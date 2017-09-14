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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1311613117131181311913120>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 75
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:30

  ЛАД написав:
Форум це місце на якому зазвичай дають по шапці.. і тільки після чарівних пендєлей- проходить зміна світогляду.

Интересный взгляд на форум. :)

в споре рождается истина
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:32

  _hunter написав:..........
Китай - _хотел_ А после потери лица - все стало сильно сложнее.

Когда это он "хотел"?
А Зеленский пробовал установить контакты с Китаем. Китай радости не высказал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:34

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україні нібито вигідне продовження війни, оскільки вся країна "живе з неї".
----------
вот как таким уродам везёт в жизни--фицо пережил покушение,рыжий фрик тоже пуля на два см в сторону и всё...а теперь нам проблемы
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:34

  konstantin kirovograd написав:
  ЛАД написав:
Форум це місце на якому зазвичай дають по шапці.. і тільки після чарівних пендєлей- проходить зміна світогляду.

Интересный взгляд на форум. :)

в споре рождается истина

в цифровую эпоху?! ещё скажите что вы шариковой ручкой сообщения пишете
(это не шутка, такой гаджет есть
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 06 бер, 2025 18:45, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:37

  Faceless написав:
барабашов написав:Faceless
Навіть у аренді це тяжко, бо не дуже багато є вільних квартир з газом у потрібній локації.
Газових духовок майже немає ніде
Та й у мікрорайонах з 12-16ти поверхівками сталінок немає як правило, а 9ти поверхівки все одно на кондиціювання вимагають влітку ЕЕ і багато.
Якщо опалення не на електриці то не розумію з приводу чого скиглити.

если официально отопление на электрике то Я бы сказа это на сегодня джек-пот)
тариф /2 с 1.10 по 1.05.
чего барабашов ноет непонятно...
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:38

Wirująświatła
ну на заборе тоже написано...так что в цифровую эпоху верить нельзя всему что вы увидите,скорее даже вообще верить нельзя.
Там могут быть новости о боевых гусях и комарах.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:38

  konstantin kirovograd написав:
  ЛАД написав:
Форум це місце на якому зазвичай дають по шапці.. і тільки після чарівних пендєлей- проходить зміна світогляду.

Интересный взгляд на форум. :)

в споре рождается истина

"дають по шапці" это спор? :shock:
Мне казалось, это иначе называется. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:43

  konstantin kirovograd написав:Wirująświatła
ну на заборе тоже написано...так что в цифровую эпоху верить нельзя всему что вы увидите,скорее даже вообще верить нельзя.
Там могут быть новости о боевых гусях и комарах.

в споре к информации добавляется чсв, что снижает её достоверность. когда мне нужно что то узнать последний к кому я пойду - к любителю споров.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:49

  Wirująświatła написав:
  konstantin kirovograd написав:Wirująświatła
ну на заборе тоже написано...так что в цифровую эпоху верить нельзя всему что вы увидите,скорее даже вообще верить нельзя.
Там могут быть новости о боевых гусях и комарах.

в споре к информации добавляется чсв, что снижает её достоверность. когда мне нужно что то узнать последний к кому я пойду - к любителю споров.

Та отож.

Це місце для обміну думками.
І не більше.

Хоча більше все ж таки є і визначено в правилах -- щось накшалт приємних обговорень.
Хто схоче може уточнити подивитись в правилах.
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:54

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:А Китай этого хочет?


Хочет. И пробовал. Тот же мотор-сич, или инвестиции в фьючерсы кукурузные, он самый крупный покупатель украинской кукурузы. Только наша власть всегда хвостом крутила в угоду западным партнёрам.
Мотор-сич не стоит того, чтобы вмешиваться в нашу войну, а о зерне я уже написал. Купить Мотор-сич не тоже самое, что взять Украину под защиту. И подозреваю, что им был нужен не столько завод, сколько техническая документация.

А он не будет вмешиваться. Китай любит когда труп врага мимо проплывёт. Щас мы тут друг друга за чубы потягаем, и дозреем до предложения от которого сложно будет отказаться. Китай имеет огромные амбиции, он своими капиталами много куда уже залез. Скандал с панамскими каналом чего только стоит. А насчёт моторсичи, технологии это хорошо, а завод под боком у ЕС и западной части РФ, куда плечо доставки неделя, в отличии от плеча с материкового китая контейнером пару месяцев, это ещё лучше. Если Трамп не угомонится, то КИтай станет альтернативным центром притяжения и для ЕС и для Украины.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 06 бер, 2025 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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