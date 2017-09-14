Будучи одним из самых высокопоставленных военных украинского происхождения, при Временном правительстве Скоропадский получил задание преобразовать вверенный ему в 1917 году 34-й армейский корпус в составе Юго-Западного фронта в национально-украинское общевойсковое соединение. После Октябрьской революции генералу пришлось выбирать между большевиками и провозглашенной Украинской народной республикой, руководители которой взяли курс на независимость. Альянс Скоропадского с националистами не сложился. Идеологические различия с новой властью оказались слишком значительными. Для Петлюры и других лидеров УНР генерал представлялся олицетворением старого, неугодного им режима.



«Петлюра все туже затягивал петлю вокруг Киева. Тогда гетман Скоропадский выпустил приказ о мобилизации всех без исключения мужчин от 18 до 35 лет. За неявку мобилизованных должны были отвечать своей головой коменданты домов. В приказе просто было сказано, что в случае «сокрытия» мужчин этого возраста коменданты домов будут беспощадно расстреливаться, — писал Паустовский.



Гетманская армия массово дезертировала и пополняла ряды войск Директории. Категорическое неприятие у этнических украинцев вызвало решение Скоропадского назначить главнокомандующим очень популярного среди русских офицеров генерала, деникинского представителя в Киеве Федора Келлера по прозвищу «Первая шашка России».



На стороне Украинской державы в решающий момент выступили лишь порядка 3 тыс. русских офицеров и юнкеров – менее трети от проживавших тогда в Киеве. Трагедия этих людей описана в булгаковской «Белой гвардии». Превосходившие обороняющихся более чем в десять раз петлюровцы взяли город штурмом, после чего на улицах начались массовые зверские расправы над не успевшими снять погоны и спрятаться офицерами и юнкерами. 14 декабря немцы заключили с УНР договор о нейтралитете, и резня только усилилась. К 20:00 Киев уже полностью контролировали войска Директории.



«Петлюра не обманул ожиданий киевских горничных, торговок, гувернанток и лавочников. Он действительно въехал в завоеванный город на довольно смирном белом коне. Единственное украшение — кривая запорожская сабля, взятая, очевидно, из музея, — била его по ляжкам.



Около 14:00 Скоропадский подписал манифест об отречении и спешно бежал, переодевшись в немецкую форму.



