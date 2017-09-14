Shaman написав: як тільки Зе скаже, що згоден на ЛБЗ - то москалі відразу візьмуть це як умови перемовин, від яких треба ПОСТУПУТИСЯ. москалі з чого починають - 4 області? так й ми заявляємо те, від чого можна відступитися. з бажаного складні перемовини не починають - це ж очевидно, пан аналітег
Те що ви за вічну війну я давно зрозумів, не потрібно це в 10 раз підкреслювати. Якщо нічого не пропонувати і тилдичити тільки "кордони 91" або НАТО, ні те ні те є нереальним, то війна буде йти повного знищення однієї з сторін. Я навіть можу озвучити якої.
Поки колещатко рулетки вертиться, шанси завжди є. І на виграш, і на програш.
Тому і опонент правий, і ви праві.
Сенс є тільки розглянути лінію піррової перемоги. Але й тут буде все дуже суб'єктивно.
Вийшовши на вулицю можна зустріти динозавра, а можна не зустріти. Те саме сказали і ви. І це твердження вірне!!! Проблема тільки в тому що шанс зустріти динозавра - 0,000001%, а не зустріти 99,999999% (цифри умовні). Ось тут те саме. При "вічній війні" шанс нашої перемоги я оцінюю в 5-10%, нашої поразки в 90-95%. І чим далі тим наші шанси менші.
detroytred написав:Залужний влучно визначив головне -- потрібно визначення мети війни (продовження війни). Чітке визначення. Якщо навіть вважати нею "покращення позицій для перемовин", то до яких саме позицій? Що це таке?
Не хотів це коментувати, але раз це в цьому пості то прокоментую.
Не буде і не може бути чіткого визначення мети війни. Якщо програємо(як зараз) то мета буде "поменше програти". Якщо виграємо то мета буде "побільше виграти". Ось і все. Мета міняється від ситуації! Реально озвученою може бути тільки одна мета - "повне знищення ворога".
d44 написав:около четверти населения, в основном военные и их родственники, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор,
четверть населення це військові і їх родичі за війну? А тут народ проти бусифікації... значить дома вони були ухилянтами і мєчтали здати території Після бусифікації вже хотять довічно воювати без термінів демобілізації. А родичі їхні то взагалі втішні од війни. Потужна зміна свідомості.
О настроениях военных ничего не скажу, это вам виднее. Не сомневаюсь, что есть такие. которые придерживаются принципа: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". Но такое человек может решать только для себя, принимать такое решение за весь народ я бы не рискнул. А так, по-моему, больше за войну те, кто далеко от неё и кому фронт не грозит.
❗️В Україні буде перемирʼя на місяць із забороною бойових дій у повітрі, на морі та мораторієм на удари по енергоінфраструктурі: це один із варіантів мирного плану Франції, Британії та України, – Reuters.
Здається мені що сша скаже що підтримає план коли він буде передбачати зупипинку наземних бойових дій. Тим часом починають висилку українців з сша https://t.me/c/1198589840/111008 Так що в куляби і кулявлоби є шанси повоювати лопатою
Украинцы сообщают о снижении общего количества российских атак и ослаблении давления на фронте. При этом сами русские жалуются, что украинцы подобрали "ключик" к ФАБам с УМПК, кардинально снизив их точность.
Удары авиабомбами действительно являются одним из ключевых факторов, позволяющих российской армии продвигаться вперед при ее подавляющем численном превосходстве в живой силе. Схема до безобразия примитивная, но столь же до безобразия эффективная.
С учетом того, что у украинцев острая нехватка пехоты и на километровых участках фронта может находиться всего 5 - 15 человек, российская тактика сводится к следующему: сначала ФАБами выбивают украинские позиции, затем по флангам (километры ведь пустые) идут пехотные группы — на броне, на "Жигулях", на мотоциклах, пешком. Неважно, на чем — используют все, что есть. По этим группам работают украинские дроноводы, уничтожая технику и поражая все, что движется. Но если даже из 100 наступающих выживает хотя бы 5 человек, они закрепляются в точке (или рядом, или дальше), которую перед этим была выбита авиабомбами, и — вуаля — еще, очередные 1,5 км фронта "закрашены" на карте DeepState. Затем этот процесс повторяется. Копи-паста, копи-паста, копи-паста.
Чтобы эта тактика продолжала работать, необходимы три ключевых фактора:
• ФАБы, которые точно поражают цели, а не уходят "в молоко". • Стабильное пополнение живой силы для штурмов. • Дисциплина среди штурмовиков, чтобы они не отказывались идти вперед, даже если их ведут на убой.
Если выбить хотя бы один из этих трех факторов, система начинает давать сбои, что, по всей видимости, сейчас и наблюдается на фронте.
Нет, в использовании гражданских автомобилей для логистики нет ничего зазорного — так делал Израиль в своих войнах, да и другие страны, ведущие тотальные боевые действия. Но Россия использует их не только для снабжения, но и для штурма позиций, буквально заменяя ими БТРы и БМП. Даже бородатые в пустынях не используют легковые автомобили для штурма позиций, а применяют их для маневренной войны — обходов и выходов в тыл. Но не для лобовых атак на рой дронов, пулеметов, танков и артиллерии.
И все это снова возвращает нас к вопросу, почему США сегодня так отчаянно и истерично пытаются спасти Россию.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 06 бер, 2025 15:55, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:вікіпедія спотворює інформацію.) Як там в стройну ідею союзників вписується потоплений французький флот?
Не знаю. Поясніть. Як оте про флот руйнує твердження Залужного, що Черчіль створив коаліцію союзників. І саме це стало переломним у війні.
Саме для цього форум. Щоб пояснювати своє бачення.
Я чесно -- без малєйшого поняття про отой флот.
Довго буде, і чесно кажучи, я не особо маю час і натхнення для академічної розмови. Як обманюють історики? В першу чергу коли розривають історію роблять її дискретною. На початок 2 світової британія з францією планували напад на ссср. Союзницький договір між ссср і францією для прикладу був укладений в грудні 44, а румунія вступила в війну з німеччиною в вересні 1944 ... так шо не все так однозначно Загугліть операція катапульта. До чого я веду? Історія не малюється чорнобілими тонами. Союзник може бути не менш небезпечним ніж ворог.
Тоже не настроен на академічну розмову. Так пару слов. Черчилль всё же войну не проиграл. Англию Гитлер не победил. В создании коалиции его заслуга тоже есть, хотя полностью приписывать ему не стоит. То, что англичане потопили французский флот в тех условия примерно то же самое, что подрыв мостов при отступлении армии. А насчёт "напада на ссср" - как вы такое говорите, ведь всем же известно, что агрессор только Сталин и даже Гитлер напал на СССР только, чтобы предупредить советскую агрессию, которая вот-вот должна была начаться.
Орбан явно выделяется как главный аутсайдер на саммите в четверг. Венгерский премьер-министр ясно дал понять, что он заблокирует усилия по оказанию помощи Украине. Он также явно наслаждается своим статусом белой вороной. Поскольку крайне правые партии на подъеме в ряде европейских стран, Орбан встретился с Марин Ле Пен и назвал ее «будущим президентом» Франции, — Bloomberg.
Обозреватель Марк Галеотти для The Spectator: Приостановка Трампом обмена разведданными сильно ударит по Украине. Часть 1/2
▪️Решение Соединенных Штатов приостановить весь обмен разведданными с Киевом — менее заметный, но почти такой же серьезный и немедленный удар по Украине, как и приостановка поставок оружия. Оно также поднимает тревожные вопросы о будущем обмена разведданными между западными союзниками.
▪️Украина привыкла к поставкам военной техники с перерывами и может запастись боеприпасами, запасными частями и прочим, чтобы переждать засушливый сезон. Вероятно, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем пауза начнет оказывать заметное влияние на украинские операции.
▪️Кроме того, хотя некоторые позиции, такие как ракеты Patriot, не могут быть скопированы, внутреннее производство, европейские и другие системы могут восполнить часть более широкого дефицита, особенно в беспилотниках и артиллерийских боеприпасах. Приостановка обмена разведданными, напротив, имеет немедленный эффект.
▪️Разведка охватывает целый спектр целей — от оценки конечных целей Владимира Путина до прогнозов военного промышленного производства.
▪️Однако многое из того, что было наиболее полезным в ходе боевых действий, по определению часто является активом «используй или потеряешь», особенно спутниковые данные и сигналы в режиме реального времени, которые нужны для точного нацеливания дальних ударов или раннего предупреждения о готовящихся атаках.
▪️Спутниковая съемка, разведывательные беспилотники Global Hawk, разведывательные самолеты Poseidon и Rivet Joint, а также множество платформ и средств человеческой, сигнальной и кибернетической разведки дают США — и до сих пор давали Украине — беспрецедентно точную и детальную картину поля боя.
▪️Украина располагает собственным обширным разведывательным сообществом, включая службу внутренней безопасности СБУ (которая также действует за линией фронта в России), военную разведку ГУР и службу внешней разведки СЗРУ. Их возможности не стоит недооценивать. Ведь благодаря глубокому пониманию российских процедур они часто могут предоставить полезную разведывательную информацию своим западным союзникам.
▪️Однако, несмотря на то, что они обладают определенными возможностями, в частности, в области кибер- и сигнальной разведки, они никак не могут заменить или повторить масштаб детального сбора информации, который могут осуществлять США с помощью своей сети спутников и платформ наземного и воздушного базирования.
▪️Точно также и другие западные союзники не могут исправить ситуацию, хотя есть европейские и коммерческие спутники для получения изображений и связи, которые в определенной степени восполняют пробел, оставленный американцами
▪️Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц в телеинтервью Fox & Friends предположил, что эта приостановка поддержки может быть быстро отменена, если правительство Владимира Зеленского продемонстрирует явную готовность подчиниться желанию Дональда Трампа добиться прекращения огня, за которым последуют дальнейшие переговоры. Короче говоря, еще один недвусмысленный поворот гайки.
▪️Независимо от того, произойдет это или нет, приостановка окажет особенно коварное влияние на обмен разведданными и отношения американских служб с их ближайшими партнерами, особенно с членами альянса «Пять глаз» (Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия).
▪️Очевидно, что США, безусловно, являются крупнейшим поставщиком [информации] (совокупный бюджет американской разведки составляет чуть более 100 млрд долларов по сравнению с менее чем 6,45 млрд долларов у Великобритании). Но многие разведывательные продукты объединяют внутренние и общие разведданные, чтобы получить наиболее своевременную и точную картину.
▪️Однако теперь американцы запретили британским агентствам делиться любыми продуктами, использующими или зависящими от их разведданных, которые когда-то были закодированы как «Rel UKR» или Releasable to Ukraine. На британские агентства будет оказано давление с целью разорвать тесное и ранее высокопродуктивное сотрудничество, чтобы Лондон мог предоставлять разведывательные продукты, полностью «созданные на родине», или, по крайней мере, без какого-либо американского компонента.
▪️Даже самые тесные разведывательные отношения носят осторожный и закрытый характер — никто не выдает своих лучших агентов или сведения — но это будет означать возведение еще большего количества барьеров.
▪️Даже если и когда приостановка будет отменена, в британских и европейских разведывательных кругах будет понятная осторожность в отношении полного возобновления сотрудничества и неуверенность, что можно снова полагаться на американскую информацию.
▪️Ситуация усугубляется тем, что министр обороны Пит Хегсет в качестве жеста доверия отдал распоряжение Киберкомандованию США прекратить планирование и проведение наступательных операций против России.
▪️Хотя США по-прежнему проводят оборонительные кибероперации, тесная связь между Киберкомандованием США и Национальными киберсилами Великобритании привела к тому, что этот шаг вызвал, вероятно, преувеличенные опасения, что в будущем онлайн-защита Великобритании также может быть подорвана.
▪️Все это необходимо рассматривать в контексте. Объявлять «Пять глаз» мертвыми так же преждевременно, как и писать эпитафию НАТО.
▪️Как на личном, так и на институциональном уровне обмен разведывательными данными между Великобританией и США по-прежнему силен и продолжается. Тем не менее, это стало шокирующим напоминанием, что при Трампе привычная уверенность в надежности Америки как союзника подвергается сомнению.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 06 бер, 2025 15:58, всього редагувалось 1 раз.