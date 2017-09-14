Евгений Юрьев



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Просто, не желая того в моменте, став субъектом (СНОВА оказав сопротивление очередному вторжению и порабощению), Украина перетянула внимание на себя, а затем на нее и ответственность с радостью перевалили, типа это она и должна воевать со сверхдержавой, и её союзниками, осью мирового зла.

Да, Украина нужна России как таковая, как самостоятельный объект, но в данном случае это сужение контекста, пожалуйста, не ведитесь.

Если бы она сдалась за три дня, фронты были бы сейчас совсем в другой географии, а Украина была бы в глубоком тылу России, о ней давно бы забыли.

И Украина, кстати, не представитель западного мира. Это "западный" мир ее как бы крышанул изначально.

Строго говоря, она и не часть конструкции Запада, не успела ею стать, а в глобальной рейдерской схеме предполагалась просто иллюстрацией демо-террора Путина, он ей намеревался показать Западу, что с ним будет, если не подчинится. В принципе показал.

Просто попутно выяснилось, что Украина субъект, причем единственный субъект, то есть она и есть свободный мир в одном лице, в том смысле, что единственная борется за свободу.

То есть она тоже кое-что показала, чего не оказалось у остальных. То есть объективно не самый слабый, а самый сильный (можно сказать, к сожалению, ведь другие оказались слабыми) игрок.

И что с этим делать? Многие украинцы думают, что лучше бы и не надо было высовываться. Допустим (хотя это совершенно абстрактная ситуация), но теперь это не открутить.

Украина теперь - ключевой элемент мироустройства. И закладной и зАмковый камень мира, по сути, изнемогающий, накренившийся Атлант.

Боролись за себя, а встали в основе всего .

А не самый слабый и легко устранимый из конструкции элемент, как у Мовчана. Он, как оказалось, единственно неустранимый. Случайно выяснилось, увы.

То есть с темы не съехать прежде всего ВСЕМУ МИРУ. Технически невозможно.

Слить Украину - фундаментально слить себя, сломать свой фундамент.

Таким образом, этот мой расклад и месседж - не для Украины, её положение как раз совершенно статично в двух вариантах, она либо стоит, либо рушится, а для тех, кто должен поддержать Атланта, спасая тем от обрушения СЕБЯ.

UPD/ Коллеги. Обычное пояснение: Это НЕ ПРО МОВЧАНА. Он просто ифлюэнсер, биобот. Я лишь взял у него типовой рашистский темник для разбора и своих выводов.

