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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13124131251312613127>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 23:37

Україні доведеться йти на мирну угоду, оскільки у неї немає вибору, – Трамп.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 23:57

pesikot ну типа работать надо , я б не сказал правда что насьіпать зерна курам - работа, и что 6 тис грн за 1 т кукурузьі много

На курку 126 грам в день *365 = за рік 46 кг
46*6= 276 грн за рік не 1 курку а вона дає 180 яєць в рік
276/180 = 1,5 грн за 1 яйце

Дальше сами считайте по чем яйца на базаре домашнием по чем в магазе .
Тож 100 курей це всього 27 600 грн в рік це курячий бульйон раз в три дні і курка +
18 000 яєць в рік
Я за останній не календарний рік про….в вже 5 раз так :(
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 00:01

  Прохожий написав:
  Faceless написав:
барабашов написав:Faceless
Навіть у аренді це тяжко, бо не дуже багато є вільних квартир з газом у потрібній локації.
Газових духовок майже немає ніде
Та й у мікрорайонах з 12-16ти поверхівками сталінок немає як правило, а 9ти поверхівки все одно на кондиціювання вимагають влітку ЕЕ і багато.
Якщо опалення не на електриці то не розумію з приводу чого скиглити.

если официально отопление на электрике то Я бы сказа это на сегодня джек-пот)
тариф /2 с 1.10 по 1.05.
чего барабашов ноет непонятно...

Лично я ною по совершенно другому поводу(что SS-овцы в пикселе загнали экономически активное население(с которого я как и все питаюсь) под лавку)
А вот народ что живёт на массивах и работает рядом со мной психует, что коммуналка уже под 6тыс за гостинку или как там эти 39метров называются, потому что потихоньку всё растёт в цене, а доходы - куя.
И в той 1К они платят за 450кВт/ч и выше по 4.32,а двухтарифный счётчик куй поставишь, ипут мозг.
И это они не при 24грд живут, а при 19-20.
Без дотапливания теплосеть через ЦО даёт классические 18грд за 1500грн.
Сейчас конечно легче будет с +15 днём, но потом окна на юг/юговосток себя проявят
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 07 бер, 2025 01:08, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 00:13

  andrijk777 написав:
  Shaman написав: як тільки Зе скаже, що згоден на ЛБЗ - то москалі відразу візьмуть це як умови перемовин, від яких треба ПОСТУПУТИСЯ. москалі з чого починають - 4 області? так й ми заявляємо те, від чого можна відступитися. з бажаного складні перемовини не починають - це ж очевидно, пан аналітег :lol:

Те що ви за вічну війну я давно зрозумів, не потрібно це в 10 раз підкреслювати.
Якщо нічого не пропонувати і тилдичити тільки "кордони 91" або НАТО, ні те ні те є нереальним, то війна буде йти повного знищення однієї з сторін. Я навіть можу озвучити якої.

як тільки andrijk777 щось пише, то виходить лише брехня-брехня-брехня :D

я вже неодноразово писав, що варіант припинення вогню по ЛБЗ, чи то з гарантіями, чи то без - на це Україна готова піти. ти не БАЧИШ, що по ЛБЗ не згодна Раша - що там вона хоче - 4 області, й ще визнати це?

тому, варіант прийнятний для України є. напиши який варіант прийнятний для Раші, який можна обговорювати? такого варіанту НЕМАЄ - бо Раша не зацікавлена в перемир'ї, а поки що націлена на капітуляцію.

чекаю відповіді ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 00:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

барабашов написав:
  Прохожий написав:если официально отопление на электрике то Я бы сказа это на сегодня джек-пот)
тариф /2 с 1.10 по 1.05.
чего барабашов ноет непонятно...

Лично я ною по совершенно другому поводу(что SS-овцы в пикселе загнали экономически активное население(с которого я как и все питаюсь) под лавку)
А вот народ что живёт на массивах и работает рядом со мной(и на меня) психует, что коммуналка уже под 6тыс за гостинку или как там эти 39метров называются, потому что потихоньку всё растёт в цене, а доходы - куя.
И в той 1К они платят за 450кВт/ч и выше по 4.32,а двухтарифный счётчик куй поставишь, ипут мозг.
И это они не при 24грд живут, а при 19-20.
Без дотапливания теплосеть через ЦО даёт классические 18грд за 1500грн.
Сейчас конечно легче будет с +15 днём, но потом окна на юг/юговосток себя проявят

В Києві жодних проблем поставити двотарифний лічильник. Хіба що чекати можна місяць.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 00:41

  Wirująświatła написав:
  d44 написав:
  Wirująświatła написав:fler Если объединятся ПАП и ЮВТ блок можно назвать ПЮля.

тоді ще хтось на "З" і Дубиннський

жёстко :D

на ніч невеличкий курс психоаналізу від Славка

камєнт одного з анонімних поціентів ухилянів:
А меня недавно вторично бусифицировали при том, что у меня справка о снятии с учёта)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 01:22

https://www.youtube.com/shorts/ymLZjxRGEVw
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 01:47

Або маг, або шут:

"Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор. Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку, потому что… определенным другим образом, который знаю только я, у них нет выбора тоже", - сказал Трамп...

Формулювання:
- не думаю, что у них есть выбор;
- думаю, что хочет заключить сделку.

Імхо. Якась дешева вистава...
Вибір є завжди.
І навіть раціональність - це дивлячись для кого.

Подивимось що буде.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 01:52

  Xenon написав:Кто там в НАТО сильно рвется, но зачем?

❗️США може відмовитись від обов'язкового захисту членів НАТО, якщо на них нападуть, – NBC News.

https://www.nbcnews.com/politics/nation ... rcna195089
Не совсем так.
По вашей же ссылке:
... Трамп обсудил со своими помощниками возможность корректировки участия Америки в НАТО таким образом, чтобы отдать предпочтение тем членам альянса, которые тратят определенный процент своего валового внутреннего продукта на оборону.

В рамках потенциального изменения политики США могут не защищать другого члена НАТО, подвергшегося нападению, если страна не достигнет порога расходов на оборону, заявили чиновники.
.....Президент также рассматривает возможность изменения политики, в рамках которой США могут выбрать приоритет военных учений с членами НАТО, которые тратят установленный процент своего ВВП на оборону, заявили чиновники. Его администрация уже дала понять европейским союзникам Америки, что США могут сократить свое военное присутствие в Европе, и один из вариантов, который сейчас рассматривается, заключается в том, чтобы переместить часть американских войск в регионе, чтобы они были сосредоточены в или вокруг стран НАТО, которые увеличили свои расходы на оборону, чтобы соответствовать определенному проценту своего ВВП, заявили чиновники.

При этом, как, похоже, обычно у Трампа, сохраняется интрига:
На вопрос о том, рассматривает ли Трамп возможность внесения подобных изменений в порядок взаимодействия США с НАТО, представитель Совета национальной безопасности в письменном заявлении сказал: «Президент Трамп привержен НАТО и статье V».
Называется - понимай, как хочешь.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 01:58

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:
На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии будут основы сделки по урегулированию конфликта и 6-месячное перемирие, сообщил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Уиткофф.

зачем США и Украине встречаться аж в Саудовской Аравии , мы вроде не воюем, в Киев не могут приехать?

:?:
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