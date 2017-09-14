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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13124131251312613127

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 02:01

  Wirująświatła написав:fler Если объединятся ПАП и ЮВТ блок можно назвать ПЮля. А если ПАП иЛяшко - ПЛяшко.

С Порошенко вообще всё сложно, скорее всего он не сможет участвовать в выборах, поскольку находится под санкциями Зеленского и все счета его заблокированы, а там для участия в выборах надо открыть личный избирательный счет, внести оттуда залог. Может я ошибаюсь, но Зеленский вывел Порошенко из избирательного процесса.
Теперь надо пооткрывать на Залужного десяток уголовных дел и предложить ему плюшку в виде тупой но якобы важной должности главы РНБО или подобное, и можно смело бежать на выборы.
Электоральное поле зачищено, даже лучше чем у вовы в москве. Можно смело бежать на выборы. И мы можем смело лицезреть хриплые видосики аж до 2030 года, хоть из Киева, хоть из иммиграции потужного в Париже.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 02:07

  fler написав:Можу додати, що Зе, По і Йуля їх не виграють.
А взагалі перспективи у країни дуже невтішні. На жаль.

Зеленский опять разведет лохов, Порошенко под санкциями, Залужного подсадят под сдачу юга в СИЗО, если будет брыкаться. Сердобольных зеленковцев, уклонистов, бабушек и ухилянтов с отсрочкой, боевых заграничных штурмовиков-ухилянтов большинство. Зеленский побеждает без вариантов. Я не понимаю, чего он трясется от страха, он выиграет эти выборы. Украина проиграет. Но это другое.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 02:09

  freeze написав:
  Wirująświatła написав:fler Если объединятся ПАП и ЮВТ блок можно назвать ПЮля. А если ПАП иЛяшко - ПЛяшко.

С Порошенко вообще всё сложно, скорее всего он не сможет участвовать в выборах, поскольку находится под санкциями Зеленского и все счета его заблокированы,
все десь так, но побачим що партнери скажуть після обяви виборів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 02:09

  freeze написав:
  Wirująświatła написав:fler Если объединятся ПАП и ЮВТ блок можно назвать ПЮля. А если ПАП иЛяшко - ПЛяшко.

С Порошенко вообще всё сложно, скорее всего он не сможет участвовать в выборах, поскольку находится под санкциями Зеленского и все счета его заблокированы,
все десь так, но побачим що партнери скажуть після обяви виборів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 02:10

  барабашов написав:что SS-овцы в пикселе загнали экономически активное население(с которого я как и все питаюсь) под лавку)

Причем здесь дворники, претензий к начальнику ЖЭКа нет?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 02:14

  Xenon написав:
Україні доведеться йти на мирну угоду, оскільки у неї немає вибору, – Трамп.

Трамп выступает как кэп очевидность. Только отсутствие разведданных будет стоит несколько десятко жизней украинских патриотов в день.
Без уголовной ответственности высших лиц принимающих решения толку не будет. Одни будут терять свои жизни, другие бороться за лайки домохозяек, будущих избирателей потужного.
Позор.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 02:18

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав: як тільки Зе скаже, що згоден на ЛБЗ - то москалі відразу візьмуть це як умови перемовин, від яких треба ПОСТУПУТИСЯ. москалі з чого починають - 4 області? так й ми заявляємо те, від чого можна відступитися. з бажаного складні перемовини не починають - це ж очевидно, пан аналітег :lol:

Те що ви за вічну війну я давно зрозумів, не потрібно це в 10 раз підкреслювати.
Якщо нічого не пропонувати і тилдичити тільки "кордони 91" або НАТО, ні те ні те є нереальним, то війна буде йти повного знищення однієї з сторін. Я навіть можу озвучити якої.

як тільки andrijk777 щось пише, то виходить лише брехня-брехня-брехня :D

я вже неодноразово писав, що варіант припинення вогню по ЛБЗ, чи то з гарантіями, чи то без - на це Україна готова піти. ти не БАЧИШ, що по ЛБЗ не згодна Раша - що там вона хоче - 4 області, й ще визнати це?

тому, варіант прийнятний для України є. напиши який варіант прийнятний для Раші, який можна обговорювати? такого варіанту НЕМАЄ - бо Раша не зацікавлена в перемир'ї, а поки що націлена на капітуляцію.

чекаю відповіді ;)

Опять национальная игра - путин скажет так, трамп скажет так, Зеленский скажет так.
Всё это ложь и манипуляция, никто не знает истинных намерений, пока не начнутся переговоры.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 02:57

  freeze написав:
  Xenon написав:
Україні доведеться йти на мирну угоду, оскільки у неї немає вибору, – Трамп.

Трамп выступает как кэп очевидность. Только отсутствие разведданных будет стоит несколько десятко жизней украинских патриотов в день.
Без уголовной ответственности высших лиц принимающих решения толку не будет. Одни будут терять свои жизни, другие бороться за лайки домохозяек, будущих избирателей потужного.
Позор.
За решения Трампа тоже отвечает Зеленский?
Джон Бреннан , бывший директор Центрального разведывательного управления, в интервью британскому радио Times в четверг назвал этот шаг «тактикой давления и вымогательством».

«Никогда, никогда в моей практике мы не прекращали поток разведданных по политическим причинам», — сказал он.
.........
....Если Москва будет придерживаться этой позиции на любых переговорах, тогда Трампу станет ясно, что это Путин не готов идти на компромисс, заявили они.

По словам чиновников, главный страх при таком сценарии заключается в том, что Трамп просто уйдет, оставив после себя хрупкое перемирие, которое вряд ли будет сохраняться.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-06/us-presses-ukraine-for-quick-ceasefire-to-go-with-minerals-deal
ЛАД
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