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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 75
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:07

  ЛАД написав:Тоже не настроен на академічну розмову.
Так пару слов.
Черчилль всё же войну не проиграл. Англию Гитлер не победил. В создании коалиции его заслуга тоже есть, хотя полностью приписывать ему не стоит.
То, что англичане потопили французский флот в тех условия примерно то же самое, что подрыв мостов при отступлении армии.
А насчёт "напада на ссср" - как вы такое говорите, ведь всем же известно, что агрессор только Сталин и даже Гитлер напал на СССР только, чтобы предупредить советскую агрессию, которая вот-вот должна была начаться. :)

Насчёт чёрно-белого полностью согласен.
1. Потопили флот то мєлочь не щитається? ) ладно,а війна в сирії і лівані?)
2. не треба 2 світову визначати тільки як війну проти гітлерівської коаліції. І війна то не тільки гра в солдатики.
черчіль керував не тільки англією а і британською імперією.
По результатам 2 світової британія втратила контроль над колоніями. Незрозумілим способом залізла до когось в борги :wink: а потім за допомогу по відбудові повинна була виходити з колоній. :wink:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:25

  Xenon написав:чудеса в решете
видимо Китай почуял, что для него пахнет жареным - что США пытается перетянуть рашу от Китая к себе.


сейчас бы сделать ход конем, и в Зеленскому вместе с представителями ЕС и Бритами ехать в Китай и с ними заключать союз и гарантии безопасности!
шах и мат кацапам и штатам ))

❗️Китай проти переговорів США та рф без участі України та ЄС.

Мирна угода для України не може визначатися лише між США та росією, заявив спецпредставник Китаю з європейських справ Лу Шає.

https://www.scmp.com/news/china/diploma ... e=homepage


...є ще варіянт...
Варвари звертаються до держава Україна і кажуть -все компенсуємо, все відстроємо , всі гарантії які забажаєте - а давайте об,єднаємо армії разом і проїдемось до Ла-Манша ....)))
холява
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:35

холява путин насильно под ружьё не загоняет. так что врядли.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:41

  Wirująświatła написав:холява путин насильно под ружьё не загоняет. так что врядли.

Создать условия жизни, при которых контракт "смертельный риск в обмен на несколько миллионов" считается приемлимым сотням тысячам граждан, с моей точки зрения, еще хуже чем загонять.
P.S. да и не верю я в 100% добровольность, ой не верю.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:50

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Те що ви за вічну війну я давно зрозумів, не потрібно це в 10 раз підкреслювати.
Якщо нічого не пропонувати і тилдичити тільки "кордони 91" або НАТО, ні те ні те є нереальним, то війна буде йти повного знищення однієї з сторін. Я навіть можу озвучити якої.

Поки колещатко рулетки вертиться, шанси завжди є. І на виграш, і на програш.

Тому і опонент правий, і ви праві.

Сенс є тільки розглянути лінію піррової перемоги.
Але й тут буде все дуже суб'єктивно.

Вийшовши на вулицю можна зустріти динозавра, а можна не зустріти. :D Те саме сказали і ви.
І це твердження вірне!!! Проблема тільки в тому що шанс зустріти динозавра - 0,000001%, а не зустріти 99,999999% (цифри умовні).
Ось тут те саме. При "вічній війні" шанс нашої перемоги я оцінюю в 5-10%, нашої поразки в 90-95%. І чим далі тим наші шанси менші.


Ахрєнєть, сказалі гості)))
Навіть з вашими цифрами:
0,000001% по вашому теж саме що 5-10%. Аналогію провели.
Ахрєнєть!
І ще порівняли моє бачення з блондинкою.

І саме прикольне: те, що я не підкреслив кеп-очевидність, що шанси менші, отакі ваші пояснення кеп-очевидності.

Якщо ж до предмету, то да - менші.
Значно менші.
Але цілком достатні для навіть!!! впевненості величезної кількості суспільства в перемозі.

На відміну від в зустріч з динозавром.
Можете на вулиці опитування провести і порівняти.
Якщо хоч одного знайдете (віруючого в зустріч з динозавром), то маякніть.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 06 бер, 2025 17:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:55

  Xenon написав:а теперь вопрос - какой смысл в гарантиях которые так требует Зеленский от Трампа? Если следующий "папередник" после Трампа, также сольет в унитаз эти гарантии .

США видалили сторінку про 10-річну двосторонню безпекову угоду з Україною: вона не доступна на сайті Білого дому.

Це угода про безпекову допомогу, підписана президентом України Зеленським та президентом США Байденом в червні 2024 року. Документ не потребує ратифікації Конгресу, що дозволяє будь-якому президенту США скасувати його в односторонньому порядку.

https://www.whitehouse.gov/briefing-roo ... d-ukraine/

Это примерно такая же бумажка, как Будапештский меморандум.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:58

  Xenon написав:чудеса в решете
видимо Китай почуял, что для него пахнет жареным - что США пытается перетянуть рашу от Китая к себе.


сейчас бы сделать ход конем, и в Зеленскому вместе с представителями ЕС и Бритами ехать в Китай и с ними заключать союз и гарантии безопасности!
шах и мат кацапам и штатам ))

❗️Китай проти переговорів США та рф без участі України та ЄС.

Мирна угода для України не може визначатися лише між США та росією, заявив спецпредставник Китаю з європейських справ Лу Шає.

https://www.scmp.com/news/china/diploma ... e=homepage

А Китай этого хочет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:01

  ЛАД написав:
  Xenon написав:а теперь вопрос - какой смысл в гарантиях которые так требует Зеленский от Трампа? Если следующий "папередник" после Трампа, также сольет в унитаз эти гарантии .

США видалили сторінку про 10-річну двосторонню безпекову угоду з Україною: вона не доступна на сайті Білого дому.

Це угода про безпекову допомогу, підписана президентом України Зеленським та президентом США Байденом в червні 2024 року. Документ не потребує ратифікації Конгресу, що дозволяє будь-якому президенту США скасувати його в односторонньому порядку.

https://www.whitehouse.gov/briefing-roo ... d-ukraine/

Это примерно такая же бумажка, как Будапештский меморандум.

а что в этом мире есть не "просто бумажка" ?
фактически все мировые договора между странами - это "бумажки", которые в случае форсмажора (война!), не будут иметь никакой силы; т.к. не существует мирового полицейского и судьи которые накажут виновного; особенно если наказывать нужно государство обладающее ЯО.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:03

  ЛАД написав:
  Xenon написав:чудеса в решете
видимо Китай почуял, что для него пахнет жареным - что США пытается перетянуть рашу от Китая к себе.


сейчас бы сделать ход конем, и в Зеленскому вместе с представителями ЕС и Бритами ехать в Китай и с ними заключать союз и гарантии безопасности!
шах и мат кацапам и штатам ))

❗️Китай проти переговорів США та рф без участі України та ЄС.

Мирна угода для України не може визначатися лише між США та росією, заявив спецпредставник Китаю з європейських справ Лу Шає.

https://www.scmp.com/news/china/diploma ... e=homepage

А Китай этого хочет?

попробовать заинтересовать Китай.
например предложить сделку по добыче редкоземельных ископаемых ;)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:04

  ЛАД написав:А Китай этого хочет?


Хочет. И пробовал. Тот же мотор-сич, или инвестиции в фьючерсы кукурузные, он самый крупный покупатель украинской кукурузы. Только наша власть всегда хвостом крутила в угоду западным партнёрам.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 06 бер, 2025 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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