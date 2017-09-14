ВАШИНГТОН, 6 марта (Рейтер) - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что вскоре примет решение об отмене временного правового статуса для примерно 240 000 украинцев, бежавших от конфликта с Россией, после сообщения агентства Рейтер о том, что его администрация планирует предпринять этот шаг.

..... «Мы не собираемся никому навредить, мы определенно не собираемся им навредить, и я смотрю на это», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, когда его спросили об отзыве статуса украинцев и их депортации. «Некоторые люди считают, что это уместно, а некоторые — нет, и я приму решение довольно скоро».

.... отмена статуса украинцев может произойти уже в апреле. Они заявили, что планы по отмене их статуса были реализованы до того, как Трамп публично враждовал с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт отреагировала на сообщение Reuters в посте на X, заявив, что «на данный момент решение не принято». Представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила в среду, что у ведомства нет новых заявлений. Украинские государственные органы не ответили на запросы о комментариях.