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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13111131121311313114

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 75
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 16:23

Евгений Юрьев

...
Просто, не желая того в моменте, став субъектом (СНОВА оказав сопротивление очередному вторжению и порабощению), Украина перетянула внимание на себя, а затем на нее и ответственность с радостью перевалили, типа это она и должна воевать со сверхдержавой, и её союзниками, осью мирового зла.
Да, Украина нужна России как таковая, как самостоятельный объект, но в данном случае это сужение контекста, пожалуйста, не ведитесь.
Если бы она сдалась за три дня, фронты были бы сейчас совсем в другой географии, а Украина была бы в глубоком тылу России, о ней давно бы забыли.
И Украина, кстати, не представитель западного мира. Это "западный" мир ее как бы крышанул изначально.
Строго говоря, она и не часть конструкции Запада, не успела ею стать, а в глобальной рейдерской схеме предполагалась просто иллюстрацией демо-террора Путина, он ей намеревался показать Западу, что с ним будет, если не подчинится. В принципе показал.
Просто попутно выяснилось, что Украина субъект, причем единственный субъект, то есть она и есть свободный мир в одном лице, в том смысле, что единственная борется за свободу.
То есть она тоже кое-что показала, чего не оказалось у остальных. То есть объективно не самый слабый, а самый сильный (можно сказать, к сожалению, ведь другие оказались слабыми) игрок.
И что с этим делать? Многие украинцы думают, что лучше бы и не надо было высовываться. Допустим (хотя это совершенно абстрактная ситуация), но теперь это не открутить.
Украина теперь - ключевой элемент мироустройства. И закладной и зАмковый камень мира, по сути, изнемогающий, накренившийся Атлант.
Боролись за себя, а встали в основе всего.
А не самый слабый и легко устранимый из конструкции элемент, как у Мовчана. Он, как оказалось, единственно неустранимый. Случайно выяснилось, увы.
То есть с темы не съехать прежде всего ВСЕМУ МИРУ. Технически невозможно.
Слить Украину - фундаментально слить себя, сломать свой фундамент.
Таким образом, этот мой расклад и месседж - не для Украины, её положение как раз совершенно статично в двух вариантах, она либо стоит, либо рушится, а для тех, кто должен поддержать Атланта, спасая тем от обрушения СЕБЯ.
UPD/ Коллеги. Обычное пояснение: Это НЕ ПРО МОВЧАНА. Он просто ифлюэнсер, биобот. Я лишь взял у него типовой рашистский темник для разбора и своих выводов.


Такі справи, панове Атланти...
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 16:23

  Wirująświatła написав:На фото — российские штурмовые кары. https://t.me/yigal_levin/80490

кібєрпанк (Медмакс і все таке)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 16:25

Wirująświatła
та Ердоган не краще трупіна ,хтось руку не поцілує і прийдеться кров з губ витірати...
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 16:31

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:так что спасть рашу штаты начали задолго до прихода нынешней администрации, просто сейчас это стало более открыто и более агресивно
и байден на саммит в Швейцарии не приехал.


По их словам, американский лидер прилетит в Италию для участия во встрече лидеров стран G7, но 15 июня отправится в Лос-Анджелес, чтобы посетить мероприятие по сбору средств на его предвыборную кампанию. Вместе с Байденом на мероприятии, как ожидается, будут присутствовать голливудские актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс, а также бывший президент США Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел.

Это решение, как пишет Bloomberg, подчеркивает приоритет предвыборной кампании для Байдена на фоне популярности его конкурента Дональда Трампа в колеблющихся штатах. В прошлом месяце Трамп впервые превзошел Байдена в фандрайзинге, собрав 76 миллионов долларов против 51 миллиона.

На саммите мира, по данным собеседников агентства, также не будет вице-президента США Камалы Харрис.

https://www.dw.com/ru/bajden-mozet-prop ... a-69176826


у меня к США другая претензия, решили выйти из статуса мирового полицейского? ок, договоритесь на G8 о том какая страна закрепляется за каким регионом планеты, чтобы там был порядок. Иначе штаты вышли и началась мышинная возня, путин почувствовал безнаказанность закопал миллионы жизней.

Пробовали. Внезапно оказалось, что Европа закрепляться особо не хочет. А за "мелочевку" особо и не заморачивались...
_hunter
 
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