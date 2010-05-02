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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 75
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:18

  Xenon написав:..........
а что в этом мире есть не "просто бумажка" ?
фактически все мировые договора между странами - это "бумажки", которые в случае форсмажора (война!), не будут иметь никакой силы; т.к. не существует мирового полицейского и судьи которые накажут виновного; особенно если наказывать нужно государство обладающее ЯО.
Не совсем так. Но когда это зависит от воли одного человека...
А серьёзные союзы заключаются обычно не из "моральных побуждений", а из взаимной выгоды.
попробовать заинтересовать Китай.
например предложить сделку по добыче редкоземельных ископаемых ;)
У Китая этих редкоземельных... вагон и маленькая тележка.
Да и почти всего остального хватает.
А зерно им всё равно, у кого покупать - у Украины или, в случае полного поражения, у РФ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:19

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:А Китай этого хочет?


Хочет. И пробовал. Тот же мотор-сич, или инвестиции в фьючерсы кукурузные, он самый крупный покупатель украинской кукурузы. Только наша власть всегда хвостом крутила в угоду западным партнёрам.
Мотор-сич не стоит того, чтобы вмешиваться в нашу войну, а о зерне я уже написал. Купить Мотор-сич не тоже самое, что взять Украину под защиту. И подозреваю, что им был нужен не столько завод, сколько техническая документация.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 06 бер, 2025 18:22, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:20

detroytred
Спробуй визначити скільки від максимально можливого зробила Україна і Українці з лютого 2022 року по 2025 ?
моє версія -60-70% від максимально можливого
твоя? -2-5-10%...
чому я пишу такі цифра-так вони випливають з твоїх переконань
можновладці по мінімуму.. - в мене мінімум це 10 і менше % від максимуму
від населення нічого не залежить - в мене нічого це близько нуля..

То як змогли досягнути 60-70% якщо могли тільки 10% ?
Чи ризикнеш стверджувати що ми виконали всього 10% ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:21

январь 2024 перед принятием закона о мобилизации
------
"Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите воюйте, если не обеспечите", — заявил Залужный депутатам.
-------
сегодня.........
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що втрати України у війні становлять 50 тисяч загиблих і понад 300 тисяч поранених. Він наголосив, що на цьому етапі конфлікту такі цифри є критичними для обороноздатності країни.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:22

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:А Китай этого хочет?


Хочет. И пробовал. Тот же мотор-сич, или инвестиции в фьючерсы кукурузные, он самый крупный покупатель украинской кукурузы. Только наша власть всегда хвостом крутила в угоду западным партнёрам.

Дещо аналогічне з Індієй.
Приїхав індус...
І не отримав дофуя ..., щоб підписатись за Україну.

Хоча))
Що під китайців-індусів, що під рфію))

Вибор зроблено давно -- під Захід.
Вони по цивілізованому))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:24

  detroytred написав:.............
Тільки все це ніяким чином не заперечує думки Залужного про необхідність створення коаліції союзників для переламу у війні з рашкою.
Коаліція. Перелам. У війні.
Ніяких сірих тонов. Все чьотко.

Капитан Очевидность.
Только где взять союзников?
Вокруг одни "партнёры".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:26

  detroytred написав:...........
Було б бажання (інтерес), то отого Будапештського папірця було б з головою достатньо для підписантів.

"Було б бажання (інтерес)", то можно было бы и вообще без папірця.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:29

вот уже нашли как обелетить мужчин беженцев(инвалиды,тиса,взятка,трое детей и т.д.) :D
---------
Правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт №12093, який дозволить оплачувати штрафи за порушення військового обліку через систему Резерв+ без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Цей механізм буде особливо зручним для українців, які перебувають за кордоном, оскільки вони зможуть погасити штраф дистанційно.

Крім того, передбачено знижку 50% при добровільній оплаті штрафу без судового розгляду. У такому разі сума складе 8500 грн замість повного розміру штрафу.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:29

Форум це місце на якому зазвичай дають по шапці.. і тільки після чарівних пендєлей- проходить зміна світогляду.

Интересный взгляд на форум. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:30

  холява написав:
  Xenon написав:чудеса в решете
видимо Китай почуял, что для него пахнет жареным - что США пытается перетянуть рашу от Китая к себе.


сейчас бы сделать ход конем, и в Зеленскому вместе с представителями ЕС и Бритами ехать в Китай и с ними заключать союз и гарантии безопасности!
шах и мат кацапам и штатам ))

❗️Китай проти переговорів США та рф без участі України та ЄС.

Мирна угода для України не може визначатися лише між США та росією, заявив спецпредставник Китаю з європейських справ Лу Шає.

https://www.scmp.com/news/china/diploma ... e=homepage


...є ще варіянт...
Варвари звертаються до держава Україна і кажуть -все компенсуємо, все відстроємо , всі гарантії які забажаєте - а давайте об,єднаємо армії разом і проїдемось до Ла-Манша ....)))
з чеченцями спрацювало
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