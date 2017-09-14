ЛАД написав:Тоже не настроен на академічну розмову. Так пару слов. Черчилль всё же войну не проиграл. Англию Гитлер не победил. В создании коалиции его заслуга тоже есть, хотя полностью приписывать ему не стоит. То, что англичане потопили французский флот в тех условия примерно то же самое, что подрыв мостов при отступлении армии. А насчёт "напада на ссср" - как вы такое говорите, ведь всем же известно, что агрессор только Сталин и даже Гитлер напал на СССР только, чтобы предупредить советскую агрессию, которая вот-вот должна была начаться.
Насчёт чёрно-белого полностью согласен.
1. Потопили флот то мєлочь не щитається? ) ладно,а війна в сирії і лівані?) 2. не треба 2 світову визначати тільки як війну проти гітлерівської коаліції. І війна то не тільки гра в солдатики. черчіль керував не тільки англією а і британською імперією. По результатам 2 світової британія втратила контроль над колоніями. Незрозумілим способом залізла до когось в борги а потім за допомогу по відбудові повинна була виходити з колоній.
Wirująświatła написав:холява путин насильно под ружьё не загоняет. так что врядли.
Создать условия жизни, при которых контракт "смертельный риск в обмен на несколько миллионов" считается приемлимым сотням тысячам граждан, с моей точки зрения, еще хуже чем загонять. P.S. да и не верю я в 100% добровольность, ой не верю.
andrijk777 написав:Те що ви за вічну війну я давно зрозумів, не потрібно це в 10 раз підкреслювати. Якщо нічого не пропонувати і тилдичити тільки "кордони 91" або НАТО, ні те ні те є нереальним, то війна буде йти повного знищення однієї з сторін. Я навіть можу озвучити якої.
Поки колещатко рулетки вертиться, шанси завжди є. І на виграш, і на програш.
Тому і опонент правий, і ви праві.
Сенс є тільки розглянути лінію піррової перемоги. Але й тут буде все дуже суб'єктивно.
Вийшовши на вулицю можна зустріти динозавра, а можна не зустріти. Те саме сказали і ви. І це твердження вірне!!! Проблема тільки в тому що шанс зустріти динозавра - 0,000001%, а не зустріти 99,999999% (цифри умовні). Ось тут те саме. При "вічній війні" шанс нашої перемоги я оцінюю в 5-10%, нашої поразки в 90-95%. І чим далі тим наші шанси менші.
Ахрєнєть, сказалі гості))) Навіть з вашими цифрами: 0,000001% по вашому теж саме що 5-10%. Аналогію провели. Ахрєнєть! І ще порівняли моє бачення з блондинкою.
І саме прикольне: те, що я не підкреслив кеп-очевидність, що шанси менші, отакі ваші пояснення кеп-очевидності.
Якщо ж до предмету, то да - менші. Значно менші. Але цілком достатні для навіть!!! впевненості величезної кількості суспільства в перемозі.
На відміну від в зустріч з динозавром. Можете на вулиці опитування провести і порівняти. Якщо хоч одного знайдете (віруючого в зустріч з динозавром), то маякніть.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 06 бер, 2025 17:59, всього редагувалось 1 раз.
Xenon написав:а теперь вопрос - какой смысл в гарантиях которые так требует Зеленский от Трампа? Если следующий "папередник" после Трампа, также сольет в унитаз эти гарантии .
США видалили сторінку про 10-річну двосторонню безпекову угоду з Україною: вона не доступна на сайті Білого дому.
Це угода про безпекову допомогу, підписана президентом України Зеленським та президентом США Байденом в червні 2024 року. Документ не потребує ратифікації Конгресу, що дозволяє будь-якому президенту США скасувати його в односторонньому порядку.
Xenon написав:а теперь вопрос - какой смысл в гарантиях которые так требует Зеленский от Трампа? Если следующий "папередник" после Трампа, также сольет в унитаз эти гарантии .
США видалили сторінку про 10-річну двосторонню безпекову угоду з Україною: вона не доступна на сайті Білого дому.
Це угода про безпекову допомогу, підписана президентом України Зеленським та президентом США Байденом в червні 2024 року. Документ не потребує ратифікації Конгресу, що дозволяє будь-якому президенту США скасувати його в односторонньому порядку.
Это примерно такая же бумажка, как Будапештский меморандум.
а что в этом мире есть не "просто бумажка" ? фактически все мировые договора между странами - это "бумажки", которые в случае форсмажора (война!), не будут иметь никакой силы; т.к. не существует мирового полицейского и судьи которые накажут виновного; особенно если наказывать нужно государство обладающее ЯО.