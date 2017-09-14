ВАШИНГТОН, 6 марта (Рейтер) - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что вскоре примет решение об отмене временного правового статуса для примерно 240 000 украинцев, бежавших от конфликта с Россией, после сообщения агентства Рейтер о том, что его администрация планирует предпринять этот шаг. ..... «Мы не собираемся никому навредить, мы определенно не собираемся им навредить, и я смотрю на это», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, когда его спросили об отзыве статуса украинцев и их депортации. «Некоторые люди считают, что это уместно, а некоторые — нет, и я приму решение довольно скоро». .... отмена статуса украинцев может произойти уже в апреле. Они заявили, что планы по отмене их статуса были реализованы до того, как Трамп публично враждовал с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт отреагировала на сообщение Reuters в посте на X, заявив, что «на данный момент решение не принято». Представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила в среду, что у ведомства нет новых заявлений. Украинские государственные органы не ответили на запросы о комментариях.
Поздно вечером во вторник руководство двух традиционных доминирующих партий Германии, социал-демократов и христианских демократов, объявило о своем намерении занять €900 млрд, которые будут потрачены на два фонда, охватывающие оборону и инфраструктуру. Для этого они внесут поправки в конституцию в течение двух недель до созыва следующего законодательного органа. ........Есть надежда, выраженная несколькими людьми, что способность Германии перепрофилировать производственные мощности может помочь ей быстро развернуть производство оружия, поскольку автомобильные заводы возьмут на себя эту ношу. США настолько непопулярны, что будет политически сложно покупать американское оружие.
fler написав:Можу додати, що Зе, По і Йуля їх не виграють. А взагалі перспективи у країни дуже невтішні. На жаль.
Зеленский опять разведет лохов, Порошенко под санкциями, Залужного подсадят под сдачу юга в СИЗО, если будет брыкаться. Сердобольных зеленковцев, уклонистов, бабушек и ухилянтов с отсрочкой, боевых заграничных штурмовиков-ухилянтов большинство. Зеленский побеждает без вариантов. Я не понимаю, чего он трясется от страха, он выиграет эти выборы. Украина проиграет. Но это другое.
Нема впевненості, нема. Тому страх. Ухилянти за кордоном - це дуже невдячна для Зе категорія. Не зважаючи на видані останнім часом закордонні паспорти. Але промитих марафоном звичайно більше