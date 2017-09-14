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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:04
Xenon написав:
фактически все мировые договора между странами - это "бумажки
ИМХО папірець від непапірця відрізняє наявність джерел коштів для виконання написаного
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:04
Дюрі-бачі написав: Xenon написав:
фактически все мировые договора между странами - это "бумажки
ИМХО папірець від непапірця відрізняє наявність джерел коштів для виконання написаного
Наличием политической воли выполнять подписанное.
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alex_dvornichenko
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:05
Banderlog написав: detroytred написав: Banderlog написав:
вікіпедія спотворює інформацію.)
Як там в стройну ідею союзників вписується потоплений французький флот?
Не знаю. Поясніть.
Як оте про флот руйнує твердження Залужного, що Черчіль створив коаліцію союзників. І саме це стало переломним у війні.
Саме для цього форум.
Щоб пояснювати своє бачення.
Я чесно -- без малєйшого поняття про отой флот.
Довго буде, і чесно кажучи, я не особо маю час і натхнення для академічної розмови.
Як обманюють історики? В першу чергу коли розривають історію роблять її дискретною.
На початок 2 світової британія з францією планували напад на ссср.
Союзницький договір між ссср і францією для прикладу був укладений в грудні 44, а румунія вступила в війну з німеччиною в вересні 1944 ... так шо не все так однозначно
Загугліть операція катапульта.
До чого я веду? Історія не малюється чорнобілими тонами.
Союзник може бути не менш небезпечним ніж ворог.
Це все зрозуміло.
Тільки все це ніяким чином не заперечує думки Залужного про необхідність створення коаліції союзників для переламу у війні з рашкою.
Коаліція. Перелам. У війні.
Ніяких сірих тонов. Все чьотко.
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detroytred
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:06
detroytred
Ви написали:
Поки колещатко рулетки вертиться, шанси завжди є. І на виграш, і на програш.
Тому і опонент правий, і ви праві.
Я розцінюю написане як "шанси 50 на 50". А як інакше це сприймати?
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andrijk777
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:08
alex_dvornichenko написав: Дюрі-бачі написав: Xenon написав:
фактически все мировые договора между странами - это "бумажки
ИМХО папірець від непапірця відрізняє наявність джерел коштів для виконання написаного
Наличием политической воли выполнять подписанное.
+1000500.
Було б бажання (інтерес), то отого Будапештського папірця було б з головою достатньо для підписантів.
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detroytred
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:09
Banderlog написав: ЛАД написав:
Тоже не настроен на академічну розмову.
Так пару слов.
Черчилль всё же войну не проиграл. Англию Гитлер не победил. В создании коалиции его заслуга тоже есть, хотя полностью приписывать ему не стоит.
То, что англичане потопили французский флот в тех условия примерно то же самое, что подрыв мостов при отступлении армии.
А насчёт "напада на ссср" - как вы такое говорите, ведь всем же известно, что агрессор только Сталин и даже Гитлер напал на СССР только, чтобы предупредить советскую агрессию, которая вот-вот должна была начаться.
Насчёт чёрно-белого полностью согласен.
1. Потопили флот то мєлочь не щитається? ) ладно,а війна в сирії і лівані?)
2. не треба 2 світову визначати тільки як війну проти гітлерівської коаліції. І війна то не тільки гра в солдатики.
черчіль керував не тільки англією а і британською імперією.
По результатам 2 світової британія втратила контроль над колоніями. Незрозумілим способом залізла до когось в борги
а потім за допомогу по відбудові повинна була виходити з колоній.
Я написал: "не проиграл".
Врага победил с помощью союзников.
Ну а потом с союзником за помощь пришлось рассчитываться.
Но Индию отпустили в свободное плавание просто так, без помощи союзников. Так что утрата контроля над колониями не только результат войны. Франция потеряла Алжир заметно позднее окончания войны, хотя он вообще был уже чуть ли не частью Франции. Время пришло.
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ЛАД
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:10
Xenon написав:
попробовать заинтересовать Китай.
например предложить сделку по добыче редкоземельных ископаемых
Ось також задаю це питання.
Чого Зеленський не пробує пробитись в Китай? Він взагалі про Китай нічого не говорить. Чому?
Може Китай його давно відшив, попередивши що він "за РФ" і крапка.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:15
andrijk777 написав:detroytred
Ви написали:
Поки колещатко рулетки вертиться, шанси завжди є. І на виграш, і на програш.
Тому і опонент правий, і ви праві.
Я розцінюю написане як "шанси 50 на 50". А як інакше це сприймати?
Я ж і кажу про те -- що з того, що я не вказав КЕП-ОЧЕВИДНЕ (шанси різні), ви отак сприйняли.
Я давав хоч якісь підстави ВАМ!!! вважати, що можу отак міркувати - що шанси України на виграш і на програш однакові???
Похід за Ферарі і за Лайносом.
Різні шанси))
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detroytred
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:17
alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
А Китай этого хочет?
Хочет. И пробовал. Тот же мотор-сич, или инвестиции в фьючерсы кукурузные, он самый крупный покупатель украинской кукурузы. Только наша власть всегда хвостом крутила в угоду западным партнёрам.
Китай - _хотел_ А после потери лица - все стало сильно сложнее.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:18
alex_dvornichenko написав:
P.S. да и не верю я в 100% добровольность, ой не верю.
зачем во что то верить? есть паблики, есть тг. в 2022 было тысячи сторий про русскую бусификацию привлечение срочников, массовые повестки. Сейчас если одна две всплывёт. пленных можно послушать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 06 бер, 2025 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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