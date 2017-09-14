Додано: П'ят 07 бер, 2025 02:01

Wirująświatła написав: fler Если объединятся ПАП и ЮВТ блок можно назвать ПЮля. А если ПАП иЛяшко - ПЛяшко. Если объединятся ПАП и ЮВТ блок можно назвать ПЮля. А если ПАП иЛяшко - ПЛяшко.

С Порошенко вообще всё сложно, скорее всего он не сможет участвовать в выборах, поскольку находится под санкциями Зеленского и все счета его заблокированы, а там для участия в выборах надо открыть личный избирательный счет, внести оттуда залог. Может я ошибаюсь, но Зеленский вывел Порошенко из избирательного процесса.Теперь надо пооткрывать на Залужного десяток уголовных дел и предложить ему плюшку в виде тупой но якобы важной должности главы РНБО или подобное, и можно смело бежать на выборы.Электоральное поле зачищено, даже лучше чем у вовы в москве. Можно смело бежать на выборы. И мы можем смело лицезреть хриплые видосики аж до 2030 года, хоть из Киева, хоть из иммиграции потужного в Париже.