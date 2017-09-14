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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 бер, 2025 21:08
andrijk777 написав: Xenon написав:
попробовать заинтересовать Китай.
например предложить сделку по добыче редкоземельных ископаемых
Ось також задаю це питання.
Чого Зеленський не пробує пробитись в Китай? Він взагалі про Китай нічого не говорить. Чому?
Може Китай його давно відшив, попередивши що він "за РФ" і крапка.
Колобок: від діда втік, від баби втік ...
Лисичка: погано чую...
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flyman
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Додано: Чет 06 бер, 2025 21:12
делают всё чтобы обнулить зеленского
«Украинцы сами виноваты в том, что США ограничили им доступ к разведданным и прекратили поддержку». Такое заявление сделал спецпредставитель США по Украине Келлог в эфире телеканала GNB2.
По его словам, Зеленского предупреждали, что «никто не противоречит президенту США в Овальном кабинете» и что переговоры будут после соглашения, а «он не захотел». Келлог также сказал, что «Украина и Россия должны помириться при любых условиях».
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Додано: Чет 06 бер, 2025 21:13
Bobua написав:
Евгений Юрьев
...
Просто, не желая того в моменте, став субъектом (СНОВА оказав сопротивление очередному вторжению и порабощению), Украина перетянула внимание на себя, а затем на нее и ответственность с радостью перевалили, типа это она и должна воевать со сверхдержавой, и её союзниками, осью мирового зла.
Да, Украина нужна России как таковая, как самостоятельный объект, но в данном случае это сужение контекста, пожалуйста, не ведитесь.
Если бы она сдалась за три дня, фронты были бы сейчас совсем в другой географии, а Украина была бы в глубоком тылу России, о ней давно бы забыли.
И Украина, кстати, не представитель западного мира. Это "западный" мир ее как бы крышанул изначально.
Строго говоря, она и не часть конструкции Запада, не успела ею стать, а в глобальной рейдерской схеме предполагалась просто иллюстрацией демо-террора Путина, он ей намеревался показать Западу, что с ним будет, если не подчинится. В принципе показал.
Просто попутно выяснилось, что Украина субъект, причем единственный субъект, то есть она и есть свободный мир в одном лице, в том смысле, что единственная борется за свободу.
То есть она тоже кое-что показала, чего не оказалось у остальных. То есть объективно не самый слабый, а самый сильный (можно сказать, к сожалению, ведь другие оказались слабыми) игрок.
И что с этим делать? Многие украинцы думают, что лучше бы и не надо было высовываться. Допустим (хотя это совершенно абстрактная ситуация), но теперь это не открутить.
Украина теперь - ключевой элемент мироустройства. И закладной и зАмковый камень мира, по сути, изнемогающий, накренившийся Атлант.
Боролись за себя, а встали в основе всего.
А не самый слабый и легко устранимый из конструкции элемент, как у Мовчана. Он, как оказалось, единственно неустранимый. Случайно выяснилось, увы.
То есть с темы не съехать прежде всего ВСЕМУ МИРУ. Технически невозможно.
Слить Украину - фундаментально слить себя, сломать свой фундамент.
Таким образом, этот мой расклад и месседж - не для Украины, её положение как раз совершенно статично в двух вариантах, она либо стоит, либо рушится, а для тех, кто должен поддержать Атланта, спасая тем от обрушения СЕБЯ.
UPD/ Коллеги. Обычное пояснение: Это НЕ ПРО МОВЧАНА. Он просто ифлюэнсер, биобот. Я лишь взял у него типовой рашистский темник для разбора и своих выводов.
Такі справи, панове Атланти...
Це ризик.
Реальний ризик.
З тієї ж серії, що про ядрьону зброю.
Жодному з гравців не потрібна поява нового суб'єкту.
Жодному.
Тому або в ослабленому стані під когось, або розпад.
Гадаю, що саме це може було причиною, що Захід не бажав, не бачив саме Перемоги (України).
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detroytred
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Додано: Чет 06 бер, 2025 21:32
flyman муха ты искусственным интеллектом доволен?
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Додано: Чет 06 бер, 2025 21:33
На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии будут основы сделки по урегулированию конфликта и 6-месячное перемирие, сообщил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Уиткофф.
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Xenon
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Додано: Чет 06 бер, 2025 21:36
Xenon написав:
На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии будут основы сделки по урегулированию конфликта и 6-месячное перемирие, сообщил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Уиткофф.
Будут, основы, сделки ...
Может и не будут
Может и не основы
Может и не сделки
Но будут ...
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 06 бер, 2025 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 21:36
Xenon написав:
На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии будут основы сделки по урегулированию конфликта и 6-месячное перемирие, сообщил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Уиткофф.
зачем США и Украине встречаться аж в Саудовской Аравии , мы вроде не воюем, в Киев не могут приехать?
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Додано: Чет 06 бер, 2025 21:42
pesikot написав: Xenon написав:
На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии будут основы сделки по урегулированию конфликта и 6-месячное перемирие, сообщил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Уиткофф.
Будут, основы, сделки ...
Может и не будут
Может и не основы
Может и не сделки
Но будут ...
6 місячне перемирря для проведення виборів.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 21:46
pesikot написав: d44 написав: detroytred написав:
Ще раз: в нього було головне -- визначитися зі стратегією політично.
Ну зрозуміло, у Криму у 2014 політична стратегія була здатися без бою - армія сказала "Єсть". От і зараз армія не розуміє що їм робити (за словам Залужного) ще з 22-го
Як в головах таке гімно поєднується ...
Крим здали в 2014 році - фу-фу-фу, d44 особисто б не здав
Зараз намагаються здати Україну - це правильно, потрібні "перемовини"
ІЧСХ, про путіна, як винуватця подій, що 2014 року, що 2022 року - ні слова
мова була про Залужного, а не про перемовини чи путіна
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Додано: Чет 06 бер, 2025 22:00
d44 написав: pesikot написав: d44 написав:
Ну зрозуміло, у Криму у 2014 політична стратегія була здатися без бою - армія сказала "Єсть". От і зараз армія не розуміє що їм робити (за словам Залужного) ще з 22-го
Як в головах таке гімно поєднується ...
Крим здали в 2014 році - фу-фу-фу, d44 особисто б не здав
Зараз намагаються здати Україну - це правильно, потрібні "перемовини"
ІЧСХ, про путіна, як винуватця подій, що 2014 року, що 2022 року - ні слова
мова була про Залужного, а не про перемовини чи путіна
Оце і погано, що ти не бачишь Путіна
Хоча і пишешь про події 2014 року
А бачишь Залужного
Це Залужний на Крим напав чи Путін ?
Просте запитання, на яке ти не маєшь відповіді
А далі, твоє все - пустопорожне
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 06 бер, 2025 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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