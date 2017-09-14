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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1312213123131241312513126>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 76
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 21:08

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:попробовать заинтересовать Китай.
например предложить сделку по добыче редкоземельных ископаемых ;)

Ось також задаю це питання.
Чого Зеленський не пробує пробитись в Китай? Він взагалі про Китай нічого не говорить. Чому?
Може Китай його давно відшив, попередивши що він "за РФ" і крапка.

Колобок: від діда втік, від баби втік ...
Лисичка: погано чую...
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 21:12

п**дец продолжается

делают всё чтобы обнулить зеленского
«Украинцы сами виноваты в том, что США ограничили им доступ к разведданным и прекратили поддержку». Такое заявление сделал спецпредставитель США по Украине Келлог в эфире телеканала GNB2.
По его словам, Зеленского предупреждали, что «никто не противоречит президенту США в Овальном кабинете» и что переговоры будут после соглашения, а «он не захотел». Келлог также сказал, что «Украина и Россия должны помириться при любых условиях».
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 21:13

  Bobua написав:
Евгений Юрьев

...
Просто, не желая того в моменте, став субъектом (СНОВА оказав сопротивление очередному вторжению и порабощению), Украина перетянула внимание на себя, а затем на нее и ответственность с радостью перевалили, типа это она и должна воевать со сверхдержавой, и её союзниками, осью мирового зла.
Да, Украина нужна России как таковая, как самостоятельный объект, но в данном случае это сужение контекста, пожалуйста, не ведитесь.
Если бы она сдалась за три дня, фронты были бы сейчас совсем в другой географии, а Украина была бы в глубоком тылу России, о ней давно бы забыли.
И Украина, кстати, не представитель западного мира. Это "западный" мир ее как бы крышанул изначально.
Строго говоря, она и не часть конструкции Запада, не успела ею стать, а в глобальной рейдерской схеме предполагалась просто иллюстрацией демо-террора Путина, он ей намеревался показать Западу, что с ним будет, если не подчинится. В принципе показал.
Просто попутно выяснилось, что Украина субъект, причем единственный субъект, то есть она и есть свободный мир в одном лице, в том смысле, что единственная борется за свободу.
То есть она тоже кое-что показала, чего не оказалось у остальных. То есть объективно не самый слабый, а самый сильный (можно сказать, к сожалению, ведь другие оказались слабыми) игрок.
И что с этим делать? Многие украинцы думают, что лучше бы и не надо было высовываться. Допустим (хотя это совершенно абстрактная ситуация), но теперь это не открутить.
Украина теперь - ключевой элемент мироустройства. И закладной и зАмковый камень мира, по сути, изнемогающий, накренившийся Атлант.
Боролись за себя, а встали в основе всего.
А не самый слабый и легко устранимый из конструкции элемент, как у Мовчана. Он, как оказалось, единственно неустранимый. Случайно выяснилось, увы.
То есть с темы не съехать прежде всего ВСЕМУ МИРУ. Технически невозможно.
Слить Украину - фундаментально слить себя, сломать свой фундамент.
Таким образом, этот мой расклад и месседж - не для Украины, её положение как раз совершенно статично в двух вариантах, она либо стоит, либо рушится, а для тех, кто должен поддержать Атланта, спасая тем от обрушения СЕБЯ.
UPD/ Коллеги. Обычное пояснение: Это НЕ ПРО МОВЧАНА. Он просто ифлюэнсер, биобот. Я лишь взял у него типовой рашистский темник для разбора и своих выводов.


Такі справи, панове Атланти...


Це ризик.
Реальний ризик.
З тієї ж серії, що про ядрьону зброю.

Жодному з гравців не потрібна поява нового суб'єкту.
Жодному.

Тому або в ослабленому стані під когось, або розпад.

Гадаю, що саме це може було причиною, що Захід не бажав, не бачив саме Перемоги (України).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 21:32

flyman муха ты искусственным интеллектом доволен?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 21:33

На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии будут основы сделки по урегулированию конфликта и 6-месячное перемирие, сообщил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Уиткофф.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 21:36

  Xenon написав:
На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии будут основы сделки по урегулированию конфликта и 6-месячное перемирие, сообщил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Уиткофф.

Будут, основы, сделки ...

Может и не будут
Может и не основы
Может и не сделки

Но будут ...
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 06 бер, 2025 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 21:36

  Xenon написав:
На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии будут основы сделки по урегулированию конфликта и 6-месячное перемирие, сообщил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Уиткофф.

зачем США и Украине встречаться аж в Саудовской Аравии , мы вроде не воюем, в Киев не могут приехать?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 21:42

  pesikot написав:
  Xenon написав:
На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии будут основы сделки по урегулированию конфликта и 6-месячное перемирие, сообщил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Уиткофф.

Будут, основы, сделки ...

Может и не будут
Может и не основы
Может и не сделки

Но будут ...
6 місячне перемирря для проведення виборів.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 21:43

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Це місце для обміну думками.
именно этот форум да, случайных людей здесь на ветке нет, у каждого есть какой то опыт, поэтому интересны мнения в полностью неопределенной ситуации. А в спорах смысла не вижу. Для меня такой резкий разворот трампа к путину - неожиданность. Я думал он просто скажет решайте свои проблемы сами, хлопнет дверью и выйдет из переговоров. Но нет выходить он не собирается, а это дурной признак наличия шкурного интереса. Что то они с путиным поделили. И наша капитуляция зачем то трампу тоже нужна.

Нет, скорее это место для пропаганды и скорее всего с антиукраинским душком. Все очень изменилось с момента продажи сайта собственнику dragon capital. Вероятно Томаш Фиала нуждается увеличении своих представителей в составе ВРУ и даже на посту президента. Он не хочет снова терять свой очередной ТРЦ от бомбы, как это было в 2022 году под Киевом. И возможно обвиняет в этом не кремлевских фашистов, а руководство Украины. Как следствие он скупил несколько сми, одним из которых есть ... "Украинская правда", которую в свое время фсб росии непосредственно использовала для подготовки буллинга Кучмы в начале 2000-х из-за газовых долгов.

Что до шкурного интереса Трампа, то чтобы приблизиться к его пониманию достаточно вновь рассмотреть его поведение в контексте конкурентной борьбы Газпрома и американских газодобывающих компаний, которые традиционно голосуют на выборах за республиканцев. У них бывают времена, когда их интересы совпадают или они могут обмениваться активами. К примеру, самый недавний актив, который предположительно стал объектом для обмена, это запрет бывшим президентом Сирии строительства газопровода из Катара через Сирию и вооруженная поддержка его режима, мешающая его свержению народом Сирии.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 21:44

  Wirująświatła написав:ты искусственным интеллектом доволен?

в якому смислі?
він що, філіпінка?
flyman
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