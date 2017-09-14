именно этот форум да, случайных людей здесь на ветке нет, у каждого есть какой то опыт, поэтому интересны мнения в полностью неопределенной ситуации. А в спорах смысла не вижу. Для меня такой резкий разворот трампа к путину - неожиданность. Я думал он просто скажет решайте свои проблемы сами, хлопнет дверью и выйдет из переговоров. Но нет выходить он не собирается, а это дурной признак наличия шкурного интереса. Что то они с путиным поделили. И наша капитуляция зачем то трампу тоже нужна.
именно этот форум да, случайных людей здесь на ветке нет, у каждого есть какой то опыт, поэтому интересны мнения в полностью неопределенной ситуации. А в спорах смысла не вижу. Для меня такой резкий разворот трампа к путину - неожиданность. Я думал он просто скажет решайте свои проблемы сами, хлопнет дверью и выйдет из переговоров. Но нет выходить он не собирается, а это дурной признак наличия шкурного интереса. Что то они с путиным поделили. И наша капитуляция зачем то трампу тоже нужна.
Не впевнений, що Трампу потрібна наша капітуляція.
А от наміри стосовно вигоди його сумісної дій з пу бачу такими: орбани-фіцо шатають Європу з середини, а пу - зовні. Щоб посунути продемівські сили.
В ітогє, правда, Європа може навпаки - згуртуватись... Але Трамп це поки незрозуміле нєчто)) Може той же Горбі для Штатів.
alex_dvornichenko написав:.............. А он не будет вмешиваться. Китай любит когда труп врага мимо проплывёт. ......
А если он не будет вмешиваться, так зачем к нему обращаться? Мы же говорим о сегодняшней ситуации, когда нам нужна помощь в войне или хотя бы поддержка для заключения относительно приличного мира и его сохранения в будущем. А то, что когда-то Китай может прийти с какими-то своими интересами, это совсем другой вопрос.
detroytred написав:Не впевнений, що Трампу потрібна наша капітуляція.
получив джэкпот в виде Трампа высокая вероятность что путин захочет больше, может всю Украину или страны Прибалтики. Видя как макарон больше пиарится, чем помогает, я там выложил фильм про первые дни войны, видели?