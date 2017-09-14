Келлогг дал свой спич в Европе.



По крайней мере, достаточно прямо, маски скинуты:



⚫️ Стратегический интерес США – перезагрузка отношений с РФ. Нам нужны хорошие отношения с Москвой.

⚫️ США не заинтересованы в окончании войны, который "beneficial" для Украины, который дает Украине "преимущество".

⚫️ Именно потому помощь Украине остановлена, чтобы заставить Украину перестать хотеть победить.

⚫️ "Россию невозможно победить в войне на истощение, они готовы убивать сотни тысяч. Мы не можем с ними воевать, Украина должна это осознать".

⚫️ (на вопрос репортера "но это же даст РФ стимул воевать дальше") "Эм, ну ... да, нам похуй. Подпишите mineral deal и наш экономический интерес в Украине вас защитит" (повторил тезис Вэнса).