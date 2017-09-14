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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13117131181311913120>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 75
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:54

  detroytred написав:Це місце для обміну думками.
именно этот форум да, случайных людей здесь на ветке нет, у каждого есть какой то опыт, поэтому интересны мнения в полностью неопределенной ситуации. А в спорах смысла не вижу. Для меня такой резкий разворот трампа к путину - неожиданность. Я думал он просто скажет решайте свои проблемы сами, хлопнет дверью и выйдет из переговоров. Но нет выходить он не собирается, а это дурной признак наличия шкурного интереса. Что то они с путиным поделили. И наша капитуляция зачем то трампу тоже нужна.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Для меня такой резкий разворот трампа к путину

Хіба був розворот? Трамп ніколи не приховува, що захоплюється пуйлом. А від того, що колись пуйло його генієм назвав і досі всцикається як чіхуахуа
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 19:06

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Це місце для обміну думками.
именно этот форум да, случайных людей здесь на ветке нет, у каждого есть какой то опыт, поэтому интересны мнения в полностью неопределенной ситуации. А в спорах смысла не вижу. Для меня такой резкий разворот трампа к путину - неожиданность. Я думал он просто скажет решайте свои проблемы сами, хлопнет дверью и выйдет из переговоров. Но нет выходить он не собирается, а это дурной признак наличия шкурного интереса. Что то они с путиным поделили. И наша капитуляция зачем то трампу тоже нужна.

Не впевнений, що Трампу потрібна наша капітуляція.

А от наміри стосовно вигоди його сумісної дій з пу бачу такими: орбани-фіцо шатають Європу з середини, а пу - зовні.
Щоб посунути продемівські сили.

В ітогє, правда, Європа може навпаки - згуртуватись...
Але Трамп це поки незрозуміле нєчто))
Може той же Горбі для Штатів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 19:07

НАТО все

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
dumbass, краще перевірь зброю, що все було тип-топ
а воно мені шо, більше всіх надо? :lol:
Он трамп каже, що скоро буде мир через силу...


нічого скорого крім уражень наших міст не буде, Одеса 3 дні без енергії
меньше слухай трампа, воно хворе на голову вже років так 60 :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 19:08

  alex_dvornichenko написав:..............
А он не будет вмешиваться. Китай любит когда труп врага мимо проплывёт.
......

А если он не будет вмешиваться, так зачем к нему обращаться?
Мы же говорим о сегодняшней ситуации, когда нам нужна помощь в войне или хотя бы поддержка для заключения относительно приличного мира и его сохранения в будущем. А то, что когда-то Китай может прийти с какими-то своими интересами, это совсем другой вопрос.
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 19:10

  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:Для меня такой резкий разворот трампа к путину

Хіба був розворот? Трамп ніколи не приховува, що захоплюється пуйлом. А від того, що колись пуйло його генієм назвав і досі всцикається як чіхуахуа

то было его личное мнение, внешняя политика США нечто иное чтобы её менять на 180град исходя из своих личных мотивов.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 19:12

Не прошло и трех лет...

Министр обороны Германии Писториус заявил что Берлин работает над противодействием заморозки США помощи Киеву.

Он также подтвердил, что обсуждения включают потенциальный пакет в размере €3 млрд и ракеты большой дальности Taurus.
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 19:14

  detroytred написав:Не впевнений, що Трампу потрібна наша капітуляція.
получив джэкпот в виде Трампа высокая вероятность что путин захочет больше, может всю Украину или страны Прибалтики. Видя как макарон больше пиарится, чем помогает, я там выложил фильм про первые дни войны, видели?

посмотрите кто не смотрел

https://hdrezka.ag/films/documentary/70 ... -2022.html
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 06 бер, 2025 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:если официально отопление на электрике то Я бы сказа это на сегодня джек-пот)


на газе виходить 13 кубів (130грн), на електріці 100 квт-432грн при однаковій температурі в кімнаті, а ті пільгові квти, що ви написали(на 6 міс) вибираються за 20днів
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Але Трамп це поки незрозуміле нєчто))


що і досі незрозумілий, чи пізнє запалення?
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  #<1 ... 13117131181311913120>
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