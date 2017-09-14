Додано: Чет 06 бер, 2025 20:32

d44 написав: konstantin kirovograd написав: "Відлов" людей для відправки на фронт - це тиранія, — Залужний

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это пздц "Відлов" людей для відправки на фронт - це тиранія, — Залужний---------это пздц Це звичайні українські політичні реалії, без принципів, переконань, та врешті решт-бачення майбутнього. Непридатний за ВЛК генерал з Лондона, який мав всю повноту повноважень, починає розповідати як би він переміг, та що хто повинен був зробити. Якщо йому порадили йти в президенти, то чи розуміє своєю однією ізвіліною від фуражки, що він буде повинен чмокнути путіна в сраку та віддати теріторії та взяти курс на тайгу Це звичайні українські політичні реалії, без принципів, переконань, та врешті решт-бачення майбутнього. Непридатний за ВЛК генерал з Лондона, який мав всю повноту повноважень, починає розповідати як би він переміг, та що хто повинен був зробити. Якщо йому порадили йти в президенти, то чи розуміє своєю однією ізвіліною від фуражки, що він буде повинен чмокнути путіна в сраку та віддати теріторії та взяти курс на тайгу

Трохи не так.Курс на тайгу він не брав і не збирається брати.Тому він і Лондоні.А от стосовно територій - розуміє.Бо на отій зустрічі вскольз, але пролунало про "поступку територіями".Якщо вам зручно формулювати це, як *чмокнути в сраку*, то в нього мабуть інше визначення цього дійства))Ще раз: в нього було головне -- визначитися зі стратегією політично.Тобто якщо визначаться, що понад усе перемога..., то тоді вже військове командування дасть на підставі саме цієї мети що йому потрібно для реалізації.Якщо мету чітко не визначено ..., то і від Гк-Гш відповідно ні бу, ні ме. Справляються, як можуть --- а саме: бандерлоги отак і з отаким забезпеченням справляються.Герої...А нарід по кахфе і придивляється до кущів троянд...В мене знайомий тисяч на 80 закупив... Ляпота...Вся фішка комедії між політиками і всл (можновладцями, а не пересічними), що перші, не беручи на себе відповідальність, просто питають або "ставлять стратегічні завдання зробити ДОБРЕ".Що апріорі не є і не може бути підставою для рішень військовими.Такий же трюк робив Турчинов з своїми наказами "дозволяю стріляти" та "захищайте країну".