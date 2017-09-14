Обозреватель Марк Галеотти для The Spectator: Приостановка Трампом обмена разведданными сильно ударит по Украине. Часть 1/2



▪️Решение Соединенных Штатов приостановить весь обмен разведданными с Киевом — менее заметный, но почти такой же серьезный и немедленный удар по Украине, как и приостановка поставок оружия. Оно также поднимает тревожные вопросы о будущем обмена разведданными между западными союзниками.



▪️Украина привыкла к поставкам военной техники с перерывами и может запастись боеприпасами, запасными частями и прочим, чтобы переждать засушливый сезон. Вероятно, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем пауза начнет оказывать заметное влияние на украинские операции.



▪️Кроме того, хотя некоторые позиции, такие как ракеты Patriot, не могут быть скопированы, внутреннее производство, европейские и другие системы могут восполнить часть более широкого дефицита, особенно в беспилотниках и артиллерийских боеприпасах. Приостановка обмена разведданными, напротив, имеет немедленный эффект.



▪️Разведка охватывает целый спектр целей — от оценки конечных целей Владимира Путина до прогнозов военного промышленного производства.



▪️Однако многое из того, что было наиболее полезным в ходе боевых действий, по определению часто является активом «используй или потеряешь», особенно спутниковые данные и сигналы в режиме реального времени, которые нужны для точного нацеливания дальних ударов или раннего предупреждения о готовящихся атаках.



▪️Спутниковая съемка, разведывательные беспилотники Global Hawk, разведывательные самолеты Poseidon и Rivet Joint, а также множество платформ и средств человеческой, сигнальной и кибернетической разведки дают США — и до сих пор давали Украине — беспрецедентно точную и детальную картину поля боя.



▪️Украина располагает собственным обширным разведывательным сообществом, включая службу внутренней безопасности СБУ (которая также действует за линией фронта в России), военную разведку ГУР и службу внешней разведки СЗРУ. Их возможности не стоит недооценивать. Ведь благодаря глубокому пониманию российских процедур они часто могут предоставить полезную разведывательную информацию своим западным союзникам.



▪️Однако, несмотря на то, что они обладают определенными возможностями, в частности, в области кибер- и сигнальной разведки, они никак не могут заменить или повторить масштаб детального сбора информации, который могут осуществлять США с помощью своей сети спутников и платформ наземного и воздушного базирования.



▪️Точно также и другие западные союзники не могут исправить ситуацию, хотя есть европейские и коммерческие спутники для получения изображений и связи, которые в определенной степени восполняют пробел, оставленный американцами



▪️Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц в телеинтервью Fox & Friends предположил, что эта приостановка поддержки может быть быстро отменена, если правительство Владимира Зеленского продемонстрирует явную готовность подчиниться желанию Дональда Трампа добиться прекращения огня, за которым последуют дальнейшие переговоры. Короче говоря, еще один недвусмысленный поворот гайки.



▪️Независимо от того, произойдет это или нет, приостановка окажет особенно коварное влияние на обмен разведданными и отношения американских служб с их ближайшими партнерами, особенно с членами альянса «Пять глаз» (Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия).



▪️Очевидно, что США, безусловно, являются крупнейшим поставщиком [информации] (совокупный бюджет американской разведки составляет чуть более 100 млрд долларов по сравнению с менее чем 6,45 млрд долларов у Великобритании). Но многие разведывательные продукты объединяют внутренние и общие разведданные, чтобы получить наиболее своевременную и точную картину.



▪️Однако теперь американцы запретили британским агентствам делиться любыми продуктами, использующими или зависящими от их разведданных, которые когда-то были закодированы как «Rel UKR» или Releasable to Ukraine. На британские агентства будет оказано давление с целью разорвать тесное и ранее высокопродуктивное сотрудничество, чтобы Лондон мог предоставлять разведывательные продукты, полностью «созданные на родине», или, по крайней мере, без какого-либо американского компонента.



▪️Даже самые тесные разведывательные отношения носят осторожный и закрытый характер — никто не выдает своих лучших агентов или сведения — но это будет означать возведение еще большего количества барьеров.



▪️Даже если и когда приостановка будет отменена, в британских и европейских разведывательных кругах будет понятная осторожность в отношении полного возобновления сотрудничества и неуверенность, что можно снова полагаться на американскую информацию.



▪️Ситуация усугубляется тем, что министр обороны Пит Хегсет в качестве жеста доверия отдал распоряжение Киберкомандованию США прекратить планирование и проведение наступательных операций против России.



▪️Хотя США по-прежнему проводят оборонительные кибероперации, тесная связь между Киберкомандованием США и Национальными киберсилами Великобритании привела к тому, что этот шаг вызвал, вероятно, преувеличенные опасения, что в будущем онлайн-защита Великобритании также может быть подорвана.



▪️Все это необходимо рассматривать в контексте. Объявлять «Пять глаз» мертвыми так же преждевременно, как и писать эпитафию НАТО.



▪️Как на личном, так и на институциональном уровне обмен разведывательными данными между Великобританией и США по-прежнему силен и продолжается. Тем не менее, это стало шокирующим напоминанием, что при Трампе привычная уверенность в надежности Америки как союзника подвергается сомнению.