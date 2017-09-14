detroytred написав:Не впевнений, що Трампу потрібна наша капітуляція.
получив джэкпот в виде Трампа высокая вероятность что путин захочет больше, может всю Украину или страны Прибалтики. Видя как макарон больше пиарится, чем помогает, я там выложил фильм про первые дни войны, видели?
Справа не в пу, а в Європі!!!!!!!!!!!!!!! І в Україні!!!!!!!!!!!!!
Трамп виставив рахунок --- лягаєте під мене (сплачуєте мені відповідну ціну - політичну і економічну), то захищу. Не лягаєте, то йдіть лісом. Пу загоняє... І буде загоняти.
Європа (і ми) гадають поки самі впоратися (зажлобили платити!!!). Це їх, наш вибір.
А Трампу пох. За будь-якого розкладу.
Точка неповернення для Європи і для нас не пройдена. Пу гонить... Трамп чекає. Обом вигідний такий сценарій. Європейським політикам ПОКИ теж. Вони на тлі зовнішнього ворога укріплюють своє особисте становище.
А до якої межі дограються всі - це ? Якщо Європа зможе вспіти об'єднатися та опотужнитися)), то в дамках. Якщо ні, то отимєют її обидва...
Простіше: Європа теж вирішила зіграти в казіно. Трамп усім, усім виставив аукціон. Поки виграє пу.... Але лоти не зняті. Ще не зняті. Точка неповернення ще не пройдена.
І да, по нам лот про "рідкоземи" -- це лише в оплату минулого, минулої помічі. І щоб з нами ще хоч якось далі співпрацювали. А для майбутнього захисту, повного захисту Трамп передав оту першу угоду, яку привіз в Київ мінфін Бессент. І там ціна була, що наші опупіли... І відповіли пінком... на повишєних тонах розмовляли Зе і Бессент.
Ну це наш вибір. Суто наш вибір. Трамп продавець... і властен висунути будь-яку ціну.
Феррарі (повний захист від Трампа) і коштує, як Ферарі. Там не те що активи, ще нирки треба додавати.
Йти в похід за Ферарі, але погоджуватися сплатити по ціннику Лайноса...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 06 бер, 2025 20:04, всього редагувалось 1 раз.
На нашей памяти Трамп минимум в третий раз грозит ХАМАСу всеми немыслимыми карами. Он грозил до своего президентства, он грозил во время своего президентства. Все уже понимают, что его угрозы - это просто сотрясение воздуха. Однако заметьте, что Трамп постепенно умнеет! Он уже грозит всеми карами аккуратно, прямо не подставляясь.
Помните в прошлый раз как неудобно получилось? Трамп заявил, что если ХАМАС к субботе не вернет всех заложников, то разверзнется Ад. А когда никаких заложников к указанной дате не вернули, у него стали аккуратно интересоваться, где же тот самый Ад, Трамп тогда заявил, что это Ад и Израиль - в том смысле, что это пусть Израиль решает, что им устроить. Грозил Трамп, а решает пусть Израиль - удобно, конечно, но понятно, что Трамп выставил себя идиотом. Потому что если ты такой из себя весь грозный ПРЕЗИДЕНТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ (Трамп это всегда пишет капслоком), то твои угрозы должны стоить чуть больше, чем буковки в твоей социальной сети.
detroytred написав:Якщо Європа зможе вспіти об'єднатися та опотужнитися)), то в дамках. Якщо ні, то отимєют її обидва...
Будучи одним из самых высокопоставленных военных украинского происхождения, при Временном правительстве Скоропадский получил задание преобразовать вверенный ему в 1917 году 34-й армейский корпус в составе Юго-Западного фронта в национально-украинское общевойсковое соединение. После Октябрьской революции генералу пришлось выбирать между большевиками и провозглашенной Украинской народной республикой, руководители которой взяли курс на независимость. Альянс Скоропадского с националистами не сложился. Идеологические различия с новой властью оказались слишком значительными. Для Петлюры и других лидеров УНР генерал представлялся олицетворением старого, неугодного им режима.
«Петлюра все туже затягивал петлю вокруг Киева. Тогда гетман Скоропадский выпустил приказ о мобилизации всех без исключения мужчин от 18 до 35 лет. За неявку мобилизованных должны были отвечать своей головой коменданты домов. В приказе просто было сказано, что в случае «сокрытия» мужчин этого возраста коменданты домов будут беспощадно расстреливаться, — писал Паустовский.
Гетманская армия массово дезертировала и пополняла ряды войск Директории. Категорическое неприятие у этнических украинцев вызвало решение Скоропадского назначить главнокомандующим очень популярного среди русских офицеров генерала, деникинского представителя в Киеве Федора Келлера по прозвищу «Первая шашка России».
На стороне Украинской державы в решающий момент выступили лишь порядка 3 тыс. русских офицеров и юнкеров – менее трети от проживавших тогда в Киеве. Трагедия этих людей описана в булгаковской «Белой гвардии». Превосходившие обороняющихся более чем в десять раз петлюровцы взяли город штурмом, после чего на улицах начались массовые зверские расправы над не успевшими снять погоны и спрятаться офицерами и юнкерами. 14 декабря немцы заключили с УНР договор о нейтралитете, и резня только усилилась. К 20:00 Киев уже полностью контролировали войска Директории.
«Петлюра не обманул ожиданий киевских горничных, торговок, гувернанток и лавочников. Он действительно въехал в завоеванный город на довольно смирном белом коне. Единственное украшение — кривая запорожская сабля, взятая, очевидно, из музея, — била его по ляжкам.
Около 14:00 Скоропадский подписал манифест об отречении и спешно бежал, переодевшись в немецкую форму.
konstantin kirovograd написав:"Відлов" людей для відправки на фронт - це тиранія, — Залужний --------- это пздц
Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що «виловлювання людей для відправки на фронт» є проявом тиранії. Ці слова він виголосив в контексті того, як Росія може поповнити свої збройні сили в майбутньому.
konstantin kirovograd написав:"Відлов" людей для відправки на фронт - це тиранія, — Залужний --------- это пздц
Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що «виловлювання людей для відправки на фронт» є проявом тиранії. Ці слова він виголосив в контексті того, як Росія може поповнити свої збройні сили в майбутньому.
Що із цього є пздц? Поясніть.
так я про это...он сказал что это в сосии такое и там терания