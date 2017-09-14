buratinyo написав:

Это качественный контент?Видя новости о повышении импортных пошлин в США с целью оживить американскую экономику путем создания новых рабочих мест за счет скорого роста стимулов на производство товаров именно на территории США, а не где попало, мне вспоминается экономическая политика Кучмы с начала 2000-х. Эта экономическая политика была практически скопирована с китайской. Суть заключалась в экспортно-ориентированном подходе в национальной экономике, ограничении некритичного импорта всеми путями (высокие пошлины, прямые запреты - эмбарго, искусственная постоянная ускоренная девальвация национальной валюты) и привлечением прямых иностранных инвестиций (в Уставные фонды предприятий в Украине).Так делает Китай до сих пор, так делали и мы до 2005 года. Как итог, напомню, что рост национальной экономики в Китае составлял больше 13-16%, а в Украине до 12% в те года. В Украине рост экономики сдерживался в то время ... все тем же прессингом Газпрома, выставившего к оплате крупнейший штраф Нафтогазу Украины, размер которого сравним с годовым бюджетом всей Украины на тот момент.Считать размер экономики можно, конечно, по разному, но и в натуральном товарном выражении рост экономики при ведении такой политике был заметен без всякого сомнения в Украине. В те годы впервые сальдо внешней торговли стало положительным - объемы экспорта превышали объемы импорта. А это основание для формирования реальных собственных валютных резервов в стране, которые очень нужны во времена мировых кризисов, войн и тому подобному.Получается, что Трамп сегодня уже повторяет удачный опыт Китая и даже Украины в экономической политике. К его сожалению, быстрого положительного результата от смена экономической политики не бывает. Сначала должно стать хуже - ведь инвестиции, реализация увеличенных планов национального производства сильно отстанут по времени от роста цен на все товары, который начнется мгновенно. Для положительного эффекта от таких изменений экономической политики в США необходимо больше ~двух-трех лет. В Украине к примеру в то время на это понадобилось около 5-7 лет.И конечно же, реализация смены экономической политики потребует авторитарного жесткого подхода в управлении. Трамп его избрал, это соответствует его личным качествам. Будет много недовольных. Очень недовольных. Причина - необходимо меняться, чего каждый делать не очень любит, временное падение многих показателей, по которым люди привыкли оценивать качество жизни в США (сильная инфляция, появление дефицита, падение качества товаров, рост контрабанды).