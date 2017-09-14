Додано: Чет 06 бер, 2025 13:47

https://biz.censor.net/n3539606 Без підписаного закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби український бюджет може втратити 9 млрд грн податкових надходжень у 2025 році. Джерело:

Прийняте СТРАТЕГІЧНЕ рішення про уніфікацію податкового законодавства ще років 10-30 тому....Один з уніфікаторів це рівень акцизних ставок на сигарети....Отже - стратегічно треба якнайшвидше дійти..а що тактично?а тут починають виникати нюансиа - якщо не підпишеш- то віртуально втрачаєш 9 млрд грнб - якщо підпишеш - то цих самих 9 млрд грн ВТРАТЯТЬ мешканці Держави ( виходить що в лоб що по лбу)Але є РЕАЛЬНИЙ розклад а не віртуальний..а реальний буде наступним(після підписання)а - мешканці втратять цих9 млрдб - Держава отримає 4 млрдв - різниця між втраченими мешканцями і отриманими Державою і є ТІНЬ..ВиходитьСтратегічно -прийняли гарно і правильноа від тактичного вирішення це гарне і правильне може перетворитись в погане і корупційне.Таким чиномСТРАТЕГІЯ-це добре.. якщо маєш інструменти/можливості цю стратегію реалізувати.Тепер про війнуСтратегічно - ЗБЕРЕГТИ УКРАЇНУтепер потрібні практичні тактичні кроки по збільшенню ймовірності досягнення позитивного результатуЦе для чиновникаголоне написати такий папірець де межі прописані таким чином що ти за них не відповідаєшв житті все складнішестратегічно ставиш завдання жити ДОБРЕтактично приймаєш тисячі маленьких кроків які тебе або наближають або віддаляють від визначеної мети.А сама мета це віртуальна фікція.ДейтройтредТи в стані описати кінцевий варіант на якому війна завершиться?Даю 99,99999% що не в стані.А от я дам тобі 99,9999% що якщо ти з сусідами збереш на парочку дронів.. то цим Ви зменшите кількість військових педерації на парочку осіб.Томузроби хоч раз в житті крок орієнтований на кінцевий результатОрганізуй себе з сусідами і покажіть педераційникам кузькіну-мать...Якщо не маєш кому відправити -скажеш після того як зберете, я тобі дам координати звідки тобі навіть фотки пришлють про те як вами зібраний пристрій гамселить педераційників.Як думаєш - це корисніший варіант для України ніж протирання штанів на форумі?