konstantin kirovograd написав:"Відлов" людей для відправки на фронт - це тиранія, — Залужний --------- это пздц
Це звичайні українські політичні реалії, без принципів, переконань, та врешті решт-бачення майбутнього. Непридатний за ВЛК генерал з Лондона, який мав всю повноту повноважень, починає розповідати як би він переміг, та що хто повинен був зробити. Якщо йому порадили йти в президенти, то чи розуміє своєю однією ізвіліною від фуражки, що він буде повинен чмокнути путіна в сраку та віддати теріторії та взяти курс на тайгу
Трохи не так. Курс на тайгу він не брав і не збирається брати. Тому він і Лондоні.
А от стосовно територій - розуміє. Бо на отій зустрічі вскольз, але пролунало про "поступку територіями". Якщо вам зручно формулювати це, як *чмокнути в сраку*, то в нього мабуть інше визначення цього дійства))
Ще раз: в нього було головне -- визначитися зі стратегією політично. Тобто якщо визначаться, що понад усе перемога..., то тоді вже військове командування дасть на підставі саме цієї мети що йому потрібно для реалізації.
Якщо мету чітко не визначено ..., то і від Гк-Гш відповідно ні бу, ні ме. Справляються, як можуть --- а саме: бандерлоги отак і з отаким забезпеченням справляються. Герої...
А нарід по кахфе і придивляється до кущів троянд... В мене знайомий тисяч на 80 закупив... Ляпота...
Вся фішка комедії між політиками і всл (можновладцями, а не пересічними), що перші, не беручи на себе відповідальність, просто питають або "ставлять стратегічні завдання зробити ДОБРЕ". Що апріорі не є і не може бути підставою для рішень військовими.
Такий же трюк робив Турчинов з своїми наказами "дозволяю стріляти" та "захищайте країну".
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 06 бер, 2025 20:39, всього редагувалось 1 раз.
... Просто, не желая того в моменте, став субъектом (СНОВА оказав сопротивление очередному вторжению и порабощению), Украина перетянула внимание на себя, а затем на нее и ответственность с радостью перевалили, типа это она и должна воевать со сверхдержавой, и её союзниками, осью мирового зла. Да, Украина нужна России как таковая, как самостоятельный объект, но в данном случае это сужение контекста, пожалуйста, не ведитесь. Если бы она сдалась за три дня, фронты были бы сейчас совсем в другой географии, а Украина была бы в глубоком тылу России, о ней давно бы забыли. И Украина, кстати, не представитель западного мира. Это "западный" мир ее как бы крышанул изначально. Строго говоря, она и не часть конструкции Запада, не успела ею стать, а в глобальной рейдерской схеме предполагалась просто иллюстрацией демо-террора Путина, он ей намеревался показать Западу, что с ним будет, если не подчинится. В принципе показал. Просто попутно выяснилось, что Украина субъект, причем единственный субъект, то есть она и есть свободный мир в одном лице, в том смысле, что единственная борется за свободу. То есть она тоже кое-что показала, чего не оказалось у остальных. То есть объективно не самый слабый, а самый сильный (можно сказать, к сожалению, ведь другие оказались слабыми) игрок. И что с этим делать? Многие украинцы думают, что лучше бы и не надо было высовываться. Допустим (хотя это совершенно абстрактная ситуация), но теперь это не открутить. Украина теперь - ключевой элемент мироустройства. И закладной и зАмковый камень мира, по сути, изнемогающий, накренившийся Атлант. Боролись за себя, а встали в основе всего. А не самый слабый и легко устранимый из конструкции элемент, как у Мовчана. Он, как оказалось, единственно неустранимый. Случайно выяснилось, увы. То есть с темы не съехать прежде всего ВСЕМУ МИРУ. Технически невозможно. Слить Украину - фундаментально слить себя, сломать свой фундамент. Таким образом, этот мой расклад и месседж - не для Украины, её положение как раз совершенно статично в двух вариантах, она либо стоит, либо рушится, а для тех, кто должен поддержать Атланта, спасая тем от обрушения СЕБЯ. UPD/ Коллеги. Обычное пояснение: Это НЕ ПРО МОВЧАНА. Он просто ифлюэнсер, биобот. Я лишь взял у него типовой рашистский темник для разбора и своих выводов.
Такі справи, панове Атланти...
"что единственная борется за свободу" із закритими кордноми, такий собі "Острів Свободи" із братами Кастро та Чєгєварою
Banderlog написав:Тим часом починають висилку українців з сша https://t.me/c/1198589840/111008 Так що в куляби і кулявлоби є шанси повоювати лопатою
вы насколько помню жаловались на приступы диареи так может начать с гигиены, для начала информационной
"Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала фейком інформацію, що з’явилась у ЗМІ, про наміри адміністрації президента Дональда Трампа скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців, які втекли від війни з Росією." https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/6/7501609/