на карті - можна
от тільки коли тактично це нікому буде виконати - то вся стратегія-коту під хвіст.
Комуняки описали класну стратегію руху в комунізм...
Стратегія гартна, от тільки вони забули прописати тактично кроки і коли виявилось що на одного потенційного жителя комунізму треба трьох комсомольців з нагайками - то вийшло що такий комунізм нафіг-не потрібен
То як
вплинула відсутність ТАКТИЧНИХ рішень на гарне стратегічне?
Не розібрались.
Навіть Залужний про це прямим текстом лупить в очі ВГК.
Також зі стратегією на рівні військової системи -- бо Залужний одне, а вчитель-наступник інше.
З НАТО та іншими гарантіями теж не розібрались.
Отой весь двохголинний виступ Залужного - це про те, що зі стратегією не розібрались.
Там він і про вироблення зброї державою... (і ніяка волонтерка це не замінить).
А ти зі стелі -- зі стратегією розібрались)))))))
І, як завжди, на цій хибному твердженні будуєш далі ...
Тому:
- або не лізь з вигадками, перекручення ми;
- або прямуй...
- або розглядай окремо свої предмети.
ГК Залужного звільнили саме з-за не розібрались зі стратегією...
Це надподія.
І наднаслідки.
А не дрібниці.
Саме про те і мова, що комуняки обрали саме хибну стратегію.
Про це і мова.
Про значення помилки в стратегії.
Мільойни людей в землю поклали... з-за отої стратегії.
З.и. ти апріорі досі не в стані допетрити елементарну річ:
- стратегічні помилки управлінців може компенсувати сама для себе окрема людина (про що ти постійно і пишеш), але суспільство-країна не може компенсувати.
Тобто ота сама різниця між Кіосакі і Кейнсом. Заходами Кіосакі питання ринку країн апріорі не вирішуються.
А ти оцим натягуванням кіосак на ринок країни -- робиш відкриття аля Шнобелівської.
І вважаєш, що тільки ти допетрив до такого простого рішення.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 06 бер, 2025 13:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:18
Shaman написав: freeze написав:
Вместо Монополии можно выпускать национальную украинскую игру Переговоры.
Вот если Зеленский скажет так, тогда путин ответит так, а Трамп покроет сверху козырем.
Как Квестор мудро говорил - Никто не знает будущего. Наверное, это главная цитата, произнесенная на этом форуме с момента его запуска.
Мы не знаем истинных целей участников гипотетических переговоров, мы не знаем как они будут себя вести и на что готовы пойти, пока не начнутся переговоры.
але цей принцип перемовин від цього не змінюється
Не змінюється.Але те що відбувається зараз це ніякі не перемовини, а гра!
Трамп реально хоче перемовин, а путін і Зе грають в гру.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:21
The New York Times: Европа спешит разработать план эпохи Трампа для Украины и обороны
▪️Европейские лидеры оказались втянуты в новую враждебную эпоху, когда сотрудничество с США ослабевает, угроза со стороны России возрастает, а перспективы Украины становятся все более неопределенными. Сегодня они соберутся в Брюсселе, чтобы попытаться понять, что с этим делать.
▪️Им придется пройти по тонкой грани — выяснить, как поддержать Украину, укрепить собственную оборону и при этом не допустить дальнейшего отчуждения своих буйных союзников в Вашингтоне.
▪️Специально созванная и долгожданная встреча глав государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза станет последней в серии быстро организованных саммитов, посвященных обороне.
▪️Ожидается, что они обсудят, как финансировать увеличение европейских военных расходов, чтобы справиться с Россией без особой поддержки с другой стороны Атлантики. Они также рассмотрят, как может выглядеть мирный план для Украины и как они могут его поддержать.
▪️В некотором смысле эта встреча знаменует собой начало новой главы для Евросоюза. Созданный для укрепления сотрудничества и мира, блок вынужден задуматься о своей роли в мире, раздираемом конфликтами и враждой даже между союзниками.
▪️Актуальный вопрос в том, сможет ли ЕС с его неуклюжей структурой, ориентированной на консенсус, адаптироваться достаточно быстро и гарантировать, что Европа не останется позади, поскольку Трамп стремительно меняет мировой порядок.
▪️Одним из признаков того, что Европа, похоже, становится более сплоченной, является то, что несколько стран, не входящих в блок, включая Великобританию, Норвегию и Турцию, как ожидается, будут проинформированы высшими должностными лицами ЕС после встречи в четверг, по словам чиновника ЕС.
▪️Владимир Зеленский приглашен на встречу и, как ожидается, примет в ней участие, по словам другого чиновника ЕС
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:24
detroytred написав:
Залужний влучно визначив головне -- потрібно визначення мети війни (продовження війни). Чітке визначення.
Ось в цьому весь теоретик....
( я не про Залужного)
Мета війни - ЗБЕРЕЖЕННЯ України.(стратегічна мета)
Які ТАКТИЧНІ кроки по досягненню цієї мети
можна заявити що ми відмовляємось від захоплених територій ( це збільшить шанси на зупинку бойових дій сьогодні) а якщо погодитись відступити від Херсона і здати Запоріжжя - то вінй закінчиться завтра.
Отже найгірший варіант - вже є
Наступний по гіршості
Волонтери+ЗСУ+Економіка+Союзники....
чим кращі ТАКТИЧНІ кроки будуть вищеописаними прийматись тим далі від найгіршого варіанту і ближче до найкращого(розвал педерації) ми будемо.
Звідси питання до набундючених стратегів
Так може саме час обговорювати ТАКТИЧНІ кроки - бо з стратегією то все ясно?
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:26
freeze написав:
Почему Зеленский был так категорично против прекращения огня, загадка. Его же коронная фраза предвыборной компании - Просто перестать стрелять.
Ну чому загадка? Все просто, як двері. "Прекращения огня" це вибори. Вибори, на яких Зе 90%-100% програє.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:36
budivelnik написав: detroytred написав:
Залужний влучно визначив головне -- потрібно визначення мети війни (продовження війни). Чітке визначення.
Ось в цьому весь теоретик....
( я не про Залужного)
Мета війни - ЗБЕРЕЖЕННЯ України.(стратегічна мета)
Які ТАКТИЧНІ кроки по досягненню цієї мети
Ось в цьому твоя комедія.
Ти перестрибуєш на тактичний рівень з чого? Да хрєн зна з чого))) - стратегічна мета збереження України.
Це не мета.
Це умова існування країни.
А Залужний і т.д. про стратегічні цілі війни і стратегію досягнення цих цілей.
Від цього рівня до твоїх тактичних кроків - як до Києва рачки...
Бо є ще оперативний рівень.
І тільки потім оті тактичні заходи.
Обговорюй що хоч.
Я тобі не заважаю.
Піднімай предмет обговорення та обговорюй.
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detroytred
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:42
detroytred написав: Banderlog написав:
detroytred написав:
Саме це зробив Черчіль у 2СВ. Це фундамент. Без нього ніяк.
Шо саме зробив Черчіль? ) а до 2св в нього коаліції не було?
Черчіль програв ту війну, по факту переможці це сша і ссср.
Мова в Залужного не про виграв чи програв Черчіль, а про те, що саме Черчіль створив коаліцію.
вікіпедія спотворює інформацію.)
Як там в стройну ідею союзників вписується потоплений французький флот?
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:46
Banderlog написав:
вікіпедія спотворює інформацію.)
Як там в стройну ідею союзників вписується потоплений французький флот?
Не знаю. Поясніть.
Як оте про флот руйнує твердження Залужного, що Черчіль створив коаліцію союзників. І саме це стало переломним у війні.
Саме для цього форум.
Щоб пояснювати своє бачення.
Я чесно -- без малєйшого поняття про отой флот.
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