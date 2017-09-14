Додано: П'ят 07 бер, 2025 04:20

detroytred написав: d44 написав: .......

Ну зрозуміло, у Криму у 2014 політична стратегія була здатися без бою - армія сказала "Єсть". От і зараз армія не розуміє що їм робити (за словам Залужного) ще з 22-го .......Ну зрозуміло, у Криму у 2014 політична стратегія була здатися без бою - армія сказала "Єсть". От і зараз армія не розуміє що їм робити (за словам Залужного) ще з 22-го

Армія розуміє, що робити, коли має дві речі:

- чітке політичне завдання

- прямі повноваження на право робити заходи для виконання цього завдання.



Але маємо:

Залужний - мені потрібно 500 тис.

Зе - навіщо?



І фуй йому що на це Залужний відповісти може.

Бо це спочатку Зе повинен поставити йому завдання.

А потім Залужний надасть що йому потрібно для виконання.



А поки:

Завдання нема? Нема.

З загальним завданням збереження держави армія справляється? Справляється.



То ж на фуя тобі 500 тис.?! Вільний.



- Не вистачає на ротації!

- так це не завдання - ротації)) Це ваші внутрішні ..., то й розбирайтеся самі.



Ось ТЦК і розбираються...

Ось і спеців в піхоту.



Простіше: армію вчергове підставляють. От і весь балет. Армія розуміє, що робити, коли має дві речі:- чітке політичне завдання- прямі повноваження на право робити заходи для виконання цього завдання.Але маємо:Залужний - мені потрібно 500 тис.Зе - навіщо?І фуй йому що на це Залужний відповісти може.Бо це спочатку Зе повинен поставити йому завдання.А потім Залужний надасть що йому потрібно для виконання.А поки:Завдання нема? Нема.З загальним завданням збереження держави армія справляється? Справляється.То ж на фуя тобі 500 тис.?! Вільний.- Не вистачає на ротації!- так це не завдання - ротації)) Це ваші внутрішні ..., то й розбирайтеся самі.Ось ТЦК і розбираються...Ось і спеців в піхоту.Простіше: армію вчергове підставляють. От і весь балет.

Хотя он(Залужный) и не исключил прямо возможности баллотироваться в будущем против Зеленского на высший государственный пост Украины, когда его спросили о его политических амбициях на мероприятии в Киеве в прошлом месяце, он предположил, что время для этого еще не пришло.

Ми маємо говорити про Україну саме у розрізі:



Перш за все ведення війни. Адже, без чіткої фіксації лінії зіткнення неможливо апелювати до подальших дій. Для цього, звісно, необхідна підтримка – імовірно, більше європейська.

При досягненні сталого, справедливого миру, Україна має отримати реальні гарантії безпеки.

Україна має сподіватися на справедливе і повноцінне відновлення країни, у тому числі і за рахунок країни-агресора.

Україна у повоєнний час має бути повністю захищена від російської пропаганди та економічних диверсій.

Звісно, не вдаючись до подробиць, Україні у такій ситуації необхідно зберегти суб’єктність у відносинах з глобальними гравцями. Імовірно, для цього потрібно:



Продовжувати наполягати на своїх безпекових інтересах, територіальній цілісності. Уникати ролі "розмінної монети" під час будь-яких міжнародних переговорів.

Шукати баланс між інтересами США, ЄС, Китаю, не допускаючи при цьому підриву суверенітету.

В последнее время я вас не всегда понимаю.Ладно в 2014 в Крыму политики облажались. Хотя и армию там нельзя признать белыми и пушистыми. Но хорошо, то давно было, не будем сейчас. Как говорится, кто старое помянет...Что сегодня армии не ясно?Какие политические задачи в условиях войны надо поставить перед армией?Неужели есть какие-то вопросы к заданиям армии?Вы не помните, какая реакция общества была на то заявление о 500 тыс.?Зеленский мог сделать очень просто (я бы, возможно, так и поступил), сказать: "Вам надо 500 тыс.? Вперёд и с песней. ТЦК в вашем подчинении. Даю полную свободу действий. Набирайте, сколько нужно".Я бы после этого посмотрел на рейтинг Залужного.Легко говорить, когда можно переложить ответственность на кого-то.Когда "придёт время"?Когда Зеленский под давлением Трампа подпишет весьма невыгодные (вполне вероятно) условия перемирия/мира и в результате его рейтинг упадёт до... очень низкого уровня?Кто-нибудь из наших политиков (хоть Порошенко, хоть Залужный, хоть кто-то ещё) готов сегодня занять место Зеленского с тем, чтобы подписаться под любыми требованиями Трампа?Очень сильно сомневаюсь.Здесь -- опубликован "Виступ Надзвичайного і повноваженого посла України у Великій Британії і Північній Ірландії, Головнокомандувача України (2021–2024) Валерія Залужного на безпековій конференції у Chatham House, 6 березня 2025 р."(Выделения мои)И чем это отличается от того, что говорит Зеленский?Он требует даже больше. Зеленский говорит только о военной безопасности, а Залужный ещё и о защите "від російської пропаганди та економічних диверсій". Я даже не очень представляю себе, что можно понимать под этим.И при таком подходе о чём сможет договориться Залужный с Трампом?