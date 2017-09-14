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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 бер, 2025 21:46
flyman написав: Wirująświatła написав:
ты искусственным интеллектом доволен?
в якому смислі?
він що, філіпінка?
он самообучается, поэтому может стать даже лучше всякой филипинки.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 21:46
pesikot написав: d44 написав: detroytred написав:
Ще раз: в нього було головне -- визначитися зі стратегією політично.
Ну зрозуміло, у Криму у 2014 політична стратегія була здатися без бою - армія сказала "Єсть". От і зараз армія не розуміє що їм робити (за словам Залужного) ще з 22-го
Як в головах таке гімно поєднується ...
Крим здали в 2014 році - фу-фу-фу, d44 особисто б не здав
Зараз намагаються здати Україну - це правильно, потрібні "перемовини"
ІЧСХ, про путіна, як винуватця подій, що 2014 року, що 2022 року - ні слова
мова була про Залужного, а не про перемовини чи путіна
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Додано: Чет 06 бер, 2025 21:50
Wirująświatła написав:
он самообучается, поэтому может стать даже лучше всякой филипинки.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 22:00
d44 написав: pesikot написав: d44 написав:
Ну зрозуміло, у Криму у 2014 політична стратегія була здатися без бою - армія сказала "Єсть". От і зараз армія не розуміє що їм робити (за словам Залужного) ще з 22-го
Як в головах таке гімно поєднується ...
Крим здали в 2014 році - фу-фу-фу, d44 особисто б не здав
Зараз намагаються здати Україну - це правильно, потрібні "перемовини"
ІЧСХ, про путіна, як винуватця подій, що 2014 року, що 2022 року - ні слова
мова була про Залужного, а не про перемовини чи путіна
Оце і погано, що ти не бачишь Путіна
Хоча і пишешь про події 2014 року
А бачишь Залужного
Це Залужний на Крим напав чи Путін ?
Просте запитання, на яке ти не маєшь відповіді
А далі, твоє все - пустопорожне
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 06 бер, 2025 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 22:00
Banderlog написав: Xenon написав:
На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии будут основы сделки по урегулированию конфликта и 6-месячное перемирие, сообщил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Уиткофф.
6 місячне перемирря для проведення виборів.
Можу додати, що Зе, По і Йуля їх не виграють.
А взагалі перспективи у країни дуже невтішні. На жаль.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 22:03
fler Если объединятся ПАП и ЮВТ блок можно назвать ПЮля. А если ПАП иЛяшко - ПЛяшко.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 06 бер, 2025 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 22:04
pesikot написав:
Оце і погано, що ти не бачишь Путіна
А бачишь Залужного
Це Залужний на Крим напав чи Путін ?
Просте запитання, на яке ти не маєшь відповіді
А далі, твоє все - пустопорожне
Дивний ти, давай тоді "путін юхло" заспіваєм і всі питання вирішаться самі по собі
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Додано: Чет 06 бер, 2025 22:06
Wirująświatła написав:fler
Если объединятся ПАП и ЮВТ блок можно назвать ПЮля.
тоді ще хтось на "З" і Дубиннський
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Додано: Чет 06 бер, 2025 22:08
d44 написав: Wirująświatła написав:fler
Если объединятся ПАП и ЮВТ блок можно назвать ПЮля.
тоді ще хтось на "З" і Дубиннський
жёстко
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Додано: Чет 06 бер, 2025 22:11
fler написав: Banderlog написав:
6 місячне перемирря для проведення виборів.
Можу додати, що Зе, По і Йуля їх не виграють.
А взагалі перспективи у країни дуже невтішні. На жаль.
До fler давно питаннь немає
Banderlog, росіяни перестали гатити по Україні ? Так чи ні ?
Ні, тому до чого всі ці конфульсії якогось перемиря
Banderlog, сиди собі, накази роздруковуй, думай про теплу Тису та рольові ігри в робі "Франківськводоканал" з невибагливими бухгалтершами )
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