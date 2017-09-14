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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 бер, 2025 22:15
d44 написав: pesikot написав:
Оце і погано, що ти не бачишь Путіна
А бачишь Залужного
Це Залужний на Крим напав чи Путін ?
Просте запитання, на яке ти не маєшь відповіді
А далі, твоє все - пустопорожне
Дивний ти, давай тоді "путін юхло" заспіваєм і всі питання вирішаться самі по собі
Ти почни, бачити, що Путін почав цю війну, дивись і розуму добавиться у тебе
Якщо не добавиться, то тобі по поважного пана холява )
PS. Але номерним, опція розум - недоступна )
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Додано: Чет 06 бер, 2025 22:26
Wirująświatła написав:fler
Если объединятся ПАП и ЮВТ блок можно назвать ПЮля. А если ПАП иЛяшко - ПЛяшко.
і ZRubio в Zрестовий Zпохід
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Додано: Чет 06 бер, 2025 22:30
flyman а если одну политсилу сформируют Залужный и Порошенко, знаешь как назовут? Залу**. А Сырский и Юлька? СырЮлька. так шо да права Флер, перспективы не очень (
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Додано: Чет 06 бер, 2025 23:10
Wirująświatła написав:flyman
а если одну политсилу сформируют Залужный и Порошенко, знаешь как назовут? Залу**. А Сырский и Юлька? СырЮлька. так шо да права Флер, перспективы не очень (
В смысле "не очень"?
Ми досягли значного прогресу з Росією та Україною за останні 2 дні, — Трамп
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Додано: Чет 06 бер, 2025 23:37
Україні доведеться йти на мирну угоду, оскільки у неї немає вибору, – Трамп.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 23:40
pesikot написав: jump написав:
куди там вигаданим бурятам
Коли ти живешь десь на Західній Україні, то для тебе буряти "вигадані"
Для мешканців сіл, навколо мого міста, в березні 2022 року буряти були не вигадані, а реальні
Ще були ДНР-івці, ті були зовсім на всю голову відбиті
Ти продовжуй жити в уявному світі рожевих поні
"Рожеві окуляри б'ються склом усередину"
То ти власними очами тих бурятів та шахтарів с Тореза там бачив та спілкувався з ними?
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барабашов
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Додано: Чет 06 бер, 2025 23:43
Втекли майже всі
Зараз ті що тоді втікли щось втирають один одному.
Бронямі та відсрочками хизуються.
Гидотаhttps://www.youtube.com/live/G7ZBvRG60_A
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Додано: Чет 06 бер, 2025 23:50
барабашов написав: pesikot написав:
Коли ти живешь десь на Західній Україні, то для тебе буряти "вигадані"
Для мешканців сіл, навколо мого міста, в березні 2022 року буряти були не вигадані, а реальні
Ще були ДНР-івці, ті були зовсім на всю голову відбиті
Ти продовжуй жити в уявному світі рожевих поні
"Рожеві окуляри б'ються склом усередину"
То ти власними очами тих бурятів та шахтарів с Тореза там бачив та спілкувався з ними?
Йому Марафон все показав все пояснив.
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