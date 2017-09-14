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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13125131261312713128

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 05:31

Сегодня обсуждали.
ВАШИНГТОН, 6 марта (Рейтер) - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что вскоре примет решение об отмене временного правового статуса для примерно 240 000 украинцев, бежавших от конфликта с Россией, после сообщения агентства Рейтер о том, что его администрация планирует предпринять этот шаг.
..... «Мы не собираемся никому навредить, мы определенно не собираемся им навредить, и я смотрю на это», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, когда его спросили об отзыве статуса украинцев и их депортации. «Некоторые люди считают, что это уместно, а некоторые — нет, и я приму решение довольно скоро».
.... отмена статуса украинцев может произойти уже в апреле. Они заявили, что планы по отмене их статуса были реализованы до того, как Трамп публично враждовал с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт отреагировала на сообщение Reuters в посте на X, заявив, что «на данный момент решение не принято». Представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила в среду, что у ведомства нет новых заявлений. Украинские государственные органы не ответили на запросы о комментариях.
https://www.reuters.com/world/us/trump-plans-revoke-legal-status-ukrainians-who-fled-us-sources-say-2025-03-06/
Речь идёт не только об украинцах. Это часть более общего плана ограничения числа иммигрантов.
ЛАД
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