|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 06 бер, 2025 23:37
Україні доведеться йти на мирну угоду, оскільки у неї немає вибору, – Трамп.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5155
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 06 бер, 2025 23:57
pesikot
ну типа работать надо , я б не сказал правда что насьіпать зерна курам - работа, и что 6 тис грн за 1 т кукурузьі много
На курку 126 грам в день *365 = за рік 46 кг
46*6= 276 грн за рік не 1 курку а вона дає 180 яєць в рік
276/180 = 1,5 грн за 1 яйце
Дальше сами считайте по чем яйца на базаре домашнием по чем в магазе .
Тож 100 курей це всього 27 600 грн в рік це курячий бульйон раз в три дні і курка +
18 000 яєць в рік
Я за останній не календарний рік про….в вже 5 раз так
-
yama
-
-
- Повідомлень: 5050
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9109 раз.
- Подякували: 1059 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 07 бер, 2025 00:01
Прохожий написав: Faceless написав:
барабашов написав:Faceless
Навіть у аренді це тяжко, бо не дуже багато є вільних квартир з газом у потрібній локації.
Газових духовок майже немає ніде
Та й у мікрорайонах з 12-16ти поверхівками сталінок немає як правило, а 9ти поверхівки все одно на кондиціювання вимагають влітку ЕЕ і багато.
Якщо опалення не на електриці то не розумію з приводу чого скиглити.
если официально отопление на электрике то Я бы сказа это на сегодня джек-пот)
тариф /2 с 1.10 по 1.05.
чего барабашов ноет непонятно...
Лично я ною по совершенно другому поводу(что SS-овцы в пикселе загнали экономически активное население(с которого я как и все питаюсь) под лавку)
А вот народ что живёт на массивах и работает рядом со мной психует, что коммуналка уже под 6тыс за гостинку или как там эти 39метров называются, потому что потихоньку всё растёт в цене, а доходы - куя.
И в той 1К они платят за 450кВт/ч и выше по 4.32,а двухтарифный счётчик куй поставишь, ипут мозг.
И это они не при 24грд живут, а при 19-20.
Без дотапливания теплосеть через ЦО даёт классические 18грд за 1500грн.
Сейчас конечно легче будет с +15 днём, но потом окна на юг/юговосток себя проявят
Востаннє редагувалось барабашов
в П'ят 07 бер, 2025 01:08, всього редагувалось 1 раз.
-
барабашов
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 4914
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 бер, 2025 00:13
andrijk777 написав: Shaman написав:
як тільки Зе скаже, що згоден на ЛБЗ - то москалі відразу візьмуть це як умови перемовин, від яких треба ПОСТУПУТИСЯ. москалі з чого починають - 4 області? так й ми заявляємо те, від чого можна відступитися. з бажаного складні перемовини не починають - це ж очевидно, пан аналітег
Те що ви за вічну війну я давно зрозумів, не потрібно це в 10 раз підкреслювати.
Якщо нічого не пропонувати і тилдичити тільки "кордони 91" або НАТО, ні те ні те є нереальним, то війна буде йти повного знищення однієї з сторін. Я навіть можу озвучити якої.
як тільки andrijk777
щось пише, то виходить лише брехня-брехня-брехня
я вже неодноразово писав, що варіант припинення вогню по ЛБЗ, чи то з гарантіями, чи то без - на це Україна готова піти. ти не БАЧИШ, що по ЛБЗ не згодна Раша - що там вона хоче - 4 області, й ще визнати це?
тому, варіант прийнятний для України є. напиши який варіант прийнятний для Раші, який можна обговорювати?
такого варіанту НЕМАЄ - бо Раша не зацікавлена в перемир'ї, а поки що націлена на капітуляцію.
чекаю відповіді
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8233
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 728 раз.
- Подякували: 1591 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: П'ят 07 бер, 2025 00:29
барабашов написав: Прохожий написав:
если официально отопление на электрике то Я бы сказа это на сегодня джек-пот)
тариф /2 с 1.10 по 1.05.
чего барабашов ноет непонятно...
Лично я ною по совершенно другому поводу(что SS-овцы в пикселе загнали экономически активное население(с которого я как и все питаюсь) под лавку)
А вот народ что живёт на массивах и работает рядом со мной(и на меня) психует, что коммуналка уже под 6тыс за гостинку или как там эти 39метров называются, потому что потихоньку всё растёт в цене, а доходы - куя.
И в той 1К они платят за 450кВт/ч и выше по 4.32,а двухтарифный счётчик куй поставишь, ипут мозг.
И это они не при 24грд живут, а при 19-20.
Без дотапливания теплосеть через ЦО даёт классические 18грд за 1500грн.
Сейчас конечно легче будет с +15 днём, но потом окна на юг/юговосток себя проявят
В Києві жодних проблем поставити двотарифний лічильник. Хіба що чекати можна місяць.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35466
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1470 раз.
- Подякували: 8145 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 07 бер, 2025 00:41
Wirująświatła написав: d44 написав: Wirująświatła написав:fler
Если объединятся ПАП и ЮВТ блок можно назвать ПЮля.
тоді ще хтось на "З" і Дубиннський
жёстко
на ніч невеличкий курс психоаналізу від Славка
камєнт одного з анонімних поціентів ухилянів: А меня недавно вторично бусифицировали при том, что у меня справка о снятии с учёта)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38707
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 07 бер, 2025 01:22
-
UA
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 9276
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1875 раз.
- Подякували: 2318 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: П'ят 07 бер, 2025 01:47
Або маг, або шут:
"Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор. Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку, потому что… определенным другим образом, который знаю только я, у них нет выбора тоже", - сказал Трамп...
Формулювання:
- не думаю, что у них есть выбор;
- думаю, что хочет заключить сделку.
Імхо. Якась дешева вистава...
Вибір є завжди.
І навіть раціональність - це дивлячись для кого.
Подивимось що буде.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23642
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 бер, 2025 01:52
Xenon написав:
Кто там в НАТО сильно рвется, но зачем?
Не совсем так.
По вашей же ссылке:
... Трамп обсудил со своими помощниками возможность корректировки участия Америки в НАТО таким образом, чтобы отдать предпочтение тем членам альянса, которые тратят определенный процент своего валового внутреннего продукта на оборону.
В рамках потенциального изменения политики США могут не защищать другого члена НАТО, подвергшегося нападению, если страна не достигнет порога расходов на оборону, заявили чиновники.
.....Президент также рассматривает возможность изменения политики, в рамках которой США могут выбрать приоритет военных учений с членами НАТО, которые тратят установленный процент своего ВВП на оборону, заявили чиновники. Его администрация уже дала понять европейским союзникам Америки, что США могут сократить свое военное присутствие в Европе, и один из вариантов, который сейчас рассматривается, заключается в том, чтобы переместить часть американских войск в регионе, чтобы они были сосредоточены в или вокруг стран НАТО, которые увеличили свои расходы на оборону, чтобы соответствовать определенному проценту своего ВВП, заявили чиновники.
При этом, как, похоже, обычно у Трампа, сохраняется интрига:
На вопрос о том, рассматривает ли Трамп возможность внесения подобных изменений в порядок взаимодействия США с НАТО, представитель Совета национальной безопасности в письменном заявлении сказал: «Президент Трамп привержен НАТО и статье V».
Называется - понимай, как хочешь.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 33402
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 07 бер, 2025 01:58
Wirująświatła написав: Xenon написав:
На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии будут основы сделки по урегулированию конфликта и 6-месячное перемирие, сообщил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Уиткофф.
зачем США и Украине встречаться аж в Саудовской Аравии , мы вроде не воюем, в Киев не могут приехать
?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 33402
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|88828
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|263211
|
|
|6076
|910053
|
|