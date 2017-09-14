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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13123131241312513126>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 76
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 21:46

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:ты искусственным интеллектом доволен?

в якому смислі?
він що, філіпінка?

он самообучается, поэтому может стать даже лучше всякой филипинки.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 21:46

  pesikot написав:
  d44 написав:
  detroytred написав:Ще раз: в нього було головне -- визначитися зі стратегією політично.
Ну зрозуміло, у Криму у 2014 політична стратегія була здатися без бою - армія сказала "Єсть". От і зараз армія не розуміє що їм робити (за словам Залужного) ще з 22-го

Як в головах таке гімно поєднується ...

Крим здали в 2014 році - фу-фу-фу, d44 особисто б не здав

Зараз намагаються здати Україну - це правильно, потрібні "перемовини"

ІЧСХ, про путіна, як винуватця подій, що 2014 року, що 2022 року - ні слова
мова була про Залужного, а не про перемовини чи путіна
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 21:50

перший ШІ з вентилятором

  Wirująświatła написав:он самообучается, поэтому может стать даже лучше всякой филипинки.

flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 22:00

  d44 написав:
  pesikot написав:
  d44 написав:Ну зрозуміло, у Криму у 2014 політична стратегія була здатися без бою - армія сказала "Єсть". От і зараз армія не розуміє що їм робити (за словам Залужного) ще з 22-го

Як в головах таке гімно поєднується ...

Крим здали в 2014 році - фу-фу-фу, d44 особисто б не здав

Зараз намагаються здати Україну - це правильно, потрібні "перемовини"

ІЧСХ, про путіна, як винуватця подій, що 2014 року, що 2022 року - ні слова
мова була про Залужного, а не про перемовини чи путіна

Оце і погано, що ти не бачишь Путіна
Хоча і пишешь про події 2014 року

А бачишь Залужного

Це Залужний на Крим напав чи Путін ?
Просте запитання, на яке ти не маєшь відповіді

А далі, твоє все - пустопорожне
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 06 бер, 2025 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 22:00

  Banderlog написав:
  Xenon написав:
На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии будут основы сделки по урегулированию конфликта и 6-месячное перемирие, сообщил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Уиткофф.

6 місячне перемирря для проведення виборів.

Можу додати, що Зе, По і Йуля їх не виграють.
А взагалі перспективи у країни дуже невтішні. На жаль.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 22:03

fler Если объединятся ПАП и ЮВТ блок можно назвать ПЮля. А если ПАП иЛяшко - ПЛяшко.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 06 бер, 2025 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Оце і погано, що ти не бачишь Путіна
А бачишь Залужного

Це Залужний на Крим напав чи Путін ?
Просте запитання, на яке ти не маєшь відповіді

А далі, твоє все - пустопорожне
Дивний ти, давай тоді "путін юхло" заспіваєм і всі питання вирішаться самі по собі
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 22:06

  Wirująświatła написав:fler Если объединятся ПАП и ЮВТ блок можно назвать ПЮля.

тоді ще хтось на "З" і Дубиннський
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 22:08

  d44 написав:
  Wirująświatła написав:fler Если объединятся ПАП и ЮВТ блок можно назвать ПЮля.

тоді ще хтось на "З" і Дубиннський

жёстко :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 22:11

  fler написав:
  Banderlog написав: 6 місячне перемирря для проведення виборів.

Можу додати, що Зе, По і Йуля їх не виграють.
А взагалі перспективи у країни дуже невтішні. На жаль.

До fler давно питаннь немає

Banderlog, росіяни перестали гатити по Україні ? Так чи ні ?
Ні, тому до чого всі ці конфульсії якогось перемиря

Banderlog, сиди собі, накази роздруковуй, думай про теплу Тису та рольові ігри в робі "Франківськводоканал" з невибагливими бухгалтершами )
pesikot
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