Без підписаного закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби український бюджет може втратити 9 млрд грн податкових надходжень у 2025 році. Джерело: https://biz.censor.net/n3539606
Прийняте СТРАТЕГІЧНЕ рішення про уніфікацію податкового законодавства ще років 10-30 тому.... Один з уніфікаторів це рівень акцизних ставок на сигарети.... Отже - стратегічно треба якнайшвидше дійти.. а що тактично? а тут починають виникати нюанси а - якщо не підпишеш- то віртуально втрачаєш 9 млрд грн б - якщо підпишеш - то цих самих 9 млрд грн ВТРАТЯТЬ мешканці Держави ( виходить що в лоб що по лбу)
Але є РЕАЛЬНИЙ розклад а не віртуальний.. а реальний буде наступним(після підписання) а - мешканці втратять цих9 млрд б - Держава отримає 4 млрд в - різниця між втраченими мешканцями і отриманими Державою і є ТІНЬ..
Виходить Стратегічно -прийняли гарно і правильно а від тактичного вирішення це гарне і правильне може перетворитись в погане і корупційне.
Таким чином СТРАТЕГІЯ-це добре.. якщо маєш інструменти/можливості цю стратегію реалізувати.
Тепер про війну Стратегічно - ЗБЕРЕГТИ УКРАЇНУ тепер потрібні практичні тактичні кроки по збільшенню ймовірності досягнення позитивного результату
Це для чиновника голоне написати такий папірець де межі прописані таким чином що ти за них не відповідаєш в житті все складніше стратегічно ставиш завдання жити ДОБРЕ тактично приймаєш тисячі маленьких кроків які тебе або наближають або віддаляють від визначеної мети. А сама мета це віртуальна фікція.
Дейтройтред Ти в стані описати кінцевий варіант на якому війна завершиться? Даю 99,99999% що не в стані.
А от я дам тобі 99,9999% що якщо ти з сусідами збереш на парочку дронів.. то цим Ви зменшите кількість військових педерації на парочку осіб. Тому зроби хоч раз в житті крок орієнтований на кінцевий результат Організуй себе з сусідами і покажіть педераційникам кузькіну-мать... Якщо не маєш кому відправити -скажеш після того як зберете, я тобі дам координати звідки тобі навіть фотки пришлють про те як вами зібраний пристрій гамселить педераційників. Як думаєш - це корисніший варіант для України ніж протирання штанів на форумі?
detroytred написав:Залужний влучно визначив головне -- потрібно визначення мети війни (продовження війни). Чітке визначення.
Ось в цьому весь теоретик.... ( я не про Залужного) Мета війни - ЗБЕРЕЖЕННЯ України.(стратегічна мета) Які ТАКТИЧНІ кроки по досягненню цієї мети ///
Не смог пройти мимо Если у нас такая стратегия -- тактика будет "пэрэмагаемо потихонечку".
Мені з вас -смішно 1 Ми вже ЗБЕРЕГЛИ УКРАЇНУ і пуйло точно не зазіхає на все.. -отже по мінімуму ми завдання виконали Тепер пробуємо перетворити стан по-мінімуму в стан більш-менш задовільняє Зможемо -перейдемо до наступних кроків Не зможемо -залишимось там де є...
ПС життя кожної людини протікає точно так само спочатку людина хоче все і вся.. а потім потихеньку модернізує свої хотелки до своїх можливостей.
Banderlog написав:вікіпедія спотворює інформацію.) Як там в стройну ідею союзників вписується потоплений французький флот?
Не знаю. Поясніть. Як оте про флот руйнує твердження Залужного, що Черчіль створив коаліцію союзників. І саме це стало переломним у війні.
Саме для цього форум. Щоб пояснювати своє бачення.
Я чесно -- без малєйшого поняття про отой флот.
Довго буде, і чесно кажучи, я не особо маю час і натхнення для академічної розмови. Як обманюють історики? В першу чергу коли розривають історію роблять її дискретною. На початок 2 світової британія з францією планували напад на ссср. Союзницький договір між ссср і францією для прикладу був укладений в грудні 44, а румунія вступила в війну з німеччиною в вересні 1944 ... так шо не все так однозначно Загугліть операція катапульта. До чого я веду? Історія не малюється чорнобілими тонами. Союзник може бути не менш небезпечним ніж ворог.
❗️В Україні буде перемирʼя на місяць із забороною бойових дій у повітрі, на морі та мораторієм на удари по енергоінфраструктурі: це один із варіантів мирного плану Франції, Британії та України, – Reuters.
adeges написав:Я весь час не можу почути відповіді на питання, чому для України припинення, нехай тимчасове, війни гірше ніж нескінчена війна?
Бо у Зеленського рефреном весь час проходить ненадійність путіна щодо дотримання будь яких домовленостей, і що мир буде лише тимчасовий, а далі він знов нападе і будуть гинути люди. А зараз вони не гинуть?
Крім того, весь час ми скаржимось на те, що росія перевела свою економіку на військові рейки, а ми і захід повільні, і виробляємо в рази менше зброї. То може "перерва" у війні на нашу користь більше?
Могу рассказать, как я это понимаю. Тимчасове припинення, скорее всего, не в нашу пользу. Почему? Как "ускоряются" в производстве оружия наши "партнёры" мы уже видим 3 года. Ускоряются, по-тихеньку. И вряд ли сумеют сильно ускориться в ближайшее время. На военные рельсы переводить экономику они не собираются, да и не нужно им это. В случае перемирия вполне возможно уменьшение помощи Украине. Это, практически уверен, будет требовать РФ и это даже может быть оговорено в соглашении о перемирии. Мы, если верить сообщениям действительно довольно сильно наращиваем военное производство. Но мы не можем производить всё, что нам необходимо, и у нас относительно ограниченные возможности. Как финансовые, так и производственные. У РФ возможностей явно больше, чем у нас. Опять же, как финансовых, так и производственных. Можно сколько угодно говорить об их скором крахе, но стоит признать, что РФ больше и мощнее Украины. Санкции при перемирии вряд ли снимут полностью, но частично вполне реально. Так что, скорее всего, временное перемирие на руку РФ. Нам, действительно нужен мир, а не рпв. Но это в идеале. Не знаю, насколько этот идеал достижим. Если о мире договориться не удастся, то надо соглашаться на перемирие. И в этом случае больше позаботиться об укреплении обороны по линии прекращения огня - то, о чём здесь уже писали - минирование, строительство укреплений и т.п. А не об отвоевании оккупированных территорий. Это придётся отложить. Если бы удалось договориться о гарантиях, рассуждать можно было бы и иначе. Тогда и рпв/перемирие менее рискованный вариант, и наши действия при рпв могут быть другими.