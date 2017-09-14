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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 бер, 2025 20:15
konstantin kirovograd, типу там бачу, а в себе чомусь такого не бачу. Зрозумів.
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Striker
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Додано: Чет 06 бер, 2025 20:16
Striker написав:konstantin kirovograd
, типу там бачу, а в себе чомусь такого не бачу. Зрозумів.
предвыборная компания началась
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konstantin kirovograd
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Додано: Чет 06 бер, 2025 20:16
Трамп намерен изменить формат участия США в НАТО. Он планирует отказаться от обязательной защиты союзников в случае нападения на них, сообщает NBC News.
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Faceless
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Додано: Чет 06 бер, 2025 20:18
Faceless написав:
Трамп намерен изменить формат участия США в НАТО. Он планирует отказаться от обязательной защиты союзников в случае нападения на них, сообщает NBC News.
короче то о чём говорили что путин и си хотят поменять мировой устой через войну в Украине получается свершилось.
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konstantin kirovograd
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Додано: Чет 06 бер, 2025 20:18
Faceless написав:
Трамп намерен изменить формат участия США в НАТО. Он планирует отказаться от обязательной защиты союзников в случае нападения на них, сообщает NBC News.
Литве, Латвии, Эстонии нужно уже начинать готовиться. Ещё вчера
Трамп чётко работает на интересы Путина
Вместо
Make America Great Again
он сделает
Make America Grave Again
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 06 бер, 2025 20:20, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 20:18
konstantin kirovograd написав:
"Відлов" людей для відправки на фронт - це тиранія, — Залужний
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это пздц
Це звичайні українські політичні реалії, без принципів, переконань, та врешті решт-бачення майбутнього. Непридатний за ВЛК генерал з Лондона, який мав всю повноту повноважень, починає розповідати як би він переміг, та що хто повинен був зробити. Якщо йому порадили йти в президенти, то чи розуміє своєю однією ізвіліною від фуражки, що він буде повинен чмокнути путіна в сраку та віддати теріторії та взяти курс на тайгу
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d44
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Додано: Чет 06 бер, 2025 20:19
konstantin kirovograd написав:
"Відлов" людей для відправки на фронт - це тиранія, — Залужний
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это пздц
я и еще один форумчанин тут как то писали, кто предложит наказать тцкашников тот и следующий президент. Зеленский сам себя переиграл, он думал отлично, тцк обнуляют рейтинг Сырского, а обнулился рейтинг Зеленского.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 06 бер, 2025 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 20:20
d44 написав: konstantin kirovograd написав:
"Відлов" людей для відправки на фронт - це тиранія, — Залужний
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это пздц
Це звичайні українські політичні реалії, без принципів, переконань, та врешті решт-бачення майбутнього. Непридатний за ВЛК генерал з Лондона, який мав всю повноту повноважень, починає розповідати як би він переміг, та що хто повинен був зробити. Якщо йому порадили йти в президенти, то чи розуміє своєю однією ізвіліною від фуражки, що він буде повинен чмокнути путіна в сраку та віддати теріторії та взяти курс на тайгу
да конечно пропетлял он через влк некрасиво.
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konstantin kirovograd
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Додано: Чет 06 бер, 2025 20:21
konstantin kirovograd написав: d44 написав: konstantin kirovograd написав:
"Відлов" людей для відправки на фронт - це тиранія, — Залужний
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это пздц
Це звичайні українські політичні реалії, без принципів, переконань, та врешті решт-бачення майбутнього. Непридатний за ВЛК генерал з Лондона, який мав всю повноту повноважень, починає розповідати як би він переміг, та що хто повинен був зробити. Якщо йому порадили йти в президенти, то чи розуміє своєю однією ізвіліною від фуражки, що він буде повинен чмокнути путіна в сраку та віддати теріторії та взяти курс на тайгу
да конечно пропетлял он через влк некрасиво.
Он или его ?
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pesikot
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Додано: Чет 06 бер, 2025 20:23
pesikot хотя может заставили---там если помните зама его взорвали подарком с гранатами дома...политика такая штука,сожрут не подавяться
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konstantin kirovograd
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