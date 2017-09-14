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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13123131241312513126

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 76
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 22:15

  d44 написав:
  pesikot написав:Оце і погано, що ти не бачишь Путіна
А бачишь Залужного

Це Залужний на Крим напав чи Путін ?
Просте запитання, на яке ти не маєшь відповіді

А далі, твоє все - пустопорожне
Дивний ти, давай тоді "путін юхло" заспіваєм і всі питання вирішаться самі по собі

Ти почни, бачити, що Путін почав цю війну, дивись і розуму добавиться у тебе

Якщо не добавиться, то тобі по поважного пана холява )

PS. Але номерним, опція розум - недоступна )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 22:26

  Wirująświatła написав:fler Если объединятся ПАП и ЮВТ блок можно назвать ПЮля. А если ПАП иЛяшко - ПЛяшко.

і ZRubio в Zрестовий Zпохід
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 22:30

flyman а если одну политсилу сформируют Залужный и Порошенко, знаешь как назовут? Залу**. А Сырский и Юлька? СырЮлька. так шо да права Флер, перспективы не очень (
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 23:10

  Wirująświatła написав:flyman а если одну политсилу сформируют Залужный и Порошенко, знаешь как назовут? Залу**. А Сырский и Юлька? СырЮлька. так шо да права Флер, перспективы не очень (

В смысле "не очень"?
Ми досягли значного прогресу з Росією та Україною за останні 2 дні, — Трамп
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 23:37

Україні доведеться йти на мирну угоду, оскільки у неї немає вибору, – Трамп.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 23:40

  pesikot написав:
  jump написав:куди там вигаданим бурятам :?

Коли ти живешь десь на Західній Україні, то для тебе буряти "вигадані"

Для мешканців сіл, навколо мого міста, в березні 2022 року буряти були не вигадані, а реальні
Ще були ДНР-івці, ті були зовсім на всю голову відбиті

Ти продовжуй жити в уявному світі рожевих поні
"Рожеві окуляри б'ються склом усередину"

То ти власними очами тих бурятів та шахтарів с Тореза там бачив та спілкувався з ними?
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 23:43

Втекли майже всі
Зараз ті що тоді втікли щось втирають один одному.
Бронямі та відсрочками хизуються.
Гидота
https://www.youtube.com/live/G7ZBvRG60_A
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 23:50

  барабашов написав:
  pesikot написав:Коли ти живешь десь на Західній Україні, то для тебе буряти "вигадані"

Для мешканців сіл, навколо мого міста, в березні 2022 року буряти були не вигадані, а реальні
Ще були ДНР-івці, ті були зовсім на всю голову відбиті

Ти продовжуй жити в уявному світі рожевих поні
"Рожеві окуляри б'ються склом усередину"

То ти власними очами тих бурятів та шахтарів с Тореза там бачив та спілкувався з ними?

Йому Марафон все показав все пояснив.
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 23:57

pesikot ну типа работать надо , я б не сказал правда что насьіпать зерна курам - работа, и что 6 тис грн за 1 т кукурузьі много

На курку 126 грам в день *365 = за рік 46 кг
46*6= 276 грн за рік не 1 курку а вона дає 180 яєць в рік
276/180 = 1,5 грн за 1 яйце

Дальше сами считайте по чем яйца на базаре домашнием по чем в магазе .
Тож 100 курей це всього 27 600 грн в рік це курячий бульйон раз в три дні і курка +
18 000 яєць в рік
Я за останній не календарний рік про….в вже 5 раз так :(
yama
 
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