Wirująświatła написав:fler Если объединятся ПАП и ЮВТ блок можно назвать ПЮля. А если ПАП иЛяшко - ПЛяшко.
С Порошенко вообще всё сложно, скорее всего он не сможет участвовать в выборах, поскольку находится под санкциями Зеленского и все счета его заблокированы, а там для участия в выборах надо открыть личный избирательный счет, внести оттуда залог. Может я ошибаюсь, но Зеленский вывел Порошенко из избирательного процесса. Теперь надо пооткрывать на Залужного десяток уголовных дел и предложить ему плюшку в виде тупой но якобы важной должности главы РНБО или подобное, и можно смело бежать на выборы. Электоральное поле зачищено, даже лучше чем у вовы в москве. Можно смело бежать на выборы. И мы можем смело лицезреть хриплые видосики аж до 2030 года, хоть из Киева, хоть из иммиграции потужного в Париже.
fler написав:Можу додати, що Зе, По і Йуля їх не виграють. А взагалі перспективи у країни дуже невтішні. На жаль.
Зеленский опять разведет лохов, Порошенко под санкциями, Залужного подсадят под сдачу юга в СИЗО, если будет брыкаться. Сердобольных зеленковцев, уклонистов, бабушек и ухилянтов с отсрочкой, боевых заграничных штурмовиков-ухилянтов большинство. Зеленский побеждает без вариантов. Я не понимаю, чего он трясется от страха, он выиграет эти выборы. Украина проиграет. Но это другое.
Україні доведеться йти на мирну угоду, оскільки у неї немає вибору, – Трамп.
Трамп выступает как кэп очевидность. Только отсутствие разведданных будет стоит несколько десятко жизней украинских патриотов в день. Без уголовной ответственности высших лиц принимающих решения толку не будет. Одни будут терять свои жизни, другие бороться за лайки домохозяек, будущих избирателей потужного. Позор.
Shaman написав: як тільки Зе скаже, що згоден на ЛБЗ - то москалі відразу візьмуть це як умови перемовин, від яких треба ПОСТУПУТИСЯ. москалі з чого починають - 4 області? так й ми заявляємо те, від чого можна відступитися. з бажаного складні перемовини не починають - це ж очевидно, пан аналітег
Те що ви за вічну війну я давно зрозумів, не потрібно це в 10 раз підкреслювати. Якщо нічого не пропонувати і тилдичити тільки "кордони 91" або НАТО, ні те ні те є нереальним, то війна буде йти повного знищення однієї з сторін. Я навіть можу озвучити якої.
як тільки andrijk777 щось пише, то виходить лише брехня-брехня-брехня
я вже неодноразово писав, що варіант припинення вогню по ЛБЗ, чи то з гарантіями, чи то без - на це Україна готова піти. ти не БАЧИШ, що по ЛБЗ не згодна Раша - що там вона хоче - 4 області, й ще визнати це?
тому, варіант прийнятний для України є. напиши який варіант прийнятний для Раші, який можна обговорювати? такого варіанту НЕМАЄ - бо Раша не зацікавлена в перемир'ї, а поки що націлена на капітуляцію.
чекаю відповіді
Опять национальная игра - путин скажет так, трамп скажет так, Зеленский скажет так. Всё это ложь и манипуляция, никто не знает истинных намерений, пока не начнутся переговоры.
Україні доведеться йти на мирну угоду, оскільки у неї немає вибору, – Трамп.
Трамп выступает как кэп очевидность. Только отсутствие разведданных будет стоит несколько десятко жизней украинских патриотов в день. Без уголовной ответственности высших лиц принимающих решения толку не будет. Одни будут терять свои жизни, другие бороться за лайки домохозяек, будущих избирателей потужного. Позор.
За решения Трампа тоже отвечает Зеленский?
Джон Бреннан , бывший директор Центрального разведывательного управления, в интервью британскому радио Times в четверг назвал этот шаг «тактикой давления и вымогательством».
«Никогда, никогда в моей практике мы не прекращали поток разведданных по политическим причинам», — сказал он. ......... ....Если Москва будет придерживаться этой позиции на любых переговорах, тогда Трампу станет ясно, что это Путин не готов идти на компромисс, заявили они.
По словам чиновников, главный страх при таком сценарии заключается в том, что Трамп просто уйдет, оставив после себя хрупкое перемирие, которое вряд ли будет сохраняться.
d44 написав:....... Ну зрозуміло, у Криму у 2014 політична стратегія була здатися без бою - армія сказала "Єсть". От і зараз армія не розуміє що їм робити (за словам Залужного) ще з 22-го
Армія розуміє, що робити, коли має дві речі: - чітке політичне завдання - прямі повноваження на право робити заходи для виконання цього завдання.
Але маємо: Залужний - мені потрібно 500 тис. Зе - навіщо?
І фуй йому що на це Залужний відповісти може. Бо це спочатку Зе повинен поставити йому завдання. А потім Залужний надасть що йому потрібно для виконання.
А поки: Завдання нема? Нема. З загальним завданням збереження держави армія справляється? Справляється.
То ж на фуя тобі 500 тис.?! Вільний.
- Не вистачає на ротації! - так це не завдання - ротації)) Це ваші внутрішні ..., то й розбирайтеся самі.
Ось ТЦК і розбираються... Ось і спеців в піхоту.
Простіше: армію вчергове підставляють. От і весь балет.
В последнее время я вас не всегда понимаю. Ладно в 2014 в Крыму политики облажались. Хотя и армию там нельзя признать белыми и пушистыми. Но хорошо, то давно было, не будем сейчас. Как говорится, кто старое помянет... Что сегодня армии не ясно? Какие политические задачи в условиях войны надо поставить перед армией? Неужели есть какие-то вопросы к заданиям армии?
Вы не помните, какая реакция общества была на то заявление о 500 тыс.? Зеленский мог сделать очень просто (я бы, возможно, так и поступил), сказать: "Вам надо 500 тыс.? Вперёд и с песней. ТЦК в вашем подчинении. Даю полную свободу действий. Набирайте, сколько нужно". Я бы после этого посмотрел на рейтинг Залужного.
Легко говорить, когда можно переложить ответственность на кого-то.
Хотя он(Залужный) и не исключил прямо возможности баллотироваться в будущем против Зеленского на высший государственный пост Украины, когда его спросили о его политических амбициях на мероприятии в Киеве в прошлом месяце, он предположил, что время для этого еще не пришло.
Здесь - https://www.pravda.com.ua/columns/2025/03/6/7501570/ - опубликован "Виступ Надзвичайного і повноваженого посла України у Великій Британії і Північній Ірландії, Головнокомандувача України (2021–2024) Валерія Залужного на безпековій конференції у Chatham House, 6 березня 2025 р."
Ми маємо говорити про Україну саме у розрізі:
Перш за все ведення війни. Адже, без чіткої фіксації лінії зіткнення неможливо апелювати до подальших дій. Для цього, звісно, необхідна підтримка – імовірно, більше європейська. При досягненні сталого, справедливого миру, Україна має отримати реальні гарантії безпеки. Україна має сподіватися на справедливе і повноцінне відновлення країни, у тому числі і за рахунок країни-агресора. Україна у повоєнний час має бути повністю захищена від російської пропаганди та економічних диверсій. Звісно, не вдаючись до подробиць, Україні у такій ситуації необхідно зберегти суб’єктність у відносинах з глобальними гравцями. Імовірно, для цього потрібно:
Продовжувати наполягати на своїх безпекових інтересах, територіальній цілісності. Уникати ролі "розмінної монети" під час будь-яких міжнародних переговорів. Шукати баланс між інтересами США, ЄС, Китаю, не допускаючи при цьому підриву суверенітету.
(Выделения мои) И чем это отличается от того, что говорит Зеленский? Он требует даже больше. Зеленский говорит только о военной безопасности, а Залужный ещё и о защите "від російської пропаганди та економічних диверсій". Я даже не очень представляю себе, что можно понимать под этим. И при таком подходе о чём сможет договориться Залужный с Трампом?
Президент США Дональд Трамп в четверг, 6 марта, снова пошел на попятную, написав в своей сети Truth Social , что большинство таможенных пошлин, введенных против Мексики, приостановлены до 2 апреля. «Мексика не должна будет платить таможенные пошлины на все товары, подпадающие под действие соглашения о свободной торговле Aceum, которое регулирует большую часть торгового обмена между двумя странами. ......... Затем в четверг Дональд Трамп подписал указ, распространяющий освобождение от таможенных пошлин на определенное количество канадских товаров, таких же, как и мексиканские, соответствующие правилам, установленным Aceum, а также снижающий пошлины на поташ, используемый в качестве удобрения в американском сельском хозяйстве, с 25% до 10%.