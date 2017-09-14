Xenon написав:так что спасть рашу штаты начали задолго до прихода нынешней администрации, просто сейчас это стало более открыто и более агресивно
и байден на саммит в Швейцарии не приехал.
По их словам, американский лидер прилетит в Италию для участия во встрече лидеров стран G7, но 15 июня отправится в Лос-Анджелес, чтобы посетить мероприятие по сбору средств на его предвыборную кампанию. Вместе с Байденом на мероприятии, как ожидается, будут присутствовать голливудские актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс, а также бывший президент США Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел.
Это решение, как пишет Bloomberg, подчеркивает приоритет предвыборной кампании для Байдена на фоне популярности его конкурента Дональда Трампа в колеблющихся штатах. В прошлом месяце Трамп впервые превзошел Байдена в фандрайзинге, собрав 76 миллионов долларов против 51 миллиона.
На саммите мира, по данным собеседников агентства, также не будет вице-президента США Камалы Харрис.
у меня к США другая претензия, решили выйти из статуса мирового полицейского? ок, договоритесь на G8 о том какая страна закрепляется за каким регионом планеты, чтобы там был порядок. Иначе штаты вышли и началась мышинная возня, путин почувствовал безнаказанность закопал миллионы жизней.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 06 бер, 2025 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Видя новости о повышении импортных пошлин в США с целью оживить американскую экономику путем создания новых рабочих мест за счет скорого роста стимулов на производство товаров именно на территории США, а не где попало, мне вспоминается экономическая политика Кучмы с начала 2000-х. Эта экономическая политика была практически скопирована с китайской. Суть заключалась в экспортно-ориентированном подходе в национальной экономике, ограничении некритичного импорта всеми путями (высокие пошлины, прямые запреты - эмбарго, искусственная постоянная ускоренная девальвация национальной валюты) и привлечением прямых иностранных инвестиций (в Уставные фонды предприятий в Украине).
Так делает Китай до сих пор, так делали и мы до 2005 года. Как итог, напомню, что рост национальной экономики в Китае составлял больше 13-16%, а в Украине до 12% в те года. В Украине рост экономики сдерживался в то время ... все тем же прессингом Газпрома, выставившего к оплате крупнейший штраф Нафтогазу Украины, размер которого сравним с годовым бюджетом всей Украины на тот момент.
Считать размер экономики можно, конечно, по разному, но и в натуральном товарном выражении рост экономики при ведении такой политике был заметен без всякого сомнения в Украине. В те годы впервые сальдо внешней торговли стало положительным - объемы экспорта превышали объемы импорта. А это основание для формирования реальных собственных валютных резервов в стране, которые очень нужны во времена мировых кризисов, войн и тому подобному.
Получается, что Трамп сегодня уже повторяет удачный опыт Китая и даже Украины в экономической политике. К его сожалению, быстрого положительного результата от смена экономической политики не бывает. Сначала должно стать хуже - ведь инвестиции, реализация увеличенных планов национального производства сильно отстанут по времени от роста цен на все товары, который начнется мгновенно. Для положительного эффекта от таких изменений экономической политики в США необходимо больше ~двух-трех лет. В Украине к примеру в то время на это понадобилось около 5-7 лет.
И конечно же, реализация смены экономической политики потребует авторитарного жесткого подхода в управлении. Трамп его избрал, это соответствует его личным качествам. Будет много недовольных. Очень недовольных. Причина - необходимо меняться, чего каждый делать не очень любит, временное падение многих показателей, по которым люди привыкли оценивать качество жизни в США (сильная инфляция, появление дефицита, падение качества товаров, рост контрабанды).
буратіна цього разу пише річ, якщо не брати до уваги його опуси про Газпром як зачинщик війни
▪️Владимир Зеленский стоит на развилке трех дорог и должен выбрать, по какой из них пойти Украине, чтобы выжить.
▪️Первая — это США, вторая — Европа, третья — Турция, считает турецкий аналитик Гюркан Демир, которого цитирует агентство Anadolu.
▪️Первую дорогу, американскую, Демир характеризует как экономическую зависимость в обмен на помощь, но без гарантий безопасности. Европейский путь он видит как поддержку, но без реальных перспектив победы.
▪️А что Турция? Дипломатические инициативы Анкары, ее посредничество во время российско-украинского конфликта получили всемирное признание. Пожалуй, Турция была единственной страной, которая смогла договориться с обеими странами и сохранила свою дипломатическую позицию неизменной с самого начала конфликта, считает Демир.
▪️Кроме того, Анкара обладает значительным опытом балансирования между США и Россией.
имхо Эрдоган не полезет в это дерьмо. цена вопроса слишком высокая, Макрон и Шольц пытались, но были посланы. Это главная причина предательства трампа, на параде в москве он хочет стоять рядом с победителем, а в зеленского кинуть банановую шкурку.
❗️В Україні буде перемирʼя на місяць із забороною бойових дій у повітрі, на морі та мораторієм на удари по енергоінфраструктурі: це один із варіантів мирного плану Франції, Британії та України, – Reuters.
andrijk777 написав:При "вічній війні" шанс нашої перемоги я оцінюю в 5-10%, нашої поразки в 90-95%. І чим далі тим наші шанси менші.
Чому в Ізраїлю вийшло? Війна вічна, ще з часів Набукко, трясця..., а вони ростуть і квітнуть...
Не було в Ізраїлі ніякої вічної війни, що за брєд? Ізраїль воював 6 днів(Шестиденна війна), 18 днів(війна Судного дня). В усіх інших конфліктах Ізраїлю загинуло пару сотень чоловік, їх війною не назвеш. Теперішній конфлікт - тривалість рік, але ніякої аналогії з нашою війною там немає. Це не війна а скоріше зачистка території. Вічна війна Ізраїлю тільки на папері.
І що в Ізраїлю вийшло? Перемогти недорозвинутих сусідів, які завжди були слабші за Ізраїль? А пізніше ще робити це за допомоги США? Так це у них вийшло.
ЛАД написав:Если о мире договориться не удастся, то надо соглашаться на перемирие. И в этом случае больше позаботиться об укреплении обороны по линии прекращения огня - то, о чём здесь уже писали - минирование, строительство укреплений и т.п. А не об отвоевании оккупированных территорий. Это придётся отложить. Если бы удалось договориться о гарантиях, рассуждать можно было бы и иначе. Тогда и рпв/перемирие менее рискованный вариант, и наши действия при рпв могут быть другими.
Китай веде перемовини з росією про участь своїх військових у війні проти України
Вони обговорюють можливість залучення своїх військових до війни проти України. Мотивація — здобуття бойового досвіду, подібно до Північної Кореї. Китайські посланці вже були помічені на території України.
Wirująświatła написав:у меня к США другая претензия, решили выйти из статуса мирового полицейского? ок, договоритесь на G8 о том какая страна закрепляется за каким регионом планеты, чтобы там был порядок. Иначе штаты вышли и началась мышинная возня, путин почувствовал безнаказанность закопал миллионы жизней.
Ну в такому випадку "регион планеты под названием Украина" закрепляеться за страной РФ. Вам від цього стане легше?