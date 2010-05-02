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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:18
Xenon написав:
..........
а что в этом мире есть не "просто бумажка" ?
фактически все мировые договора между странами - это "бумажки", которые в случае форсмажора (война!), не будут иметь никакой силы; т.к. не существует мирового полицейского и судьи которые накажут виновного; особенно если наказывать нужно государство обладающее ЯО.
Не совсем так. Но когда это зависит от воли одного человека...
А серьёзные союзы заключаются обычно не из "моральных побуждений", а из взаимной выгоды.
попробовать заинтересовать Китай.
например предложить сделку по добыче редкоземельных ископаемых
У Китая этих редкоземельных... вагон и маленькая тележка.
Да и почти всего остального хватает.
А зерно им всё равно, у кого покупать - у Украины или, в случае полного поражения, у РФ.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:19
alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
А Китай этого хочет?
Хочет. И пробовал. Тот же мотор-сич, или инвестиции в фьючерсы кукурузные, он самый крупный покупатель украинской кукурузы. Только наша власть всегда хвостом крутила в угоду западным партнёрам.
Мотор-сич не стоит того, чтобы вмешиваться в нашу войну, а о зерне я уже написал. Купить Мотор-сич не тоже самое, что взять Украину под защиту. И подозреваю, что им был нужен не столько завод, сколько техническая документация.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 06 бер, 2025 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:20
detroytred
Спробуй визначити скільки від максимально можливого зробила Україна і Українці з лютого 2022 року по 2025 ?
моє версія -60-70% від максимально можливого
твоя? -2-5-10%...
чому я пишу такі цифра-так вони випливають з твоїх переконань
можновладці по мінімуму.. - в мене мінімум це 10 і менше % від максимуму
від населення нічого не залежить - в мене нічого це близько нуля..
То як змогли досягнути 60-70% якщо могли тільки 10% ?
Чи ризикнеш стверджувати що ми виконали всього 10% ?
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:21
январь 2024 перед принятием закона о мобилизации
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"Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите воюйте, если не обеспечите", — заявил Залужный депутатам.
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сегодня.........
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що втрати України у війні становлять 50 тисяч загиблих і понад 300 тисяч поранених. Він наголосив, що на цьому етапі конфлікту такі цифри є критичними для обороноздатності країни.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:22
alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
А Китай этого хочет?
Хочет. И пробовал. Тот же мотор-сич, или инвестиции в фьючерсы кукурузные, он самый крупный покупатель украинской кукурузы. Только наша власть всегда хвостом крутила в угоду западным партнёрам.
Дещо аналогічне з Індієй.
Приїхав індус...
І не отримав дофуя ..., щоб підписатись за Україну.
Хоча))
Що під китайців-індусів, що під рфію))
Вибор зроблено давно -- під Захід.
Вони по цивілізованому))
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:24
detroytred написав:
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Тільки все це ніяким чином не заперечує думки Залужного про необхідність створення коаліції союзників
для переламу у війні з рашкою.
Коаліція. Перелам. У війні.
Ніяких сірих тонов. Все чьотко.
Капитан Очевидность.
Только где взять союзников?
Вокруг одни "партнёры".
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:26
detroytred написав:
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Було б бажання (інтерес), то отого Будапештського папірця було б з головою достатньо для підписантів.
"Було б бажання (інтерес)", то можно было бы и вообще без папірця.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:29
вот уже нашли как обелетить мужчин беженцев(инвалиды,тиса,взятка,трое детей и т.д.)
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Правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт №12093, який дозволить оплачувати штрафи за порушення військового обліку через систему Резерв+ без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування (ТЦК).
Цей механізм буде особливо зручним для українців, які перебувають за кордоном, оскільки вони зможуть погасити штраф дистанційно.
Крім того, передбачено знижку 50% при добровільній оплаті штрафу без судового розгляду. У такому разі сума складе 8500 грн замість повного розміру штрафу.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:29
Форум це місце на якому зазвичай дають по шапці.. і тільки після чарівних пендєлей- проходить зміна світогляду.
Интересный взгляд на форум.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:30
холява написав: Xenon написав:
чудеса в решете
видимо Китай почуял, что для него пахнет жареным - что США пытается перетянуть рашу от Китая к себе.
сейчас бы сделать ход конем, и в Зеленскому вместе с представителями ЕС и Бритами ехать в Китай и с ними заключать союз и гарантии безопасности!
шах и мат кацапам и штатам ))
...є ще варіянт...
Варвари звертаються до держава Україна і кажуть -все компенсуємо, все відстроємо , всі гарантії які забажаєте - а давайте об,єднаємо армії разом і проїдемось до Ла-Манша ....)))
з чеченцями спрацювало
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