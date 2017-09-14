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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 бер, 2025 19:19
ЛАД написав: alex_dvornichenko написав:
..............
А он не будет вмешиваться. Китай любит когда труп врага мимо проплывёт.
......
А если он не будет вмешиваться, так зачем к нему обращаться?
Мы же говорим о сегодняшней ситуации, когда нам нужна помощь в войне или хотя бы поддержка для заключения относительно приличного мира и его сохранения в будущем. А то, что когда-то Китай может прийти с какими-то своими интересами, это совсем другой вопрос.
сегодняшняя ситуация, ничем не отличется от прошлогодней. Болото в которой не будет победителей. И Трамп обрезал помощь, ровно в том момент когда "последний решающий рывом" под Покровском выдохся. Идёт тупой торг что будет "после". ЧТо сейчас это уже вопрос второго плана.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 19:21
Wirująświatła написав:
Для тех кому cnn - гавно, нате новости из любимой вами расии
Работу промежуточной нефтеперекачивающей станции приостановили в результате атаки БПЛА на нефтепровод в Ростовской области
3 марта БПЛА атаковали нефтепровод Куйбышев-Лисичанск, принадлежащий АО «Транснефть-Приволга» в Чертковском районе. Как выяснила ASTRA, всего по объекту пытались ударить около 20 беспилотников.
По данным источников, в результате атаки была повреждена труба для перекачки нефти, произошел разлив топлива и пожар на площади 30 кв.м. Также была приостановлена работа промежуточной нефтеперекачивающей станции ПСП-915.
Губернатор Ростовской области подтверждал атаку на нефтепровод а также на склад на территории промобъекта в селе Сохрановка. По данным ASTRA, упомянутый склад относится к Сохрановскому линейно-производственному управлению магистральных газопроводов, которое входит в ООО «Газпром Трансгаз Волгоград». Как сообщили источники, на складе повредило крышу и окна.
Ранее Генштаб ВСУ подтвердил удар по «нефтеперекачивающей инфраструктуре, задействованной в обеспечении армии», в Ростовской области.
30 метрів квадратних це потужно ( іронія) я б хотів 3000 кв метрів
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Додано: Чет 06 бер, 2025 19:22
Келлогг дал свой спич в Европе.
По крайней мере, достаточно прямо, маски скинуты:
⚫️ Стратегический интерес США – перезагрузка отношений с РФ. Нам нужны хорошие отношения с Москвой.
⚫️ США не заинтересованы в окончании войны, который "beneficial" для Украины, который дает Украине "преимущество".
⚫️ Именно потому помощь Украине остановлена, чтобы заставить Украину перестать хотеть победить.
⚫️ "Россию невозможно победить в войне на истощение, они готовы убивать сотни тысяч. Мы не можем с ними воевать, Украина должна это осознать".
⚫️ (на вопрос репортера "но это же даст РФ стимул воевать дальше") "Эм, ну ... да, нам похуй. Подпишите mineral deal и наш экономический интерес в Украине вас защитит" (повторил тезис Вэнса).
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Xenon
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Додано: Чет 06 бер, 2025 19:26
барабашов написав: Прохожий написав: барабашов написав:
И когда ... наконец то подешевеет ЭЭ хотя бы для домов, где всё на электрике?
в принципе это решаемо прямо сейчас
самостоятельно
если есть хозяин в доме
особенно если это пентхауз)))
Огласите пути решения
Особенно для квартир в 16ти этажках с балконами на север и северо-запад
Продать и уехать за город в село где колодец костер печка погреб картошка курьі и так далее
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Додано: Чет 06 бер, 2025 19:27
Xenon написав:
Келлогг дал свой спич в Европе.
По крайней мере, достаточно прямо, маски скинуты:
⚫️ Стратегический интерес США – перезагрузка отношений с РФ. Нам нужны хорошие отношения с Москвой.
⚫️ США не заинтересованы в окончании войны, который "beneficial" для Украины, который дает Украине "преимущество".
⚫️ Именно потому помощь Украине остановлена, чтобы заставить Украину перестать хотеть победить.
⚫️ "Россию невозможно победить в войне на истощение, они готовы убивать сотни тысяч. Мы не можем с ними воевать, Украина должна это осознать".
⚫️ (на вопрос репортера "но это же даст РФ стимул воевать дальше") "Эм, ну ... да, нам похуй. Подпишите mineral deal и наш экономический интерес в Украине вас защитит" (повторил тезис Вэнса).
напоминает пакт молотова-риббентропа.
чем закончилось всё знают)
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Додано: Чет 06 бер, 2025 19:31
prodigy написав: Banderlog написав: prodigy написав:
dumbass, краще перевірь зброю, що все було тип-топ
а воно мені шо, більше всіх надо?
Он трамп каже, що скоро буде мир через силу...
нічого скорого крім уражень наших міст не буде, Одеса 3 дні без енергії
меньше слухай трампа, воно хворе на голову вже років так 60
не згоден.
Він 2 рази став президентом сша,і один раз майже став. Відступив бо не хотів кровопролиття.
Наврятчи всі в європі так всполошились якби він не серйозно.
Хрест на чолі Марко Рубіо бачили?
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Додано: Чет 06 бер, 2025 19:33
Wirująświatła написав: Faceless написав: Wirująświatła написав:
Для меня такой резкий разворот трампа к путину
Хіба був розворот? Трамп ніколи не приховува, що захоплюється пуйлом. А від того, що колись пуйло його генієм назвав і досі всцикається як чіхуахуа
то было его личное мнение, внешняя политика США нечто иное чтобы её менять на 180град исходя из своих личных мотивов.
Уже внешняя политика США изменилась на 180 градусов и это сделал Трамп, сам, без ансамбля
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Додано: Чет 06 бер, 2025 19:33
prodigy написав: detroytred написав:
Але Трамп це поки незрозуміле нєчто))
що і досі незрозумілий, чи пізнє запалення?
Скорострєл?
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Додано: Чет 06 бер, 2025 19:37
yama написав: барабашов написав: Прохожий написав:
в принципе это решаемо прямо сейчас
самостоятельно
если есть хозяин в доме
особенно если это пентхауз)))
Огласите пути решения
Особенно для квартир в 16ти этажках с балконами на север и северо-запад
Продать и уехать за город в село где колодец костер печка погреб картошка курьі и так далее
Вручную из колодца воду тяжело таскать
Костер, печка - необходимо заготовить дров. Купить дрова или самому нарубить закупленное на дрова
Курей нужно несколько десятков и кормить их чем-то нужно.
И кушают они немало
А без корма, они почему-то не растут
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Додано: Чет 06 бер, 2025 19:38
Кто там в НАТО сильно рвется, но зачем?
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